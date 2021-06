Că la fete oricine are o șansă ne-a confirmat-o anul ăsta o dublistă, Barbora Krejcikova, care a luat titlul și la simplu, și la dublu, ca pe vremea tenisului clasic. Fără istoric finala sa cu Plavlyucenkova, era vizibil faptul că cehoaica mai fusese prin finale de GS, fie și la dublu, dar pe care le cam câștigase. Și iată cum, aproape ironic, așteptările cehilor în tenisul feminin, cu care era împovărată Pliskova, sunt încununate de unde nu se așteptau.

La băieți, evenimentul este ieșirea lui Nadal din turneu, previziune îndeplinită. N-aș spune însă că alunecarea e ireversibilă, Rafa s-a reinventat de multe ori. Ca și Roger, de altfel. Chiar și în acest meci cu Djokovic, care și-a consumat ruleta rusească în setul 3, am văzut o ajustare tactică gândită de staff-ul spaniolului. Acesta a stat foarte aproape de linia de fund în schimburi, luând mingea devreme, ca pe hard. Înainte, când era în cadrul apropiat, de multe ori abia i se vedea partea superioară a trunchiului. De acolo putea să vină acea ”banană” în lung de linie cu forehand-ul, înlocuită acum de adevărate contre din drop, cu care a făcut însă destule puncte, chiar încurajator de multe. Să nu uităm că în acest set 3 lăudat de toată lumea, Nadal a fost la o minge de a-l câștiga, ar fi fost la pachet cu meciul. Până la acel moment, observasem că, dată fiind poziția celor doi în teren, cel care iniția scurta pierdea punctul mai degrabă decât îl câștiga, de aceea această lovitură cam dispăruse din peisaj. Ei bine, ajuns să apere un set în care avusese de două ori break în față și servise pentru set, Djokovic alege să pună scurta! Nadal ajunge, trimite și peste fileu, dar nu găsește terenul... Iar pe final de tie-break, la scorul de 3-4, spaniolul servește și avem următoarea succesiune: scurtă Nadal – pierde, scurtă Nadal – câștigă, as Djokovic, scurtă Nadal – pierde punctul și setul, iar de aici și meciul! De ce o revenire așa abruptă la scurtă? Dând-o pe glumă, n-o fi văzut ce a pățit Ana Bogdan cu Badosa...

Nu a mai fost timp și nici spațiu pentru finala cu Tsitsipas, dar aroganța lui Nole s-a confirmat: ”NextGen suntem noi, eu și cu Nadal”. Posibil să se întoarcă împotriva lui mai repede decât crede. Părerea mea e că anul ăsta va mai lua un GS, pentru a-i egala pe ceilalți corifei la 20, apoi va preda și el sceptrul la Australian Open 2022.