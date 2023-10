Jurnal de călătorie

O vizită în capitala Republicii Moldova, Chișinău, aflată la doar ceva mai mult de 300 de kilometri de Suceava, poate fi interesantă din multe puncte de vedere, de la planul turistic și până la cel practic, al experimentării unei vieți mai ieftine și a posibilității de a alege dintr-o mare varietate de produse, de la articole de vestimentație și până la vestitele vinuri sau dulciuri.

Pentru cine nu este familiarizat cu modul de viață din țările încă puternic influențate de Rusia, Chișinăul poate fi o experiență foarte interesantă, chiar inedită. Cu bine sau cu rele, depinde cum percepe fiecare unele realități din viața cotidiană a celor pe care încă îi considerăm frații noștri.

Cu trenul ”Prietenia”, unde s-a filmat celebrul videoclip al trupei Zdob și Zdub

Cu mașina, drumul de la Suceava la Chișinău, prin vama Stânca-Costești, nu ar trebui să dureze mai mult de 5 ore, 5 ore și jumătate, cu tot cu formalitățile vamale.

Prin vămile de la Sculeni sau Albița timpii de așteptare sunt în general mai mari.

Pentru că am dorit o experiență un pic altfel, am decis să ajungem la Chișinău cu trenul ”Prietenia”, București Nord – Chișinău, făcut și mai celebru de formația Zdob și Zdub, care a filmat videoclipul piesei ”Trenulețul” în acest tren.

Este un tren tipic rusesc, cu vagoane de dormit, care circulă din nou zilnic de aproape un an și este intens folosit mai ales de moldoveni, dar și de străini.

Un tren atractiv ca preț pentru moldoveni și căutat de străini cel mai probabil pentru ideea de întoarcere în timp

Frații de peste Prut pleacă seara din Chișinău ori de la București, iar până dimineața ajung la destinație, timp în care au la dispoziție și un pat în care dorm (fiecare în măsura în care poate dormi într-un tren care este slab etanșat și care trece prin două controale vamale și prin procedura de schimbare a boghiurilor).

Prețul este însă foarte competitiv, astfel că poți ajunge între cele două capitale cu numai 20 de euro, în compartimentele cu patru paturi în cabină.

Cu două paturi în cabină e ceva mai scump, dar oricum mult sub prețurile din România de la CFR Călători.

Un tren în care te simți ca în sufrageria bunicii de acum mulți ani

În tren, te simți ca în sufrageria bunicii de la țară. Perdele, covoare pe jos, ”albituri” (lenjeria de pat curată) și ștergar pentru șters pe față.

Însoțitorul de vagon te informează și despre ”Oghealuri”, un soi de pături cu inscripția CFM (Căile Ferate din Moldova). Sunt atât de rigide aceste pături încât le pot cataloga mai degrabă drept covoare, însă s-au dovedit necesare noaptea, în vagonul de dormit în care s-a făcut destul de frig.

Această călătorie cu trenul de noapte de la București la Chișinău este greu de catalogat drept plăcută sau nu, depinde de cum vede fiecare situația. Oricum, cert este că turiști din Europa sau America sunt foarte încântați de ideea de a călători cu aceste trenuri, se pare mai mult pentru ”întoarcerea în timp”. Iar ca utilitate, acest tren este fără îndoială necesar pentru cetățenii din Republica Moldova în special, care preferă confortul unui pat în detrimentul unui scaun înghesuit cu ”rutiera”. Cei mai bogați preferă evident avionul.

Piața unde localnicii își scot la vânzare pe jos, pe cearșafuri, haine sau obiecte de pe acasă

Cu bine și cu rele, dimineață, pe la ora 8.00, am coborât în Gara Feroviară din Chișinău. Trenul a circulat cu cinci vagoane, toate pline. Fără exagerare, gara din Chișinău arată ca un salon de festivități, cu cafenele, muzică ambientală și acvarii cu pești întreținute impecabil.

Când ieșim din gară avem prima imagine ușor frapantă. O imensă piață ad-hoc, unde localnicii, în special mai în vârstă, își scot la vânzare pe jos, pe cearșafuri, haine sau obiecte de pe acasă, care nu le mai sunt de trebuință. Această piață locală se întindea pe câteva sute de metri.

Pe străzi, în drum spre centru, vedem bătrâni care stau pe trotuar cu vechi cântare pentru cei curioși să vadă câte kilograme mai au... Pare a fi mai degrabă o combinație între cerșetorie și oferirea unui serviciu. O imagine de care ne aducem aminte de acasă, dar de acum cel puțin 10-15 ani.

Contrast între centrul cochet și blocurile cenușii

În centrul Chișinăului, atmosfera este în mare una occidentală. Parcul central – ”Ștefan cel Mare” - este animat de cafenele moderne, cu atente detalii arhitecturale, există târg de hand-made, iar restaurantele cu ștaif nu lipsesc. Cum părăsești foarte puțin centrul capitalei imaginea nu mai este însă deloc la fel de optimistă. Blocuri turn cenușii și oameni în general triști, care par preocupați preponderent de grija zilei de mâine.

Cât a costat un vin bun și impresia generală despre prețuri

Am nimerit în mijlocul ”Zilei Naționale a Vinului”, unde cu 150 de lei moldovenești am cumpărat un vin foarte bun. Dacă ne raportăm la cum se schimbă banii la casele de schimb din Chișinău (poți cumpăra în medie cu 1 leu românesc 3,8 lei moldovenești), cu aproximativ 40 de lei românești am băut un vin foarte bun în capitala Republicii Moldova.

Cca impresie generală, prețurile la Chișinău, din zona centrală, sunt cam cu 20-35% mai mici decât în România. Aici facem referire la restaurante și locații cu pretenții, pentru că la alte capitole prețurile sunt mult mai jos.

Sunt totuși și locații de alimentație publică cel puțin la fel de scumpe ca în România. Și încă ceva important, raportat la nivelul de trai din Republica Moldova prețurile din centrul Chișinăului sunt foarte mari.

La muzee se intră cu mărunțiș

Spuneam de numeroase exemple unde prețurile nu sunt scăzute ci foarte scăzute.

La Muzeul de Științe Naturale și Etnografie (un muzeu aflat într-o clădire veche de peste o sută de ani și cu expoziții diverse și interesante), intrarea este doar 10 lei moldovenești, un pic peste 3 lei românești și vreo jumătate de euro pentru un turist străin.

La Muzeul de Istorie al Moldovei (de asemenea într-o clădire veche și foarte frumoasă, unde se poate vedea, printre multe altele, o replică a sabiei lui Ștefan cel Mare), prețul de intrare a fost de 20 de lei moldovenești. Și aici, un muzeu variat, cu expoziție de bază și expoziții temporare legate de istorie și nu numai.

Alte exemple de prețuri

Un bilet de autobuz pe rutele din capitală costa doar 6 lei moldovenești (undeva la 1,5 lei românești), iar prețul benzinei și motorinei este puțin peste 25 de lei moldovenești (carburantul nu este așadar prea ieftin).

Celebrele bomboane ”Bucuria” pot fi cumpărate de la 150 de lei moldovenești la peste 300 de lei moldovenești kilogramul.

Experiența ușor neplăcută de la hotelul cu pretenții de business

Sunt și excepții la prețuri pe care le resimt direct turiștii și cei care vin cu afaceri în capitala Moldovei.

Cazările sunt scumpe, comparativ cu cât se plătește în marile capitale europene.

La un hotel de 4 stele din centrul capitalei, prețul la recepție și prin platforme clasice era de 105 euro pe noapte, cu mic dejun inclus (prin agenția de turism Alex Tours, la același hotel, am plătit cu 25% mai puțin).

Din păcate, deși tarifele hoteliere sunt ridicate, nu am descoperit servicii la același nivel. Atenția la detalii pare a fi o problemă încă mare în capitala Republicii Moldova.

La plecarea de la hotelul din centrul Chișinăului (Hotel Bristol Central Park), la recepție am fost lăsați să așteptăm câteva minute bune pentru ca menajera să verifice dacă din cameră nu lipsește nimic, iar din bar nu s-a consumat mai mult decât ce am declarat....

Pentru un hotel care se prezintă pentru categoria business, această abordare este inacceptabilă.

Una peste alta, capitala Republicii Moldova este o destinație interesantă, iar dacă nu ați ajuns niciodată în Chișinău, pentru a-l vedea mai în detaliu ar trebui să o faceți.

Lista de obiective turistice este mult mai lungă decât ce am scris aici (amintim doar de vestitele crame Cricova), iar combinat cu plăceri culinare, viață de noapte sau cumpărături, aveți ce face măcar 3 zile în capitala Republicii Moldova.