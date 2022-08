Un volum consacrat actorului Constantin Dinulescu, „Viaţă şi Teatru, Teatru şi Viaţă”, apărut la editura „Ecou Transilvan” din Cluj-Napoca, a fost lansat la Fălticeni, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”. Autorul monografiei este jurnalistul şi scriitorul Ion Moldovan, la evenimentul de la Fălticeni fiind prezenţi actorul Constantin Dinulescu şi soţia sa, actriţa Carmen Ionescu, dramaturgul Matei Vişniec, Ovidiu Lazăr - regizor artistic al Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, actorul Gavril Pătru, graficianul Mihai Pânzaru PIM, un numeros public care a făcut neîncăpător spațiul expoziţional al Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu”.

Cartea include conversaţii şi dialoguri care acoperă o arie sentimentală bogată, de la copilăria marelui actor petrecută la Călăraşi, trecând prin anii de ucenicie în actorie de la Institutul de teatru Bucureşti, începutul carierei la Teatrul Național din Iaşi şi desăvârşirea profesiei pe scenele Teatrului Naţional din Bucureşti. Sunt zeci de poveşti din care nu lipsesc mari actori şi personalităţi ale timpului cu care Constantin Dinulescu s-a întâlnit în cei 68 de ani petrecuţi pe scenă şi aproape nouă decenii de viaţă.

Carte care face cinste „bibliotecii de suflet a teatrului şi cinematografiei româneşti”

Despre Constantin Dinulescu şi perioada petrecută de acesta la Iaşi a vorbit profesorul Neculai Sturzu.

„La Iaşi, în anii 1964 - 1967, străluceaţi pe scena naţionalului şi noi, studenţii de la Facultatea de Litere, încercam să vă imităm pentru că aţi făcut un Despot Vodă mai deosebit, mai luminat, mai sensibil, mai aproape de cel din epoca noastră faţă de cel cu care eram noi obişnuiţi din text”, a spus Neculai Sturzu.

Student fiind şi membru al trupei de teatru studenţesc din acele vremuri, profesorul Neculai Sturzu şi-a adus aminte şi de primul spectacol în care a jucat, „Monalisa” a lui Aurel Brumă, spectacol regizat de marele actor Constantin Dinulescu.

Nadia Fărcaş, reprezentanta editurii „Ecou Transilvan”, a venit pentru a doua oară la Fălticeni la invitaţia Asociaţiei „Fălticeni Cultural” pentru a aduce mai aproape de public cărţile scrise despre actorii români. Acesta a precizat că volumul „Constantin Dinulescu - Viaţă şi Teatru, Teatru şi Viaţă”, este o carte care face cinste „bibliotecii de suflet a teatrului şi cinematografiei româneşti”, scrisă cu duioșie şi amprentată de spiritul tutelar al eroului principal, Constantin Dinulescu.

Volumul este structurat pe 10 capitole care redau activitatea atât de bogată a actorului, iar la sfârşit este o serie magnifică de fotografii din diferite spectacole ale maestrului, dar şi fotografii frumoase cu familia sa.

„În carte se regăsesc profunde vorbe de duh ieşite din mintea şi inima actorului, un om de o mare sensibilitate şi profunzime. Cartea conţine momente importante din viaţa de zi cu zi a actorului, din rolurile de teatru şi film, pasiunile, prieteniile sale”, a subliniat Nadia Fărcaş.

Ce rămâne după un actor?

Scriitorul Ion Moldovan este cunoscut, îndrăgit, acceptat şi adoptat de actori datorită cărţilor de interviu scrise despre marile nume ale scenei româneşti, Draga Olteanu Matei, Grigore Vasiliu Birlic, Adela Mărculescu, Carmen Stănescu, Valeria Gagealov, Simona Bondoc şi lista ar putea continua.

„M-am întrebat ce rămâne după un actor? Emoţia publicului trece repede după spectacol, fotografii care imortalizează momentul, cronici subiective de cele mai multe ori şi tributare unor interese. Nu se poate ca toată arderea actorului să lase în urmă cenuşă. Şi atunci m-am gândit că poate să rămână, să tăinuiască povestea. Aşa am început să bat la uşile prietenilor mei actori, să le propun să spună povestea vieţii lor. Şi aşa am reuşit poveşti minunate, o parte fiind primite în anii trecuţi şi la Fălticeni.

<Constantin Dinulescu - Viaţă şi Teatru, Teatru şi Viaţă>, o poveste frumoasă, fascinantă, o poveste despre viaţă şi teatru este cea mai reuşită carte pentru că am avut un partener de discuţii absolut fenomenal, un om dispus să povestească şi un om care are ce să povestească. Doar aici găsiţi istoria Teatrului Naţional din Iaşi din 1950 până 1970 şi ale sale nume de actori uitate astăzi, din păcate”, a precizat autorul cărţii, Ion Moldovan.

Acesta a vorbit şi despre cât de nerecunoscător şi de trădător este publicul, precizând că „este suficient ca un actor să nu apară două - trei luni şi publicul să îl uite”.

43 de ani trăiţi alături de un maestru al scenei româneşti

Actriţa Carmen Ionescu, îndrăgita Martha din serialul Adela, trăieşte de peste 40 de ani o dragoste ca-n filme alături actorul Constantin Dinulescu. Povestea relaţiei lor pare una desprinsă din filme, el fiind profesorul de care tânăra care se pregătea pentru admitere la Facultatea de teatru s-a îndrăgostit la prima vedere, în 1979, fiind convinsă că îi este suflet pereche în această viaţă, iar căsătoria a venit după 13 ani.

„Urarea casă de piatră, care se face tinerilor căsătoriţi, pentru noi este o binecuvântată realitate. Căsnicia noastră este o poveste de dragoste unică. 43 de ani trăiţi alături de un mare artist, de un maestru al scenei româneşti, de un om minunat de care am fost, sunt şi voi fi îndrăgostită. Trăiesc cu bucurie lângă un suflet de necuprins. Omul în care sălășluiește acest suflet mi-a fost părinte, sfătuitor, pedagog, iubit şi în final soţ. Dumnezeu a fost atât de bun cu mine şi mi-a rânduit să îl întâlnesc şi să trăiesc alături de el. Şi tot alături de el să înţeleg ce este fericirea, ce este iubirea. Cu calm, cu răbdare, cu căldură şi tandreţe, omul de lângă mine a reuşit întotdeauna să facă în aşa fel încât căsnicia noastră să fie într-un permanent echilibru. Pentru mine Constantin Dinulescu poate fi denumit Sir”, a spus Carmen Ionescu.

O carte sau un actor îţi pot schimba viaţa

Dramaturgul Matei Vişniec a mărturisit la Fălticeni că, de când a început să scrie, actorii români au fost idolii săi.

„Nimeni nu vă uită de fapt, se transmite de la o generaţie la alta un fel de profund respect şi o profundă dragoste pentru ceea ce reprezentanţi dumneavoastră, marii actori.

Din punct de vedere al dramaturgului, prima dată i-am descoperit pe actorii români la radio, la Teatru Radiofonic. Primele contacte cu marii actori români au fost vocile. Actori am văzut mult mai târziu, când am ajuns la Iaşi, la Bucureşti şi abia atunci am înțeles forţa şi misiunea actorului, ce mult poate reprezenta un actor pentru viaţa unui om.

Fiecare avem în sufletul nostru un florilegiu de nume de actori care ne-au schimbat viaţa, care ne-au povestit lucruri absolut extraordinare, care au fost foarte importanţi în anumite momente ale vieţii noastre şi cărora într-un fel sau altul ar trebui să le fim recunoscători”, a precizat Matei Vişniec.

O carte scrisă din dorinţa de a lua atitudine împotriva uitării

Titanul scenei româneşti, actorul Constantin Dinulescu (89 de ani), a spus că această carte a fost scrisă din dorinţa de a lua atitudine împotriva uitării.

“Se pare că poporul român are o înclinaţie deosebită spre a uita repede şi uită, din păcate, şi lucrurile bune care i s-au întâmplat. Trăim o viaţă agitată, în care timpul oferit sufletului nostru este foarte limitat. Vă rog să profitaţi de acest timp şi să nu îl lăsaţi să treacă fără să îşi lase o urmă în sufletul dumneavoastră. Este emoţionant pentru mine că am avut ocazia să revin la Fălticeni după 50 de ani. Ultima oară am fost cu conul Miluţă (Matei Millo) şi piesa Coana Chiriţa.

Din dorinţa de a lupta împotriva uitării am scris, cu ajutorul lui Ion Moldovan, această carte. Este a doua carte de dialog şi nu puteam să lupt mai bine decât în profesia pe care am slujit-o 68 de ani”, a mărturisit actorul Constantin Dinulescu.

Constantin Dinulescu a povestit şi despre prima întâlnire cu marele actor Grigore Vasiliu Birlic, în 1955, când avea examenul final de terminare a studiilor teatrale şi se afla în turneu la Techirghiol, despre cei 14 ani petrecuţi la Teatrul Naţional din Iaşi, deşi venise să stea în capitala Moldovei doar trei, despre cariera de la Teatrul Naţional din Bucureşti.