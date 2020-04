Termenul de "halucinant" este complet golit de sens dacă îl asociezi cu o altă chestie găunoasă în întreaga ei existenţă, anume "Dinamo", clubul sportiv al miliţiei comuniste în general (fiindcă în marea lor majoritate, ţările comuniste au avut măcar câte un club Dinamo, dacă nu mai multe) şi al celei din România în particular. Ca să nu rămânem în plan teoretic, hai să ne reamintim de dinamoviştii din (bine zis!) lagărul comunist: existau, aşadar cluburi Dinamo la Moscova, Tbilisi, Kiev, de fapt în întreaga URSS, apoi în restul lumii, de exemplu Dinamo Zagreb, iar în România, unde iniţial era doar Dinamo Bucureşti, miliţia a făcut pui, astfel ca la un moment dat în prima divizie de fotbal, alături de asta,mai erau şi Dinamo Braşov, Dinamo Bacău, Dinamo Piteşti. Ulterior astea au trecut la nume normale, stindardul miliţienizării patriei urmând să-l poarte exclusiv Dinamo Bucureşti, atunci şi acum! Fiindcă trebuie să fii naiv în întregime ca să nu-ţi dai seama că spiritul miliţienesc s-a perpetuat într-un mare fel, la nivelul conducerii clubului figurând fel de fel de miliţieni (născuţi sau făcuţi, cu grade la vedere sau acoperiţi, ori simpli "colaboratori" = turnători!) precum Neţoiu, Borcea, Badea, şi să fiu al naibii căşi lui Negoiţăăsta am impresia că îi curge în vene sânge albastru cauniforma! Nu stau să mai amintesc aici povestea jafurilor fără niciun fel de urmări petrecute la Dinamo cu complicitatea tuturor diriguitorilor (poate de aia şi sunt în majoritate liberi!), prin schimbarea succesivă, de vreo 12 ori,a titulaturii clubului, ajungându-se şi la combinaţii aberante precum: SC FC Dinamo 1948 SA!!! Dacă nu credeţi, intraţi pe site-uri, până daţi peste ăla unde zice că săptămâna trecută, deşi i-a vândut lui Negoiţănu ştiu ce acţiuni, totuşi Badea şi-a păstrat 10 la sută din panarama asta pe care am scris-o mai sus. Denumirea în sine este un fel de autodenunţ, fiindcă nu se poate ajunge la aşa ceva decât prin delapidări şi schimbări de denumire succesive. Halucinant însă e ce am aflat fix ieri: anume că după ce Negoiţă, cumpărând panarama de la Badea, a devenit acţionar unic (dar nu unic, ci... tot majoritar, cum era, de fapt, din moment ce şi ălalalt mai are ceva cotă parte la evaziune!) acum anunţăcă, ţineţi-vă de ceva sau staţi jos!, fix luni iar vin spaniolii care, mai mult ca sigur, vor marca banu' şi vor cumpăra clubul Miliţiei! Fiindcă, oricum ar coti-o, de asemenea tupeu şi de atâta sfidare nu poate fi în stare decât o bandă de miliţieni adevăraţi! Cu grade sau fără, deghizaţi în oameni de afaceri. Ptiu!