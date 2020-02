Dacă tot am afirmat în articolul precedent că e greu de ales între meciurile de mâine din Liga Campionilor, Atletico – Liverpool și Dortmund – PSG, încerc acum să vă fac cunoscut un criteriu care ar putea să vă influențeze. Este vorba despre prezența în aceste meciuri a jucătorilor tineri, cotați cu 9 cifre, adică măcar la suta de milioane de Euro. Practic, vorbim despre cei așteptați să le ia locul lui Messi și Ronaldo, un fel de NextGen la fotbal. Atletico îl are pe Joao Felix, cotat cu fix 100 milioane pe transfermarkt.com, dar care nu a reușit încă să aibă consistență în evoluții. Portughezul are o anume latură estetică în jocului, dar nu reușește să-l influențeze. Cifrele sale în La Liga sunt puțin spus modeste, abia 2 goluri și o pasă decisivă în 17 meciuri, însă în destule dintre ele n-a prins toate minutele în teren. Liverpool opune un jucător încă mai scump, 110 milioane, doar că acesta este fundaș, Alexander-Arnold. Dar este titular fix, a evoluat în nu mai puțin de 25 de meciuri în Premier, adunând același număr de goluri ca Felix, 2, dar nu mai puțin de 10 pase sau centrări de gol! Impresionant, să recunoaștem. Pare că acest meci punctează destul de bine la acest capitol al tinerilor de perspectivă, numai că... acum e acum: la Dortmund – PSG se vor afla față în față chiar vârfurile categoriei. Nemții defilează cu Jadon Sancho, (doar!) 120 de milioane, însă cu oferte sensibil mai mari pe masă. Cifrele sezonului în Bundesliga sunt de pus în ramă, 13 goluri și 14 pase decisive în 20 de meciuri! Se observă lesne că este un jucător pe stil Messi, în egală măsură realizator și creator. Parizienii pun și ei pe masă asul de negru, în valoare 200 de milioane, nimeni altul decât campionul mondial Kylian Mbappé. Acesta este un realizator prin excelență, deși nu joacă vârf, adică exact specificul lui CR7. Totuși, pe lângă cele 15 goluri în 18 meciuri de Ligue 1, are și 6 assist-uri, deci mai multe contribuții pentru terți decât Ronaldo. Așadar, în așteptarea duelului Messi-Ronaldo, încă posibil și visat de multă lume, aș zice că merită să ne delectăm cu cel dintre proiecțiile lor în viitor.