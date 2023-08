Pe vremuri, adică acum vreo 45 de ani, un sucevean de mare notorietate, Stelian Nistor, mi-a spus un banc care acum, în vremurile perfect idioate pe care le trăim, poate deveni probăîntr-un dosar de discriminare, din moment ce personajul principal este un pitic. Mă risc, totuşi, să vi-l spun: cică la un W.C. public, la un moment dat se deschide brusc uşa unei cabine, de unde iese un pitic care apoi trânteşte uşa de cade tencuiala. Alt bărbat, aflat acolo, zice: "Ce ai, mă, eşti nebun?", la care piticul, ştergându-se cu mâneca hainei pe faţă, răspunde: "Am şi eu demnitatea mea!". Cam aşa se prezintă situaţia în campionatul nostru, unde rolul piticului este jucat pe rând de toate echipele, iar replica aia cu demnitatea este rostită, alternativ, de toţi antrenorii, conducătorii de cluburi, ba chiar şi de fotbaliştii care au în vocabular 2-3 cuvinte în afară de înjurături. Spuneţi-mi, vă rog: de câte ori l-aţi auzit pe măcar unul din ăştia spunând cinstit ceea ce vede orice om normal, posesor de ochi şi de doi-trei neuroni, anume că echipa lui e de rahat, că nu joacă nimic, că împiedicaţii lui îşi bat joc şi de fotbal şi de public? Revin la cazul care mă scoate cel mai tare din sărite de ceva timp: cel al Farului şi al lui Gică Hagi. Gică n-a jucat la Moreni sau la Băicoi, ci la Real şi Barcelona, aşa că a văzut ceva fotbal la vremea lui. Nu mai vorbim despre ce a jucat el, că doar a fost desemnat cel mai bun fotbalist român din istorie. Păi atunci de ce-mi apare dl Hagi ţâfnos şi şucărit,şi îmbufnat,şi sictirit,şi nervos (cu nu-mi mai ajung pleonasmele!) când un ziarist l-a întrebat acum vreo lună de ce echipa lui (Gicăăăă!, e campioana României, Gicăăă!) a jucat ca în Divizia C într-un meci? Şi de ce alaltăieri, când tot de rahat a fost Farul şi în meciul cu Rapid, a apărut acelaşi domn Hagi, senin cao dimineaţă de vară, şi ne-a zis că abia aşteaptă regruparea lotului pentru a aborda şi campionatul cape meciurile din cupele europene? Care cupe europene, Gicăăăă? Alea în care echipa ta (aia "bună", nu aia din campionat!) a jucat tot de rahat cu Sheriff Tiraspol, din Transnistria, campioana Moldovei, care are nevoie de paşapoarte pentru a-şi disputa meciurile din propriul campionat!? Domnu' Hagi, nu-i tocmai demn să te ştergi cu mânecape faţă. După...