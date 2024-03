Școala Gimnazială "Samson Bodnărescu" Gălănești este recunoscută la nivel local și național ca una dintre primele școli din mediul rural care s-au alăturat Programului Comenius în 2013, urmat de participarea la Programul Erasmus începând cu anul 2015.

Astfel au fost finalizate cinci proiecte Erasmus+ KA229: ,,Nature detectives” (2015-2017), ,,Educating for a diverse European identity” (2016-2018), ,,Money matters” (2017-2019), ,,We want a better future!” (2019-2021), ,,Cybersecurity schools” (2019-2021).

Finalizând cu rezultate excelente aceste proiecte, Școala Gimnazială ,,Samson Bodnărescu" Gălănești a obținut Acreditarea Erasmus, acreditare ce reprezintă o recunoaștere a valorii școlii noastre și ne dă șansa de a continua activitățile.

În perioada 11-15 martie 2024, 7 elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Samson Bodnărescu" Gălănești, respectiv: Andrei Rareș-Claudiu, Babalean Sebastian-Teodor, Hurjui Iulia, Hurjui Robert-Andrei, Juravle Alexandru-Andrei, Nicoară Emanuel-Vasile, Sfichi Elena, însoțiți dna director Iacoviță Oltea și dna profesor înv. primar Chifan Rodica, coordonator de programe şi proiecte europene, au participat în Paphos, Cipru, la Proiectul Erasmus+ ,,Școala din viitor", acreditat în domeniul ,,Educație școlară".

Elevii și cadrele didactice din România au fost găzduiți de Gymnasium Agias Paraskevis Geroskipou, Paphos, Cipru, iar participarea a fost determinată de interesul pentru îmbunătăţirea strategiei educative în vederea dezvoltării unor relaţii de colaborare, beneficiile personale şi profesionale au fost nenumărate: cunoaşterea altor sisteme de educaţie, realizarea unor schimburi de experienţă, îmbunătățirea competențelor IT și de comunicare în limba engleză, a dezvoltării cunoştinţelor referitoare la alte ţări şi culturi.

Organizatorii au folosit o abordare pedagogică interactiv-comparativă şi au pus la dispoziţia participanţilor materiale de specialitate bine structurate.

În cadrul mobilității elevilor s-au urmărit:

1) facilitarea accesului la servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii în scopul creșterii actului educațional la standarde europene;

2) reducerea ratei abandonului școlar, prin îmbunătăţirea calităţii serviciului de educaţie și adaptarea la nevoile şi opţiunile elevilor;

3) creșterea dimensiunii europene în școli prin atragerea unui finanțări mai mari pentru activităţile didactice și de formare personală și profesională;

4) colaborarea pentru asigurarea de schimburi de bune practici în cadrul rețelei cu școli din Uniunea Europeană și țări acceptate în Programul Erasmus, în special privind implementarea asigurării calității, învăţarea centrată pe elev, elevii cu nevoi speciale, educație ecologică;

5) dezvoltarea de parteneriate europene și schimb de bune practici, programe curriculare şi extracurriculare;

6) realizarea de acţiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare şi consiliere a elevilor pentru inserarea pe piaţa europeană a muncii.

Elevii au stat în familii, s-au familiarizat cu viața de zi cu zi a prietenilor ciprioți, au participat la lecții desfășurate în școală și în aer liber. Au avut posibilitatea de a vizita:

- Celebrele "Morminte ale Regilor" care fac parte din Parcul Arheologic al Kato Pafos (Paphos) - unul dintre cele mai importante situri arheologice din Cipru, care a fost inclus în lista Siturilor Patrimoniului Mondial UNESCO din 1980. Mormintele monumentale subterane sunt sculptate în stâncă solidă și datează din perioadele elenistică și romană;

- Casa lui Dionysos, cu decorațiuni impresionante din mozaic;

- Portul Paphos.

Această mobilitate a fost finanţată în întregime de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+. Prezenţa la această mobilitate a oferit elevilor o viziune modernă, o analiză a sistemelor educaţionale europene și asiatice, exemple de bune practici, obţinându-se noi competenţe şi abilităţi.

Prin proiectele Erasmus+ se pot realiza adevărate punți de legătură între diversele sisteme educaționale din Europa și nu numai. Astfel, am reușit să dezvăluim informații valoroase despre sistemele educaționale din Cipru și cel din România, înțelegând atât asemănările cât și deosebirile dintre acestea.

Este important să învățăm despre alte țări, despre valorile culturale ale acestora pentru a învăța în acest fel să le respectăm și să ne simțim că facem parte din marea ”familie europeană”.