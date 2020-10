Sunt momente în viaţa echipelor de fotbal din indiferent care ţară, când orice ar face, oricât s-ar strădui, ceva se blochează şi "obiectul" nu vrea să intre în aţe nici de-al naibii. Am văzut în timp nenumărate asemenea întâmplări, de departe cea mai ciudată fiind aceea când Dinamo Kiev, cândva în anii '80, a jucat acasă cu nişte turci care ar fi fost absolut normal să fi primit de la 5 goluri în sus. Cred că Dinamo era atunci deţinătoarea Cupei Cupelor. Ei bine, cred că jucătorii lui Dinamo au tras peste 30 de şuturi pe poartă. Au fost vreo 5 bare. La un moment dat, o minge l-a lovit în burtăpe portarul turc, care a căzut. Mingea a sărit la altul, care a şutat spre poarta practic goală, cu portarul inert, întins pe jos. Nici aşa n-a intrat, că mingea l-a lovit în cap şi a ricoşat în corner! Pentru retur se făceau tot soiul de calcule, dar am pariat atunci cu un prieten căKiev-ul o să dea cel puţin 3 goluri în deplasare, fiindcă nu se putea repeta, ziceam eu, o asemenea anomalie, şi nici portarul ăla să apere de două ori la rând ca în anul morţii! S-a terminat nu 0-3, ci parcă 0-8! Adică absolut normal şi logic. Mai puţin logic este, să zicem, să vezi ditamai Real-ul de Madrid chinuindu-se să egaleze după ce a fost condusăcu 2-0, în deplasare la Moenchengladbach, la doar 3 zile după ce tot în deplasare o distrusese pe Barcelona. După meci, am stat să urmăresc şi rezumatul, încercând să înţeleg cum se poate cade la 2-0 în minutul 87 să se încheie totuşi 2-2. Real a avut 9 şuturi pe poartă, dintre care vreo 5 ocazii clare, a fost între ele şi o bară, iar nemţii au avut...3 şuturi. Real n-a jucat rău, dar parcă s-au conectat toţi la joc abia după ce a intrat Modric, prin minutul 70. Oricum, mingea nu voia în poartă, şi pace! Şi caîntotdeauna în momente critice, participarea lui Sergio Ramos la faza ofensivă a fost decisivă, golul egalării venind după o minge retrimisă de el, cu capul, lui Casemiro. Să fi fost Borussia mai bună decât Barcelona? Mira-m-aş! Tot de mirare a fost şi întâmplarea de la Craiova, cu câteva zile mai devreme, când oltenii, care până acum nu pierduseră niciun punct, reuşind un parcurs de senzaţie, cu 7 victorii din 7 meciuri, au luat bătaie de la AcademicaClinceni! Dincolo de alte considerente, acesta era pariul cel mai sigur din tot weekendul! De atunci încoace mă tot întreb: o fi fost cineva în toată lumea largă care să fi pariat 2 la meciul ăsta? Variante sunt doar 3: ori n-avea habar de fotbal, ori era nebun de legat, ori era mama antrenorului! Ar fi şi a patra, dar ar fi de competenţa Parchetului. Oricum, privind comparativ, performanţa Clinceniului e mai a naibii decât a Borussiei Moenchengladbach.