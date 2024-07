Donație

La sfârșitul săptămânii trecute, la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” Fălticeni a avut loc finalizarea donației „Ecaterina și Grigore Ilisei”, eveniment la care au participat scriitorul Grigore Ilisei, primarul Gheorghe Cătălin Coman, prof. dr. Mihaela Grădinariu, scriitori, rude şi vechi prietenei ai scriitorului Grigore Ilisei, scriitori, muzeografi, iubitori de literatură, scriitori locali. Această donație reprezintă o colecție valoroasă care îmbogățește fondul cultural al bibliotecii și este de mare interes pentru cercetători și pasionați de literatură, istorie, călătorii, mass-media.

Aşa cum am aflat de la bibliotecar-şef Nicoleta Hoștinariu, prin donaţia de săptămâna trecută scriitorul Grigore Ilisei „a încheiat actul de mecenat cultural adresat municipiului Fălticeni prin donația de carte, manuscrise, mobilier, obiecte personale, manuscrise, DVD-uri și multe alte obiecte personale”.

În urmă cu doi ani, Grigore Ilisei a donat Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” din Fălticeni aproape 2.700 de cărți de filosofie, istorie literară, estetică, arte plastice, istorie, critică literară, care s-au adăugat celor câteva sute de volume donate anterior, dar și tablouri, sculpturi și mobilier şi care se regăsesc într-o încăpere de sine stătătoare din bibliotecă. Amenajarea şi expunerea elementelor donației, în spaţiul anume destinat, s-a făcut conform solicitării donatorului, şi au fost completate săptămâna trecută cu alte 1.500 de cărţi, CD-uri, DVD-uri şi alte elemente componente ale donaţiei Ecaterina şi Grigore Ilisei.

A fost recreată atmosfera în care Grigore Ilisei şi-a scris cărțile

Moderatorul evenimentului de joi, 18 iulie, a fost scriitorul, publicistul, jurnalistul de Radio şi TV, autorul unor valoroase filme biografice, istoricul şi colecţionarul de artă, diplomatul sau, după cum îi spunea Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei, „omul cu har scriitoricesc” Grigore Ilisei, o personalitate cunoscută și apreciată pentru contribuțiile sale în domeniul literaturii și mass-media.

„Cea mai mare parte din biblioteca mea am donat-o Fălticeniului. Am considerat că printre cărți este bine să se recreeze şi atmosfera în care un scriitor îşi scrie cărțile sale, oamenii să poată vedea biroul de lucru, un manuscris, ambianța în care un scriitor se mișcă, scrisori, fotografii, documente de la oameni cu care de-a lungul timpului a intrat în contact. Nu trebuie să lipsească nici piesele care privesc familia, mediul în care ne-am format. Am făcut și un gest de reverență față de Nicolae Labiș, care a fost mereu un simbol pentru mine”, după cum a afirmat Grigore Ilisei, mai ales că cei doi s-au născut în sate apropiate, la botezul pruncului preotului Ilie Ilisei şi al învăţătoarei Georgeta Ilisei participând şi Nicolae şi Margareta Labiş împreună cu părinţii, Nicolae Labiş, atunci în vârstă de 8 ani, ţinându-l în braţe pe Grigore Ilisei.

Poetul Nicolae Labiş va avea un bust de bronz la Fălticeni

În luarea sa de cuvânt, scriitorul Grigore Ilisei a scos în evidență că sunt numeroase personalități ale orașului care ar trebui să aibă câte un bust, fiind o modalitate ca cei care ajung în urbea de pe Șomuz sau chiar localnicii mai tineri să afle multe lucruri inedite despre personalitățile vremii. Grigore Ilisei a anunțat realizarea unui monument de for public dedicat lui Nicolae Labiş.

„În donația pe care am făcut-o Bibliotecii Municipale, care a devenit un spațiu muzeal, un spațiu original, fiind singura bibliotecă publică din România care are biblioteca unui scriitor, pe de o parte, şi atmosfera lui de lucru, pe de altă parte, am adus bustul lui Nicolae Labiș. Pregătim o replica monumentală a micii statui a lui Nicolae Labiș, am convenit că eu voi asigura cheltuielile privind drepturile de autor ale creatorului acestui bust, Primăria Fălticeni o va turna în bronz, va realiza un soclu frumos de piatră, va amenaja corespunzător zona unde va fi amplasat acest monument al unei personalități importante a locului. Această statuie se va așeza lângă cea a lui Mihail Sadoveanu”, a spus Grigore Ilisei.

Primarul Cătălin Coman a precizat: „Scriitorul Grigore Ilisei, Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni, printre multe alte distincţii pe care le-a primit, ne-a bucurat cu o donaţie foarte importantă pe care o adăposteşte Biblioteca Municipală. Avem un proiect important, realizarea statuii lui Nicolae Labiş, dar din cauza procedurilor nu am avansat cu rapiditatea pe care ne-am dorit-o, dar sunt convins că în viitor vom avea acest monument. Vă felicit şi vă mulţumim în numele comunităţii fălticenene pentru tot ceea ce aţi făcut pentru noi şi nu numai”.

Fălticenii - o matrice spirituală în continuă înnoire și promovare

Povestea reîntregirii colecției Grigore și Ecaterina Ilisei a fost spusă în cuvinte frumos meşteşugite de prof. dr. Mihaela Grădinariu. „Fălticenii sunt și vor rămâne o matrice spirituală distinctă. Ceea ce ne lipsește din punctul meu de vedere este promovarea și cred că merităm cu toții și la capitolul cultură o promovare mai agresivă. Pur și simplu trebuie să îi tragem de mână pe oameni prin toate mijloacele, prin toate metodele și să le spunem că aici, la Fălticeni, ei pot să învețe cum pot să reziste din punct de vedere spiritual. Iată că toposul acesta mirabil al bibliotecii fălticenene are parte periodic de câte o schimbare la față, o necesară înnoire și o străluminare. Nu mă refer aici doar la primeniri de ziduri și de obiecte, deși și acestea sunt importante, ci mai ales e nevoie de înnoiri spiritual, de gesturi exemplare, cu o uriașă încărcătură de reprezentativitate, cum este astăzi completarea donației Ecaterina și Grigore Ilisei. Ne aflăm în mijlocul fierbinte al cuvintelor, colecții, colecționar și mai ales a dărui. A dărui și a dura, a dura arcade peste timp și peste spațiu, a dura arce de spiritualitate și punți de rezistență.

În afară de turiștii, de pelerinii culturali care poposesc aici, colecția este vizitată periodic de clase de elevi din gimnaziile și liceele fălticenene, însoți de profesorii de limba română. Ceea ce s-a adăugat astăzi se materializează prin noi piese, mai bine de 1.500 de cărți, cinci manuscrise de autor, 46 de CD-uri video și audio, DVD-uri și audio bucuri. Ceea ce mi s-a părut fabulos este un stick ce adăpostește emisiuni și filme realizate cu Grigore Ilisei sau despre Grigore Ilisei, emisiuni de radio și de televiziune. Cărţile acoperă o plajă largă din literatura română clasică și contemporană, proză, poezie și jurnale, memorii, reportaje, memoriale de călătorie, cărți de critică și istorie literară și de eseuri, și o subsecțiune de teatru din literatura universală, volume despre arte plastice, muzică, film și religie.

Sunt și exemplare rare de carte cu autograful autorilor. Nu cred că mai există undeva în țară o astfel de donație cu atât de multe cărți cu autograful autorilor”, a spus prof. dr. Mihaela Grădinariu.

Manifestarea s-a încheiat cu proiecţia a două filme; „S-a întâmplat pe Ulița Mare”, realizat în anul 2003, şi un film retrospectiv „Grigore Ilisei”.