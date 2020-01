Sâmbătă

În organizarea profesorului Ioan Caulea, în după-amiaza zilei de sâmbătă, 28 decembrie, la Cafeneaua „La Bibliotecă” din municipiul Fălticeni, într-un cadru aparte din care nu au lipsit cărţile despre istoria poporului român, a fost lansat volumul „Lumea Majestăţii Sale. Jubileul Custodelui Coroanei Române”, coordonat de Daniel Şandru şi Alexandru Muraru. Apariţia acestei lucrări, care vorbeşte despre un model pe care Familia Regală şi MS Margareta l-au oferit şi îl oferă, la Editura Corint, reprezintă “un prilej de a o omagia pe Majestatea Sa Margareta printr-un volum jubiliar, în care membri ai Familiei Regale a României, succesori la tron sau membri ai familiilor regale europene domnitoare sau nedomnitoare, colaboratori apropiaţi, prieteni de familie, personalităţi diplomatice, nume importante ale prezentului instituţional românesc şi european aştern amintirile, gândurile sau proiecţiile lor asupra vieţii, misiunii şi destinului Custodelui Coroanei pentru România anului 2020”, după cum precizează cei doi coordonatori ai cărţii.

Volumul este structurat pe trei secţiuni – “Cuvinte regale despre Majestatea Sa”, “Rolul instituţional al Casei Regale şi al Majestăţii Sale”, “Portrete în timp ale Majestăţii Sale”, cuvântul înainte fiind semnat de Principele Charles, văr cu Majestatea Sa Margareta a României, Custodele Coroanei.

Invitaţia la lectura cărţii a fost făcută de două eleve olimpice la istorie de la Colegiul Naţional „Nicu Gane”: Anamaria Loluţă şi Roxana Robescu, care, pe lângă prezentarea celor trei părţi ale volumului şi a ideilor esenţiale ale cărţii, au scos în evidenţă şi faptul că Majestatea Sa Margareta reprezintă un model, o personalitate excepţională prin demnitate, prin coloană vertebrală, prin bunătatea de a şti să fie împreună cu oamenii, prin putere, prin atenţia pe care o acordă educaţiei şi şanselor celor mai dezavantajaţi din societate.

Ce s-ar fi întâmplat dacă, pe 30 decembrie 1947, Regele Mihai nu ar fi fost forţat să abdice?

După ce a făcut un istoric al regalităţii în ţara noastră, începând cu Regele Carol I al României, care în cei 48 de ani de domnie a obţinut independenţa ţării, a redresat economia, a înfiinţat instituţii specifice statului modern şi a pus bazele unei dinastii, profesorul universitar dr. Daniel Şandru le-a propus celor prezenţi un mic exerciţiu de imaginaţie: „Ce s-ar fi întâmplat dacă, pe 30 decembrie 1947, Regele Mihai nu ar fi fost forţat să abdice? Cum ar fi arătat România? Comunismul a adus o formă de modernizare, a adus alfabetizare, a adus electricitate, a adus o urbanizare aşa cum ştim că a adus-o, a adus o industrializare de final de secol XIX şi care a capotat în anii 80. Dar cum ar fi arătat oare România, şi acesta este exerciţiul de istorie contrafactuală pe care vi-l propun, dacă Regele Mihai ar fi rămas în poziţia sa de suveran, de monarh şi de rege al tuturor românilor? Cu siguranţă fiecare vom putea găsi un răspuns la această întrebare”, a precizat Daniel Şandru.

O carte portret al Principesei Margareta

Volumul “Lumea Majestăţii Sale. Jubileul Custodelui Coroanei Române” a apărut în urma unei cercetări atente a documentelor puse la dispoziţie chiar de Casa Regală şi vizitelor făcute Familiei Regale. Din punct de vedere personal, apropierea lui Daniel Şandru de Casa Regală a României a survenit în anul 2014 şi de atunci a avut de nenumărate ori privilegiul de a vedea cum funcţionează această familie, care are cu totul alte standarde, cu totul alte norme faţă de ceea ce ne putem noi imagina ca cetăţeni obişnuiţi atât în plan public, cât şi în plan privat.

„Dacă familia regală a României a adus o notă distinctă în griul acesta care s-a transformat şi s-a colorat pe parcursul ultimilor 30 de ani, aceasta a fost dată de distincţie, de moderaţie, de nobleţe şi de o anumită discreţie pe care cred că aţi remarcat-o cu toţii. I-am spus odată Alteţei Sale Regale Principele Radu al României că poate ar bine ca Familia Regală să renunţe la această discreţie, să-şi facă mult mai cunoscute acţiunile în beneficiul societăţii, pentru că, în continuare, segmente largi ale populaţiei României şi ale societăţii româneşti nu cunosc valenţele şi activităţile Casei Regale din România. Or asta am încercat eu, şi Alex, şi contributorii la acest volum, să aducem în atenţia publicului cititor, şi sperăm că într-o bună zi cât mai multe segmente de comunicare din România să aducă în atenţia publicului, ceea ce se întâmplă şi activităţile pe care le desfăşoară Familia Regală. Veţi constata că această carte, dincolo de faptul că adună membri ai familiei regale, diplomaţi, preşedintele Academiei Române, jurnalişti, sociologi, profesori, educatori, tineri, are un cuvânt înainte scris de Principele Charles, care face un portret extraordinar Principesei Margareta.

Mă bucur că am reuşit să-mi ţin promisiunea făcută, de a lansa fiecare carte pe care fie o scriu, fie o editez împreună cu alţi colegi acasă, la Fălticeni. Este un cadou pe care mi l-am dorit anul acesta, ca această carte să ajungă în faţa publicului fălticenean, şi îmi doresc ca pe 18 ianuarie 2020 să ne gândim cu toţii, să reflectăm cu toţii la acea provocare, pe care v-am aşezat-o în faţă: Cum ar fi arătat România dacă nu ar fi avut loc abdicarea forţată din 1947?”, a precizat prof. univ. dr. Daniel Şandru.