Dragi iubitori de fotbal, vămai vine să mă certați sau să mă mai înjurați, acuzându-mă că sunt prea pornit, prea incisiv, prea nu știu cum față de fotbalul românesc? Mai știți de câte ori am scris chiar în această rubrică, încă de dinaintea începerii preliminariilor europene, că nu ne calificăm decât cu maximum una din panaramele care se consideră echipe de fotbal, și asta numai dacă norocul chior o năpădește? Dar că eu cred că n-o să ajungă nici măcar una să ne facă de râs și în faza grupelor, fiindcă ceea ce se mimează aici și ceea ce se joacă în restul Europei și al lumii sunt sporturi cu totul diferite. Însă noi, cu mult tupeu, continuăm să-l numim tot așa. Începând de la capii Federației și ai Ligii (asta-i o glumă, fiindcă alesul LPF, amorțitul ăla care se ocupă de cârciumi și de ascunderea criminalului din familie, fiu-su, ar putea fi chiar mort, întrucât nici dracu' nu l-a mai văzut de la realegere!), continuând cu cluburile din subordine, trecând pe la Naționalamare, de golani adulți, și pe la cele under oricât, de viitori paraziți ai gazonului, totul este doar minciună, fals, fraudă, golănie, nesimțire și tupeu. Antrenori fără niciun fel de calificare, cu școli făcute după ureche, în România, sau prin spăgi pe la Chișinău (unde poți fi și analfabet), președinți adesea pușcăriași, foști sau viitori, agramați sau chiar analfabeți, cu niciun fel de educație în afară de mahala, maidan și manele... mai vreți? Asta-i imaginea încă prea blândă a unui fotbal mimat, făcut în sictir, în care toți mint, fură și se prefac. Mai au și orgolii, mai vor și "decât respect", cum a grohăit acum câțiva ani un alt maimuțoi (e drept că fotbalist excepțional acum vreo 3 decenii) care se credea atunci antrenor, iar acum mare sculăde comentator, ptiu! Hai, gata cu Europa la nivel de club. Pregătiți-vă să ne...beep... pe ea Europa și la nivel de reprezentativă, peste vreo săptămână, că doar acolo vor juca tot împiedicați caăștia goniți la nivel de club, iar antrenor e alt papagal penal, pe care eu nu l-aș angaja nici la o echipă din județean.