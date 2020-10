Grav, foarte grav

O situație conflictuală de la Siret a ajuns la un nivel extrem de delicat, iar pasul până la acțiuni violente asupra persoanelor este foarte mic. Mașinile a doi frați din Siret, care au taxiuri cu licență în oraș, au fost incendiate la interval de câteva luni distanță. Asta în condițiile în care cei doi au tot depus în ultimii trei ani reclamații la Poliția orașului Siret, în care au cerut să se ia măsuri față de cei care fac curse taxi pirat și le fac o concurență neloială pe față.

Polițiștii judiciariști au prins un ”fir” în această poveste și au pus sub acuzare la începutul acestei săptămâni doi suspecți din Dorohoi, pentru incendierea unuia dintre taxiuri. Cei doi presupuși autori nu au însă nici o legătură cu cei doi frați, fiind aproape cert că au fost tocmiți pentru a provoca incendiile. Așadar, cazul este încă departe de a fi lămurit.

Pirații le luau clienții din față taximetriștilor legali. Cei din urmă au început să facă reclamații la poliție

Cătălin Romanică a lucrat mulți ani la Londra, iar de ceva vreme a revenit acasă, la Siret, unde fratele său deschisese deja o firmă, având trei taxiuri în oraș.

”Noi, în Siret, suntem patru taxiuri cu licență, majoritatea celor care fac curse, de la Siret spre Rădăuți ori spre Suceava, gară sau aeroport, fiind pirați. Au început să ne înjure, să ne amenințe, aveau atât de mult tupeu încât ne luau clientul din față, deși ei nu au nici o licență de transport. Noi am mers pe cale legală, am făcut reclamații la poliție, cred că sunt reclamații de trei ani de zile”, ne-a relatat Cătălin Romanică.

Rar, polițiștii au mai acționat față de mașinile care făceau curse ilicit, fiind aplicate amenzi și ridicate plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor cu care se făceau fraudulos curse de transport persoane.

Geam lateral spart, benzină stropită în interior și... foc

De atunci frații Romanică au devenit ”dușmanii” piraților. Nu intrăm aici în detalii despre alte interese și conflicte care ar putea exista, însă cert este că pe 12 ianuarie a.c. a ars violent primul autoturism Dacia Logan al celor doi frați. Pompierii care au intervenit la fața locului au simțit un miros puternic de benzină, iar ulterior a fost identificat și recipientul folosit pentru incendiere. În acest caz, din informațiile noastre, există și imagini în care se vede cum autorul vine la mașină, sparge un geam, împrăștie benzină în interior și apoi declanșează incendiul. Pe imagini nu s-a putut distinge decât o siluetă, astfel că fapta a rămas cu AN (autori necunoscuți).

Lunile au trecut, conflictul dintre frații taximetriști și doi-trei pirați a continuat, iar în noaptea de 21 spre 22 septembrie un al doilea taxi, al lui Cătălin Romanică, a luat foc violent pe timp de noapte. Acțiunea intenționată a fost mai mult decât evidentă. Geam lateral spart, benzină împrăștiată și foc violent.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul, au transmis pompierii militari imediat după intervenție.

Prejudiciu de 10.000 de euro la ultima incendiere

Focul a distrus mașina pe interior, cu tot cu stație, un telefon scump și alte bunuri. S-au degradat cupola și portierele din față ale taxiului. Practic, autoturismul Dacia Logan a fost distrus în totalitate. Cătălin Romanică a estimat prejudiciul la 10.000 de euro: ”Am venit acasă de la muncă în străinătate să muncesc, să îmi întrețin familia și nu suntem lăsați. Suntem exasperați după ce ni s-a incendiat și a doua mașină. Dacă poliția nu intervine se va ajunge la crimă la Siret...”

Cătălin Romanică nu consideră că polițiștii au făcut suficient pentru a opri fenomenul transportului ilegal de persoane și al concurenței neloiale și consideră că de asta s-a ajuns atât de departe, la incendieri în stil mafiot.

Doi suspecți din Dorohoi, puși sub acuzare pentru incendierea din septembrie

După cum am arătat și în ediția de ieri a Monitorului de Suceava, polițiștii judiciariști au pus sub acuzare doi suspecți în cazul autoturismului Dacia Logan – taxi incendiat luna trecută în orașul Siret. Unul dintre ei este deja reținut în străinătate, pentru altă faptă, iar al doilea a fost ridicat de polițiști și reținut 24 de ore în arestul poliției județene. Mihai Alin Vreme, din municipiul Dorohoi, suspectul ajuns în arestul poliției județene, a fost pus în libertate după 24 de ore, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți stabilindu-i măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. Bărbatul are impuse mai multe obligații și restricții de la care nu are voie să se abată.

Fapte foarte grave și o anchetă costisitoare și complicată

Păgubitul nu a auzit în viața lui de acest Alin Vreme, care nici măcar nu stă la Siret, astfel că este evident că a fost vorba de executanți. Asta bineînțeles dacă vor fi probe solide. Din informațiile noastre, suspectul nu recunoaște că a incendiat mașina.

Ancheta este în plină desfășurare, iar alte detalii nu pot fi făcute publice de anchetatori.

Cert este că la Siret sunt două cazuri de mașini taxi incendiate, ale unor frați, fiind evident că cineva cu foarte mult tupeu a decis să se răzbune pe ei. La data incendierilor, polițiștii de la Siret aveau deja informaţii despre conflictul care există. Faptele sunt foarte grave, astfel că este necesar ca reacția polițiștilor anchetatori și a procurorului de caz să fie promptă.

Cercetările polițiștilor se efectuează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți. Din informațiile noastre, cele două incendieri nu au fost corelate încă într-un singur dosar, însă probabil că asta se va întâmpla în curând, având în vedere o mulțime de argumente amintite în acest material. De altfel, Cătălin Romanică se declară convins că în ambele cazuri au fost aceiași autori, modul de operare fiind tras la indigo.

Un adevăr pe care trebuie să îl spunem este că anchetele în cazurile de incendieri sunt dificile și costisitoare. Amintim doar de faptul că sunt două cazuri de mașini de polițiști incendiate recent, la Vatra Moldoviței și Rădăuți, iar autorii nu au fost prinși.

Pe site-ul cotidianului nostru publicăm în exclusivitate imagini surprinse de un trecător la puțin timp după incendierea taxiului din data de 21 spre 22 septembrie.