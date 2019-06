Este iarăşi vara. E, aşadar, o nouă perioadă de transferări. Şi ca în fiecare an, aflăm în fiecare zi nume şi sume pe care cluburile şi traficanţii de fotbalişti le vehiculează în diverse contexte. Sumele sunt fie cu mult mai mici decât cele reale, fie... dimpotrivă, adică mult mai mari, adesea fiind menite să atragă atenţia asupra vreunui personaj, jucător sau antrenor, care altfel ar fi fost uitat definitiv. Însă în momentul când începe să circule zvonul că pe respectivul oferă nu ştiu care echipă o sumă considerabilă, e clar că există şansa să apară fraierii care să creadă că dau lovitura cumpărându-l ei primii! Aici se cuvine menţionat că pentru România, o sumă "considerabilă" înseamnă nu mai mult de câteva zeci de mii de euroi, mai rar ceva sute de mii, iar milionul se atinge atât de rar încât nici nu cred că a existat vreun caz. De aceea, acum, când Gigi Becali behăie că ar da pe micuţul Hagi vreo 3 sau chiar 3,5 milioane, nu avem nici un motiv să punem botul şi să-l credem. Mai ales că la domnia sa distanţa de la vorbă la faptă este considerabilă, dovada fiind actele scrise, în acest caz contractele, ale căror clauze mai delicate se rezolvă prin... cuvânt de onoare! Scris? Absolut nimic! Ia întrebaţi-l numai pe Edi Iordănescu cum a fost chestia cu clauza de neamestec în treburile antrenorului, pe care Becali în loc s-o treacă în contract a vrut s-o... jure într-o biserică, fiind convins că Edi, dacă tot e fiul lu' tac'su, trebuie că are şi el un buzunar plin de iconiţe. De aceea, nu m-a mirat deloc ştirea că l-a angajat pe un alt reputat credincios, ex-arbitrul Tudor, care e drept că arată ca toţi pustnicii legendari. E clar că e suficient de "smerit" pentru a-i face mendrele lui Gigi şi a-i duce la biserică (pe care a promis că o construieşte) pe toţi fotbaliştii aflaţi sub contract, adică cu care a bătut palma! În asemenea condiţii, habar n-avem care e preţul corect pentru a-ţi cumpăra un centru atacant, un portar, un fundaş ori un smerit, aceştia de la urmă fiind, evident, cei mai rari, deci şi cei mai scumpi.