Zilele trecute, am citit în ecranul televiziunii Digi Sport 1 un titlu dătător de mari speranțe tuturor celor care tot speram să se mai întâmple minuni și echipele noastre să pătrundă în grupele vreunei competiții europene: "FCSB se întărește pentru Europa". Era să cad de emoție. Îmi zic că în sfârșit alde Gigi & restul bandei (bătăușul Meme, pseudopreotul Tudor / Brad Pitt etc.) și-or fi tras pe seamăcă fără să cumperi și fotbaliști nu poți să aștepți promovarea în vreo grupă de Conference League bazându-te doar pe niște băieți smulși de pe toloacele patriei și aduși în Capitalăoarecum împotriva voinței lor. Mă dau la citit, și ce-mi fu dat ochilor să vadă? Că "întăriturile" în cauză se numesc Djokovic și Chichireș(sau cam așa ceva). Și că împreună au 66 de ani, adică fiecare câte 33. Să-l fi mințit cineva pe Gigi că se organizează, de la următoarea ediție, din toamnă adică, o Conference League pentru old boys? Sau că Chichireș(sau cum l-o fi chemând...), după ce a terminat să se facă de râs prin Italia, retrogradând-o și pe Cremonese (unde cam tot anul ăsta n-a mai fost pus să se încălzească, amintirea nenorocirilor produse în prima parte a campionatului fiind de neșters) a mâncat din găleata cu jăratec precum calul lui Harap Alb și din retrogradat va deveni brusc superstar continental? Posibil, dar improbabil. Mai degrabă, "întărirea" e o nouă cioranealăspecific becalistă, adică să iei rebuturi pe degeaba și să aștepți ca astea să facă altceva la bătrânețe decât în toată tinerețea irosită. Chiar când scriu rubrica asta, aflu că (mulțumescu-ți Ție, Doamne!) patronii de la Cremonese, cei distruși de catastrofă asta, vor să recupereze din pagubă și cer ceva bani pe panarama cu crampoane, situație în care Gigi renunță! Deci e cum ziceam eu: FCSB se întărește, dar doar dacă se poate pe mocăngeală! Vă dați seama în ce lume fotbalistică de rahat ne învârtim?