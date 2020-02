Buget

Sumele alocate în acest an pentru plata subvenţiilor pentru încadrarea în muncă a anumitor tipuri de persoane - persoane peste 45 de ani, persoane care mai au 5 ani până la pensionare, şomeri unici întreţinători de familii, tineri NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională), persoane cu handicap, şomeri de lungă durată neindemnizaţi, ucenici, absolvenţi etc. sunt mai mari decât bugetul iniţial al anului precedent, dar mai mici faţă de cheltuielile înregistrate anul trecut.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Suceava, inspector superior comunicare şi relaţii publice Capverde Anca, bugetul iniţial pentru 2020 este de 21,146 milioane de lei, distribuit astfel: pentru ucenici – 516.000 de lei, tineri în risc de marginalizare socială – 274.000 de lei, absolvenţi de instituţii de învăţământ, persoane peste 45 de ani, persoane care mai au 5 ani până la pensionare, şomeri unici întreţinători de familii, tineri NEETs, persoane cu handicap, şomeri de lungă durată neindemnizaţi, prime de încadrare şi prime de mobilitate pentru şomerii care se angajează – 7,052 milioane lei, subvenţii şi prime din categoriile anterior menţionate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene – 13,304 milioane de lei.

Purtătorul de cuvânt al AJOFM Suceava a declarat că, la această dată, instituţia are solicitări pentru subvenţionarea a 677 de persoane aparţinând diferitelor categoriile din grupurile ţintă menţionate, iar cuantumul subvenţiei pentru angajarea persoanelor defavorizate este de 2.250 de lei lunar pentru fiecare persoană. Asta ar însemna că bugetul ar fi acoperitor pentru cererile de până acum, care pentru 12 luni ar însuma 18,279 milioane de lei.

În comparaţie, însă, cu cheltuielile totalizate la sfârşitul anului trecut, de 59,217 milioane de lei, sumele sunt mai scăzute, în condiţiile în care 33,864 milioane de lei au fost finanţate din bugetul asigurărilor de şomaj şi 25,352 milioane de lei din Fondul Social European (FSE).

În anul 2019, bugetul iniţial pentru ucenici a fost de 30.000 de lei, pentru tineri în risc de marginalizare socială – 40.000 de lei, absolvenţi de instituţii de învăţământ, persoane peste 45 de ani, persoane care mai au 5 ani până la pensionare, şomeri unici întreţinători de familii, tineri NEETs, persoane cu handicap, şomeri de lungă durată neindemnizaţi, prime de încadrare şi prime de mobilitate pentru şomerii care se angajează – 416.000 de lei, subvenţii şi prime din categoriile anterior menţionate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene – 459.000 lei.

Pentru obţinerea subvenţiilor angajatorii trebuie să depună o documentaţie la AJOFM

Cheltuielile la 31 decembrie 2019 cu subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea şomerilor şi cu primele acordate pentru angajare/ mobilitate acordate şomerilor în urma angajării, comparativ cu anii precedenţi, au fost: total cheltuieli 2017 – 33. 634.058 lei, în 2018 – 34.585.389 lei, 2019 – 59.217.204 lei, din care subvenţionare locurilor de muncă din bugetul asigurărilor de şomaj în 2017 – 4.884.805, în 2018 – 6.010.390 lei, în 2019 – 6.806.897 lei. Contractele de ucenicie din bugetul asigurărilor de şomaj nu au avut nici un leu subvenţie în 2017. În 2018 suma a fost de 115.788, în 2019 – 515.250 lei, iar primele acordate şomerilor din bugetul asigurărilor de şomaj au fost în 2017 de 354.795 lei, în 2018 – 679.945 lei, în 2019 – 837.484 lei. În 2017 nu au fost cheltuieli din Fondul Social European; în 2018 cuantumul acestora a fost de 1.592. 190 lei, iar în 2019, de 25,352.705 lei.

Pentru angajatori este important să ştie că pot cere de la stat subvenţii de câte 2.250 de lei pentru încadrarea în muncă a unor persoane considerate greu angajabile, precum şi pentru derularea de programe de ucenicie şi pentru angajarea stagiarilor absolvenţi ai învăţământului superior.

O parte din aceste subvenţii sunt asigurate prin proiectele implementate de ANOFM şi finanţate din FSE, o parte din bani mergând la angajatorii care încadrează în muncă persoane din categoriile menţionate, iar alţii la cei care se angajează şi care îndeplinesc condiţiile legii pentru a primi primele de activare, instalare etc. Pentru obţinerea subvenţiilor angajatorii trebuie să depună o documentaţie în acest sens la AJOFM. De exemplu, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani şi şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială/pentru limită de vârstă beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/persoană. La fel, pentru organizarea de programe de ucenicie sau efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, la încheierea contractului angajatorul poate primi, pe întreaga perioadă de derulare a contractului sau 12 luni pentru absolvenţii de facultate, aceeaşi sumă, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Pentru tinerii NEET angajatorii primesc lunar, de la data încheierii convenţiei cu AJOFM, pe o perioadă de 12 luni, câte 2.250 de lei pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.