Numai pentru că în ultimele câteva luni am fost prea prins cu înjuratul la balamucul creat la noi, la toate nivelurile fotbalului competițional, am neglijat să înjur la fel de apăsat și ceea ce se petrece la nivel continental, cel puțin la una din cele două cupe europene, Europa League, unde s-a aplicat exact modelul de la divizia C românească, astfel încât echipele s-au calificat în sferturile de finală după două sisteme diferite: unele au jucat meciuri tur - retur, altele (cele care nu apucaseră să joace meciul tur înainte de întrerupere) doar o partidă unică, eliminatorie, pe teren neutru! Oricum ai privi lucrurile, este absolut incorect, numai că cei direct implicați s-au supus noilor reguli, astfel că acum ne pregătim deja de cele două "final eight" care, corect de data asta, se vor desfășura fiecare în câte o țară, după modelul turneelor finale la nivel de echipe naționale. Sigur că la ora când scriu această rubrică nu știu încă deznodământul dublei dintre Manchester City și Real de Madrid, dar țineți minte ce spun acum: dacă Real întoarce nenorocitul ăla de 1 - 2 din meciul tur (iar asta înseamnă victorie la două goluri diferență, pe deplin plauzibilă după cum au evoluat cele două echipe în ultima vreme), atunci nimeni și nimic nu o mai poate opri din a-și adjudeca și al 14-lea trofeu de campioană a Europei. În cu totul altă ordine de idei, a început de o săptămână (și mai durează încă vreo 9 zile) Campionatul Mondial de Snooker. Deși e un sport în care liniștea în tribune e obligatorie, cala tenis, vă rog să mă credeți că snooker-ul fără public e la fel de nasol ca fotbalul fără spectatori. Era cât pe ce să se permită accesul a câte 300 de spectatori la fiecare sesiune (se și vânduseră bilete în săptămâna premergătoare începerii turneului), numai căunii dintre jucători, în frunte cu Ronnie O'Sullivan, au protestat, spunând că ei nu sunt cobai, așa că spectatorii să stea acasă, în fața televizoarelor. Ronnie a început fabulos, câștigând primul meci cu 10 - 1, ba stabilind și recordul de cel mai rapid meci jucat vreodată la CM: 2 ore și 8 minute! În plus, a reușit și o medie halucinantăa timpului pentru fiecare lovitură, de 13 secunde! Judd Trump, campionul actual, deși joacă prost, e aproape calificat în sferturi. John Higgins (uraaa!!) a fost eliminat, nu însă înainte de a face un break maxim care îi va aduce un plus de 55 000 de lire sterline, urcând totalul câștigurilor sale la 85 000, ceea ce e fantastic pentru un jucător eliminat în turul 2. Hai Ronnie, hai Real!