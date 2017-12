Filatelie

Romfilatelia a introdus în circulaţie, începând cu data de 24 noiembrie a.c., emisiunea comună de mărci poștale România - Estonia „Aurul pădurilor, specii forestiere”.

Cele două timbre, cu valoarea nominală de 8.00 lei fiecare, ilustrează speciile scoruș și molid.

Scorușul (Sorbus aucuparia) este un arbore cu frunze căzătoare care crește în liziere, în zonele de deal și de munte, răspândit în toată Europa, din Estonia baltică, până în vestul Siberiei. Este înalt de 10-15 m și are coroana rotundă. Frunzele compuse, formate dintr-un număr impar de foliole, se colorează într-un roșu-purpuriu spectaculos la venirea toamnei. Florile albe, dispuse în inflorescenţe, au un miros neplăcut. Scorușele sunt fructe mici, globuloase, rar elipsoidale, de obicei roșii, cu gust puternic astringent când sunt culese crude, dar după primul îngheţ pot fi consumate.

Fructele scorușului sunt foarte bogate în compuși organici, conţinând tanin, zaharuri, acizi, carotenoizi, ulei eteric, dextroze, vitamina C, săruri și minerale. Se folosesc în ceaiuri, dar și la fabricarea marmeladei, compotului, siropului, sucurilor naturale, băuturilor alcoolice etc. Medicina naturistă susţine că scorușul are acţiune antireumatică, diuretică, antitusivă, hemostatică, antiscorbutică. Este recomandat și pentru combaterea carenţei de vitamina C, sau ca adjuvant în tratamentele tuberculozei.

Molidul (Picea abies) este o specie de conifere care face parte din familia Pinaceae. În România molidul este prezent în regiunea montană și subalpină, unde formează păduri pure (molidișuri) sau păduri de amestec cu fagul și bradul. În Estonia ocupă locul trei ca prezenţă în categoria speciilor de arbori, după pini și mesteceni. Cele mai înalte exemplare de molizi din Estonia cresc la Järveselja și au o înălţime de cca. 48 metri.

Arbore cu coroană piramidală sau îngust conică, ajunge până la 50 m înălţime. În condiţii favorabile, molidul poate trăi până la 250 de ani.

Frunzele aciforme, pungente, în general cu patru muchii, sunt așezate în spirală în jurul ramurilor.

Uleiul esenţial de molid este antiseptic, întăritor și are efect răcoritor. Masajele cu ulei de molid sunt foarte benefice pentru relaxarea generală a organismului și combaterea stării de oboseală.

Seminţele de molid conţin substanţe active valoroase, fiind folosite inclusiv în alimentaţie. Pot fi consumate crude sau prăjite, măcinate, sau pot fi conservate în miere de albine. În Asia și Europa mediteraneană sunt folosite în condimentarea unor sortimente de salate, mâncăruri sau carne.

Molidul este moale și ușor de prelucrat, fiind utilizat pentru construcţia mobilierului. Oferă o calitate excelentă a sunetului și, prin urmare, este folosit la fabricarea de viori, piane etc. De asemenea, are rol decorativ de Crăciun.