Doar 3 meciuri mai sunt de disputat până să se încheie şi ediţia 2021 a Campionatului European de fotbal din... 2020! Nu mai detaliez de ce anul e oficial altul, am spus-o deja de câteva ori. Ceea ce părea înaintea startului un turneu lung şi obositor a trecut ca nouri lungi pe şesuri, astfel că după ce am urmărit 48 de meciuri până acum, ne-au mai rămas cele 3 despre care am vorbit la început. Întâmplările din sferturile de finală au condus către semifinalele de azi şi de mâine, în care o singură echipă, Danemarca, ar putea fi considerată o prezenţă cumva surprinzătoare, celelalte 3 numărându-se printre eternele favorite la trofee. Surprinzătoare este în primul rând absenţa Franţei, adică a campioanei mondiale, din "final four", însă absenţa medaliatelor cu argint şi bronz de la World Cup, a Croaţiei şi Belgiei, parcă nu se încadrează tot la surprize, ci mai degrabă a Portugaliei, care încă este deţinătoarea trofeului european. Peste toate, eternă candidată, Germania, a avut un parcurs mai degrabă modest, pierzând încă de la deschidere, iar apoi fiind definitiv scoasă din cursă în fazele eliminatorii directe. Cele 4 rămase au avut şi ele parcursuri interesante şi diferite, cea mai impresionantă fiind indiscutabil Italia, exactă, eficientă şi spectaculoasă. Dacă titlul s-ar atribui prin vot pentru tot ce a fost până acum, Italia ar fi detaşat campioană. Adversar în semifinalăîi va fi Spania, o surpriză neplăcută prin jocul complet nehazos, totuşi ajunsă până aici... unde chiar se poate întâmpla orice!... mai ales când te cheamă Spania şi ştii să freci mingea aia cape maioneză! Dar favorită e, clar, Italia. Dincolo, ar fi chiar absurd ca Danemarca să bată Anglia, ba încă şi în bârlogul ei, pe Wembley! N-o fi fost Anglia favorită chiar de la început, dar acum este. Se profilează deci o finală Anglia - Italia, ceea ce chiar nu sună rău deloc. Şi pe care logic ar fi să o câştige Italia... dar mai e ceva logic pe lume în ziua de azi!? Au fost 59 de meciuri. Mai sunt 3. După cât de repede s-au dus, se poate spune că a fost un campionat frumos, nu?