Cultural

Asociaţia Culturală „Friedrich Schwartz”, Iulius Mall Suceava şi Asociaţia Italienilor România RO.AS.IT au organizat pe 20 decembrie, la Iulius Mall Suceava, Concertul extraordinar „Melancolii de iarnă”. În concert a evoluat Grupul vocal - instrumental „Familia Şvart & Prietenii de la Drochia”, într-o formulă de debut în România, care abordează, după cum a spus Ovidiu Şvarţ, preşedintele Asociaţiei Culturale „Friedrich Schwartz”, „un repertoriu interesant, cu un sunet deosebit, repertoriu în care se regăsesc şi câteva melodii în primă audiţie”, dar şi Corul „AmaDeus” din municipiul Suceava, ,„care este mereu o apariţie minunată şi ne încântă cu fantezia muzicală de care dau dovadă”.

Corul AmaDeus este reprezentat de persoane din localităţile Suceava, Gura Humorului, Fălticeni, Târgu Neamţ, Ilişeşti, Ciprian Porumbescu, Arbore, Dumbrăviţa şi Vadu Moldovei. Această denumire a corului provine din două cuvinte: Ama – iubire şi Deus – Dumnezeu. Coriştii din AmaDeus doresc să răspândească bucuria şi speranţa prin cântec - ca un ecou al iubirii divine către toţi oamenii. Acest cor are o scurtă istorie în două etape: prima etapă locală reprezintă iniţiativa de a cânta împreună cu membrii corului din Gura Humorului (8 august 2014). Timp de un an şi jumătate s-au desfăşurat multe repetiţii şi diferite recitaluri corale, susţinute în câteva locaţii, cum ar fi: Măriţei, Rădăuţi, Suceava, Gura Humorului, Paşcani, Fălticeni etc.

În această perioadă, în mod treptat, s-au alăturat corişti din Ciprian Porumbescu, Arbore şi Ilişeşti. „Porţile inimii şi ale cântecului s-au deschis din ce în ce mai mult, astfel că, după un acord comun cu muzicienii din Suceava, Gura Humorului şi Fălticeni – pe data de 20 septembrie 2015, au început repetiţiile corului reunit, în ideea prezentării unui singur program. Dar Bunul Dumnezeu a deschis multe căi: El ne-a condus prin mai multe evenimente muzicale deosebite (Darabani, Roman, Vatra Dornei, Bodeşti, Botuş etc.). Astfel că acest cor a susţinut de-atunci încoace diferite recitaluri, cu multă bucurie şi recunoştinţă”, au spus reprezentanţii corului, completând: „Dorim ca prin orice fel de cântare să transmitem vindecare, încurajare, lumină şi culoare... considerând frecvenţa specială a muzicii o cale de a înviora orice fel de inimă, care poate trece prin diferite încercări. Credem că muzica este un limbaj universal, care transcende înstrăinarea, aducând unitate şi valoare adevărată, care oferă entuziasm şi putere de viaţă”.

În spectacolul de la Iulius Mall au mai evoluat Ansamblurile „Lastaraşii” şi „Speranţa”, din Republica Moldova, Grupul de Muzică Tradiţională Italiană „Amicii”, deja cunoscut de la festivalurile interetnice din România la care a participat, surorile Giulia şi Denisa Creangă, Denisa Anechiţei etc.