În perioada 25-29 octombrie 2021 s-a desfășurat la Suceava prima activitate din cadrul proiectului Erasmus+ KA227, ”Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul”, coordonat de către Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”. La activitate, intitulată ”The Magic of Creativity”, au participat, pe lângă elevii de la liceul sucevean, elevi de la școlile partenere din Portugalia, Germania, Spania, Estonia, Norvegia. Sub îndrumarea profesorilor coordonatori ai proiectului, Simona Dobrincu, Corina Baida și Loredana Gașpar, participanţii au definit creativitatea și și-au pus în evidență imaginația și măiestria pentru a crea logo-ul proiectului, după care, împreună cu doamna profesor Marcela Reuț, de la Palatul Copiilor Suceava, s-au amuzat decorând măști de Halloween. Activitatea a cuprins și vizitarea unor locuri de patrimoniu din județul Suceava, unde participanții au putut admira frumusețea deosebită a peisajelor, priceperea și măiestria meșterilor, artizanilor și artiștilor bucovineni din Suceava, Ciocănești, Moldovița, Marginea și Voroneț. La Ciocănești, tinerii, împreună cu profesorii lor, și-au exersat abilitățile creative pentru a decora ouă. Prietenia care s-a închegat și trăirile acestei săptămâni au fost sintetizate de tinerii participanți în filmele pe care le-au creat în ultima zi a activității.

Prof. Loredana Gașpar, prof. Simona Dobrincu