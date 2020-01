Ziua Culturii Naționale

La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” s-a desfășurat miercuri, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, programul primei zile a Festivalului Literar „Mihai Eminescu”, ediția a XXIX-a, eveniment care a cuprins conferințe, lansări de carte, momente artistice, în prezența unui public numeros.

După ce oficialități sucevene și invitați ai festivalului literar au depus coroane omagiale la bustul poetului Mihai Eminescu, în jurul orei 11:00 s-a dat startul Festivalului Literar „Mihai Eminescu”, în Sala „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei.

Ca de obicei, gazda evenimentului, directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, Gabriel Cărăbuș, a salutat numărul mare de participanți la această ediție a festivalului, spunând: „îmbinăm experiența cu tinerețea, dacă ne uităm la publicul din sală, îmbinăm experiența cercetătorilor, privind prezidiul pe care-l avem, și, bineînțeles, experiența truditorilor în ale culturii, și ne referim aici la instituțiile coorganizatoare, bineînțeles cu suportul financiar al autorității tutelare, Consiliul Județean Suceava”.

„Sărbătoare, sub cupola sacră eminesciană”

Moderatorul Festivalului Literar „Mihai Eminescu”, ediția a XXIX-a, a fost poetul Ioan Manole, care a salutat prezența invitaților la eveniment, oameni care au venit „ca la o rugăciune”, la un eveniment „care are în memoria colectivă o amprentă de foc”. „Bucuria mea este fără margini. Vă mulțumesc pentru prezența la această sărbătoare, sub cupola sacră eminesciană”, a spus poetul Ioan Manole, sufletul festivalului literar. El a prezentat și invitații acestei ediții: Adrian Dinu Rachieru (președintele juriului Festivalului Literar „Mihai Eminescu”, ediția a XXIX-a), Theodor Codreanu, Adrian Alui Gheorghe, Cassian Maria Spiridon, Mircea A. Diaconu, Paul Gorban, Gellu Dorian, Nicolae Corlat, Marius Chelaru, Isabel Vintilă, Alexandru Ovidiu Vintilă, monahia Elena Simionovici, Doina Cernica, Dan Vâță, Vasile Tudor, Ion Filipciuc, Liviu Papuc, Constantin Hrehor, Nicolae Cârlan, Cezar Straton, Viorica Petrovici, Ioan Mateiciuc, Mihaela Grădinariu, Ioan Ițcalo, Ioan Lucian, Constantin Horbovanu, Liviu Popescu, Casian Balabasciuc, Ioan Manole, Adrian Popovici, Vlad Sibechi, Rozalia Motrici, Aanei Mircea, Mihai Pânzaru PIM, Rodica Mureşan, Carmen Veronica Steiciuc, George Sauciuc, Sorina Rândașu, Giulia Gheorghiu, Adela Șulea etc.

Conferințe, lansări de carte

La eveniment a fost prezent și Gheorghe Niţă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, care pe lângă faptul că a recitat poezia „Somnoroase păsărele” de Mihai Eminescu, a adăugat și un citat din Lucian Blaga, care spunea că „poetul este un donator de sânge la spitalul cuvintelor”. Programul festivalului a cuprins lansări de carte: Adrian Dinu Rachieru a prezentat cartea scriitorului Theodor Codreanu „Revizuiri critice”, 2019, apărută la editura Academiei Române; Adrian Alui Gheorghe a prezentat cartea „Prăvălia cu poezie”, iar Constantin Hrehor a prezentat volumul „O viață între manuscrise”, dialoguri realizate cu academicianul Dimitrie Vatamaniuc, apărută la Editura „Timpul” din Iași. În cadrul festivalului, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, Alexandru Ovidiu Vintilă, a prezentat revista „Bucovina literară”, Adrian Dinu Rachieru a conferențiat pe tema „Problema Eminescu și canonul literar românesc”, iar Adrian Alui Gheorghe a vorbit despre destinul poeziei în literatura română.

„Eminescu nu este al locului de naștere, nu este al unei localități anume, este al fiecărui român în parte”

Criticul literar Adrian Dinu Rachieru a susținut conferința „Problema Eminescu și canonul literar românesc”, conferință care a stat sub acolada unei fraze pe care a rostit-o memorabil eminescologul Dimitrie Vatamaniuc: „E foarte bine că avem o problemă Eminescu”. Pornind de la această frază, Adrian Dinu Rachieru a dezvoltat un subiect „și controversat, și bogat”.

Criticul literar consideră această zi a Culturii Naționale „o formulă alibi”. „Pentru foarte mulți, sub eticheta asta se ascund alte evenimente. (...) Așa cum și pe Eminescu îl putem sărbători în orice zi. Mai cu seamă că ziua de 15 ianuarie este o zi stabilită convențional. Noi ne-am obișnuit în calendarul sărbătoriților să-l omagiem pe Eminescu la 15 ianuarie. El cu propria mână a notat în cataloagele Junimii că a venit pe lume în 20 decembrie 1849, iar eu, dacă îmi dați voie să forțez demonstrația, voi spune că de fapt Eminescu s-a născut atunci când Iosif Vulcan l-a publicat în Revista Familia, când el a apărut sub numele de Mihai Eminescu pentru lumea literară. Până atunci, a fost Mihaiu Eminoviciu. Așadar, după mine, Eminescu s-a născut în 1866, forțând demonstrația și amuzâdu-ne nițel. (...) Pentru Blaga, Eminescu era o idee. Pentru Doinaș, Eminescu ajunsese un model, pentru Nichita Stănescu, Eminescu era un concept...”, a spus printre altele criticul literar Adrian Dinu Rachieru.

Poetul Adrian Alui Gheorghe a vorbit despre destinul poeziei în literatura română, apreciind că nu Eminescu are nevoie de noi, noi avem nevoie de Eminescu. „Eminescu nu este al locului de naștere, nu este al unei unei localități anume, este al fiecărui român în parte. Astăzi Eminescu este omagiat și la Madrid, și la Paris etc., pentru că România de azi nu mai este o Românie între granițe fizice, este o Românie atipică, care se întinde până acolo unde este puțină simțire românească”, este de părere poetul Adrian Alui Gheorghe.

Festivalul continuă și pe 16 ianuarie

Festivalul Literar „Mihai Eminescu”, ediția a XXIX-a, continuă și pe 16 ianuarie, la Putna și Călinești-Cuparencu. Joi, 16 ianuarie, la ora 9:00, participanții festivalului literar vor pleca spre Mănăstirea Putna, unde vor depune coroane omagiale la bustul poetului din curtea mănăstirii. La ora 12:00 va avea loc o slujbă de pomenire. La Putna vor fi decernate și Premiile Mihai Eminescu pentru exegeză eminesciană pentru anul 2019. Este programat și un microrecital susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale Putna.

Tot pe 16 ianuarie, de la ora 16:30, la Călinești-Cuparencu va avea loc o întâlnire cu elevii și profesorii școlilor din comuna Șerbăuți. Festivalul Literar „Mihai Eminescu”, ediția a XXIX-a, este organizat de Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina şi Societatea Scriitorilor Bucovineni, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Mănăstirea Putna și primăriile comunelor Putna și Șerbăuți.