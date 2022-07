Momente de neuitat

În perioada asta care mai în fiecare an este văduvita de evenimente sportive care să ne ţină în tensiune, ne uităm cât e ziua de lungă la tenis, care parcă nici el nu mai e ce a fost, de când Roger Federer lipseşte din circuit, parţial pe motive medicale, dar cu siguranţă că şi sub apăsarea vârstei. În lipsa lui, există totuşi nişte jucători care mai au timp şi de spectacol, ultimă surpriză în acest sens fiind Alexanbder Bublik din Kazakhstan, învins totuşi ieri de americanul Tiafoe, dar după un meci încântător. Printre momentele cu adevărat memorabile ale acestui turneu, unul a fost revenirea în circuit a Serenei Williams. Am văzut integral meciul ei cu franţuzoaica Harmony Tan. De mai multe ori părea să ţină jocul în mână, dar franţuzoaicase cramponade fiecare minge, astfel că a reuşit cumva să ducă scorul la 1-1, apoi 6-6 în decisiv, aşa că a venit maxi-break-ul ăla până la 10. La 4-0 pentru Serena, nu părea că s-ar mai putea întâmpla ceva. Şi totuşi... Aşa că la interviul de după, învingătoarea, Tan, ne-a spus cum nu pricepe ce i se întâmplă, că ea, sărăcuţa, avusese drept strategie de joc "să nu piardă ruşinos, să încerce să facă 2-3 game-uri în faţa celei pe care o divinizează!". Al doilea moment tulburător a fost meciul de adio al belgiencei Kirsten Flipkens, învinsă alaltăieri de Simona Halep. Finalul de partidă le-a adus pe amândouă la fileu, unde au stat îmbrăţişate aproape un minut, lui Flipkens şiroindu-i lacrimile. Simona s-a retras cu discreţie şi eleganţă de la interviul cuvenit învingătoarei, spunând că "ăsta e momentul lui Kirsten". Iar Kirsten, întrebata de ce planuri are, a năucit onorataasistenţă "Păi, să câştig aici!". La dublu, adică, unde continua turneul! Ea s-a retras de la simplu...!