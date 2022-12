Eveniment

Eveniment cu dublă semnificație joi, în cadrul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, Sala de Artă „Elena Greculesi”. Revista „Bucovina literară” a fost sărbătorită la împlinirea a opt decenii de la întemeierea acesteia la Cernăuți, în anul 1942, în cadrul aceluiași eveniment având loc și Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB) pentru cărți apărute în cursul anului 2021. Cu această ocazie a fost lansat și cel mai recent număr, 10-11-12/2022, al revistei „Bucovina literară”.

Cea mai importantă parte a evenimentului a revenit Galei Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB), premiile fiind oferite în acest an de un juriu format din prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (președintă), stavrofora scriitoare Elena Simionovici (Mănăstirea Voroneț), prof. Mihaela Grădinariu (poetă) și jurnalistul L.D. Clement. Atmosfera a fost încălzită din debut de programul muzical susținut de câțiva elevi de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, aplaudați pentru prestațiile lor clasice și colindele frumoase.

În calitate de președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă a moderat evenimentul la care au fost invitați membrii Societății Scriitorilor Bucovineni, precum și publicul larg. Societatea Scriitorilor Bucovineni este sprijinită în organizarea acestui eveniment de Consiliul Județean Suceava, prin Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”. După păstrarea unui moment de reculegere pentru cei care nu mai sunt printre noi și au contribuit la ridicarea edificiul ”Bucovinei Literare”, personalități regretate precum Vasile Zetu, Carmen Veronica Steiciuc, Vasile Tărâțeanu, Mircea Lutic, Ilie T. Zegrea, din partea instituției tutelare a luat cuvântul un apropiat al Societății Scriitorilor Bucovineni, prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc, care a spus: ”La acest moment aniversar urez la mulți ani și împliniri și fac îndemnul de a promova educația, cultura, tradițiile și obiceiurile bucovinene, astfel ca împlinirea noastră să continue și prin intermediul generațiilor viitoare.”

Marele Premii ”Bucovina” și ”Opera Omnia” pentru 2021

În cursul dimineții de joi lucrările participante în competiție au fost discutate cu rigoare și obiectivitate, astfel încât premiile să meargă spre ceea ce membrii juriului au crezut că sunt cele mai reprezentative dintre scriituri.

Primul dintre premiile oferite în cadrul galei a fost Marele Premiu ”Bucovina”, care a mers în acest an spre activitatea cu totul excepțională a prof. univ. dr. Albumița Muguraș Constantinescupentru inițierea și coordonarea volumului ”O istorie a traducerilor în limba română – secolul al XX-lea”, cea care s-a adresat iubitorilor artei, spunând: ”A fost o îndrăzneală, cred eu, să propun această istorie a traducerilor, pentru că la acel moment se credea că o astfel de istorie poate fi realizată doar de o universitate cu o tradiție deosebită în acest sens. Noi am reușit să spargem aceste clișee și prejudecăți și am spus că o astfel de lucrare se poate porni de la Suceava, la ideea noastră răspunzând peste 200 de colegi din țară și din străinătate.”

Premiul ”Opera Omnia” a fost conferit de această dată cărturarului și cercetătorului bucovinean Ion Filipciuc, care anul acesta a împlinit 80 de ani. ”Toate realizările sale de peste ani au farmecul unei amprente specifice. Scriitura sa are ironie, dar mai ales se manifestă în contururi care dezvăluie un mare amator de taifas și taclale, fără a pierde din vedere distincția științifică a ceea ce vrea să demonstreze”, a spus despre el Ovidiu Vintilă.

Premii oferite de Societatea Scriitorilor Bucovineni

Premiul pentru poezie a revenit de această dată scriitorului și gazetarului Ioan Manole, pentru volumul ”Câmpiile de piatră ale Morții”, iar Premiul pentru Poezie „Carmen Veronica Steiciuc”, oferit pentru prima dată în cadrul SSB, a ajuns la Carmen Antoaneta Marcean, pentru volumul ”Șoapta dintre tăceri”.

Premiul pentru Literatură pentru copii a revenit Cătălinei Orșivschi, pentru ”Hora anotimpurilor”, iar Premiul pentru Proză, roman istoric, a fost ridicat de Andrei Breabăn, pentru romanul ”Visul Măriei Sale”. Talentul epigramistic a fost apreciat deopotrivă la doi cunoscuți autori bucovineni, prin intermediul Premiului pentru Carte de Epigrame, care a fost conferit scriitorului Emil Ianuș pentru ”Epigrame și catrene din Obcini bucovinene” și scriitorului fălticenean Constantin Bulboacă, pentru ”Epigrame și caricaturi cu și fără COVID”.

Au urmat un Premiu pentru Eseu, conferit scriitoarei Maria-Elena Cușnir, pentru volumul său intitulat ”Anomaliile singurătății”, premiul pentru Carte de Cugetări, care i-a revenit lui Ioan-Mugurel Sasu pentru volumul ”Cogito”, și premiul pentru Publicistică, care a ajuns la cunoscuta activistă pe tărâmul culturii Paraschiva Abutnăriței, pentru scriitura sa ”Timpul cuvintelor la Vama”.

Mult apreciat de juriu a fost albumul căruia i-a fost decernat Premiul pentru Album de Artă, semnat de scriitoarea Alina Elena Andruhovici și de regretatul pictor și etnograf prof. Filon Lucău, acesta reprezentând cel de-al doilea volum al autorilor.

Alina Elena Andruhovici s-a adresat audienței: ”Acest premiu important pentru mine îmi dă noi puteri, pentru că încă nu vreau să părăsesc penița, iar evenimentul reprezintă un omagiu adus soțului meu, Filon, cu care am lucrat și am trăit o poveste pe care puțini în lumea asta o trăiesc. A fost nevoie să ne transportăm în timp, să ne încorporăm în spațiu și culoare. Am călătorit în doi să nu ne rătăcim și pentru ca simțirea noastră să se materializeze cu adevărat. Acest omagiu este adus la împlinirea unui an de când soțul meu, Filon, a plecat, nu înainte de a reuși să vadă exemplarul zero cu trei zile înainte de a pleca în lumea tăcerii.”

Au urmat Premiul pentru Carte de Istorie și Cultură Bucovineană, ridicat de această dată de scriitorul Constantin Hrehor, pentru volumul ”Fluierul de sub grinda lunii”, și un Premiu Special In Memoriam, primit post mortem de regretatul jurnalist de radio Mircea Motrici, pentru lucrarea sa ”Portretul robot al corespondentului local de radio”.

În alocuțiunea sa de final, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, a adus un omagiu truditorilor la realizarea revistei ”Bucovina literară”, care ”înseamnă continuitate, un deziderat atins, și anume de a duce mai departe un proiect de substanță al culturii din acest spațiu. Acest moment reprezintă un prilej de omagiere a unor personalități inconturnabile ale Bucovinei, precum Mircea Streinul, cei din generația ”Iconar” din Cernăuți și toți cei de la Bucovina Literară, în frunte cu Marian Drumur, primul redactor-șef al acestei publicații care a pornit pe un drum sinuos, dar a mers înainte.”