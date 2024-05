Cultural

În luna mai, spațiul expozițional al Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” din Fălticeni găzduiește expoziția de pictură „A fost odată un poem” a artistei vizuale Andreea Pricop. Vernisajul expoziției a avut loc pe data de 20 mai, însă lucrările au fost deja admirate de sute de persoane care au trecut pragul bibliotecii cu ocazia evenimentului „Noaptea Muzeelor”, organizat recent.

Bibliotecar-șef Nicoleta Hoștinariu a exprimat mulțumiri și bucurie pentru organizarea acestui eveniment deosebit, subliniind importanța culturală pe care o are o astfel de expoziție pentru comunitatea locală.

Despre Andreea Pricop şi lucrările sale a vorbit pictorul Gabriel Baban, fost profesor de desen al artistei și membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Distinsul profesor fălticenean a oferit o scurtă introducere în cariera Andreei Pricop. Aceasta s-a născut la Fălticeni în urmă cu 38 de ani, a absolvit Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, unde Gabriel Baban i-a fost profesor, şi Colegiul „Vasile Lovinescu”. Andreea a absolvit Universitatea Națională de Artă „George Enescu” din Iași, a finalizat un master în arte vizuale interdisciplinare la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design din Iaşi și în prezent este doctorandă, continuându-și perfecționarea ca artistă.

Andreea Pricop este membră a Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici și are o activitate intensă în domeniul picturii. Creațiile sale au fost prezentate în zece expoziții personale și în peste șaptezeci de participări la diverse manifestări de grup și saloane de artă în țară și străinătate, inclusiv în Virginia, Statele Unite ale Americii. De asemenea, a participat la numeroase tabere de creație și simpozioane din mai multe județe din țară, fiind recompensată cu numeroase premii pentru pictură.

Arta Andreei Pricop: Îmbinarea picturii cu poezia

Expoziția „A fost odată un poem” prezintă lucrări care reflectă o îmbinare armonioasă între arta vizuală și cea poetică. Imaginile plastice expuse sunt adesea însoțite de texte cu conținut liric, creând o relație profundă și firească între cele două forme de exprimare artistică. Textele poetice oferă context și profunzime lucrărilor, transformând experiența vizuală într-o călătorie complexă și emoționantă.

Profesorul Gabrel Baban a declarat: „Andreea Pricop este o exemplară mamă a doi băieți, care ştie să își împartă timpul și să facă ambele activități, de mamă și de artist cu aceeași pasiune și dragoste.

Prin această expoziţie ne oferă contactul cu rodul preocupărilor creatoare artistice și vizuale. Uneori imaginile plastice expuse sunt însoțite de texte cu conținut liric, care se află firesc într-o relație strânsă, cu un înțeles profund. Multe din lucrări sunt prezentate în expoziție cu poeme adevărate. Exprimate poetic, ideile textelor constituie pentru Andreea prilej de laborioasă folosire a elementelor de limbaj plastic în compoziții inedite.

Bogăția de linii caligrafice, puzderia de puncte care sunt compuse armonic în structuri compoziționale riguros alcătuite, având la bază o gândire filosofică încifrată și provocatoare, misterul ascuns al sensurilor din textele scrise de artistă pot fi dezvoltate în funcție de particularitățile privitorului, provocându-i înțelegerea semnificațiilor relevante prin mijloace specifice picturii. Culoarea are un rol determinant, invitând contemplatorul la călătorii astrale, matinale sau crepusculare. Uneori formele își au originea în organic, alteori în structuri naturale sau imaginare și care se metamorfozează într-o bogăție de structuri plastice .

De remarcat în multe dintre compozițiile Andreei Pricop sunt textura tentelor de culoare care dau senzația de transparență și în felul acesta ne trimit cu gândul la vitralii.

Nu lipsesc cadrele în care este folosită o oarecare monocromie, autoimpuse de tematică. Domină însă compozițiile care se bazează pe reușite armonii cromatice din sfera complementarelor, prelucrate şi asociate cu abilitate. Toate acestea dovedesc nu numai un simţ cromatic special, ci şi o sensibilitate şi o emoţie estetică remarcabilă. Artista merită felicitări cuvenite pentru această expoziţie şi urări de succes în neobosita activitate de creaţie şi de elaborare a tezei de doctorat”.

Recunoaștere și apreciere

În cadrul vernisajului, Andreea Pricop a exprimat emoții și mulțumiri pentru prezența celor adunați și a citit un mic poem dedicat mamei sale, care nu a putut fi prezentă din motive de sănătate. Artista a subliniat bucuria de a reveni acasă, într-un spațiu expozițional atât de frumos, și recunoștința față de profesorul său, Gabriel Baban, care a avut un rol crucial în formarea sa artistică.

„Mă bucur foarte mult că am revenit acasă, într-un spaţiu expoziţional atât de frumos, în locul în care am copilărit, unde în timpul adolescenţei veneam pentru a lectura, un loc care mi-a rămas la suflet indiferent unde voi ajunge. Este o mare bucurie şi o mare onoare că îl am alături şi pe domnul profesor Gabrel Baban, care m-a îndrumat în clasele V – VIII. Îmi aduc aminte cum mă împingea de la spate şi în acelaşi timp mă provoca indirect şi direct punându-mă să refac temele la desen de foarte multe ori şi reinterpretându-le, pentru că dumnealui vede foarte clar că este potenţial.

Vă mulţumesc pentru cuvintele spuse şi pentru cuvintele alese pe care le-aţi scris, mă bucur că fălticenenii sunt prezenţi, că familia mea este prezentă, mulţumesc Bibliotecii <Eugen Lovinescu> pentru găzduire”, a spus Andreea Pricop.

Expoziția „A fost odată un poem” este o invitație la explorarea unui univers artistic complex, în care pictura și poezia se întâlnesc și se completează reciproc. Andreea Pricop demonstrează prin această expoziție nu doar talentul său remarcabil, ci și o sensibilitate și o emoție estetică deosebită. Felicitările și urările de succes sunt pe deplin meritate pentru această artistă dedicată și pentru contribuția sa valoroasă la cultura locală și națională.