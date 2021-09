Când tenisul ocupă spațiul întregii rubrici, ca acum, se poate remedia o nedreptate, anume faptul că mai există și alte jucătoare din România, în afară de Simona Halep, care merită atenția noastră. Aș începe cu Irina Begu, chiar dacă a pierdut din primul tur la US Open. Ar fi fost o înfrângere dulce dacă ar fi câștigat turneul de la Cleveland, acolo unde sâmbătă a jucat finala cu Kontaveit, pierdută la mare luptă. Oricum, simpla prezență într-un ultim act după atâția ani, prea mulți, poate însemna un nou început pentru Irina. Din păcate, nu a fost menajată deloc la New York, fiind programată în prima zi, luni, și cu o adversară prea tare pentru faza inaugurală, Andrea Petkovic. Prin comparație, Kontaveit a jucat în ziua a doua cu o turistă prin circuit, Stosur (câștigătoare aici acum 10 ani!), căreia i-a administrat și o ”lăptăreasă”. Din păcate, același tratament l-a primit și Gabi Ruse de la Vondrousova, dar pentru româncă este meritoriu că a răzbătut pentru prima dată pe tabloul principal la US Open. Pentru simetrie, altă româncă a administrat un set la zero: Sorana Cîrstea, în decisiv, Kudermetovei! Sorana va fi jucat azi-noapte în turul secund, cu Shelby Rogers. În schimb, diseară, Simona joacă deja în turul 3, iar aici avem deja întâlnirea prevăzută pe hârtie, cu favorita #19, Rîbakina. Simona este #12, însă partea bună a accidentării care a adus-o la acest număr este aceea că și-a putut exersa serviciul, ajungând și ea să câștige puncte ușor, după cum remarca la una din conferințele de presă.

Am lăsat ce e mai bun la urmă, pe Ana Bogdan. Da, o înfrângere, dar ce meci și ce paradox! Tot în turul 1, cu puțin timp înainte de meciul Anei Bogdan, Mertens și Peterson intrau în istorie cu cel mai lung meci din istoria US Open, 3 ore și 40 de minute. Ei bine, Ana Bogdan s-a încins cu Masarova (o spanioloaică venită din calificări) într-o luptă epică, garnisită cu 3 tie-break-uri (!!!), care a durat tot 3 ore și 40 de minute! Din păcate, deși a avut două mingi de meci, Ana a pierdut. Dar a câștigat un loc în istoria US Open.