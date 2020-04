Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava derulează proiectul de mobilități Erasmus KA1, Mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare, intitulat „Educație europeană în școala noastră”.

În perioada 8 – 14 martie 2020, două cadre didactice - prof. Rogoz Elena și prof. dr. Nistor Bogdan - au participat la Assen, Olanda / Netherlands, alături de alți profesori din Belgia, Croația, Danemarca, Franța, Grecia, Spania și România, la un curs de formare continuă oferit de Quarter Mediation. Acesta este intitulat „Creativitate în predarea și instruirea prin activități în aer liber și în interior și modul de utilizare a muzicii, artei, TIC, jocurilor, lucrul în echipă, învățarea de la egal la egal, metoda proiectului și metodele non-formale de predare în educație‟ („Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities and how to use music, art, ICT, games, team work, peer learning, project method and non-formal methods of teaching in education‟).

O primă activitate a fost vizitarea Arhivelor regiunii Drentse (zona oraşului Assen), unde am fost provocaţi la activităţi indoor şi outdoor, unde am fost transpuși în ipostaza unor elevi care descoperă pas cu pas, antrenaţi într-un joc, aportul tuturor ştiinţelor în salvarea unui document de epocă important.

O altă activitate a fost vizita la moara de vânt „De Wachter” din Zuidlaren, care ne-a oferit o suită de lecţii cu caracter transdisciplinar. În Olanda, acestea sunt metode creative de educare şi formare a abilităţilor practice de viaţă.

O altă provocare a fost vizita la Muzeul Drentse, în care am redescoperit că poţi învăţa prin teatru, joc, muzică şi culoare. Alte activități extrem de interesante au fost „Lego listening” (o bună metodă practică care dezvoltă, prin joc, abilităţi de comunicare, cooperare, lucru în echipă, receptare şi înţelegere), „Music, colors and creativity” (am învăţat cum să folosim simultan pictura şi muzica, într-o muncă de echipă, pentru a exprima spontan, o anumită tematică), „Mind Mapping” (realizarea unui lanţ de gânduri”), „Povestirea ca tehnică de predare pentru învățarea experențială” (un puzzle care recompuneau o imagine a unui animal care, ulterior, devenea personaj de poveste, prezentată celorlalţi fără să folosească cuvintele, apelând doar la mimică şi gesturi). Pe parcursul fiecărei zile, am avut work-shop sub titlul „What if…”desfăşurat pe echipe mixte, având ca temă identificarea posibilelor schimbări dorite de profesorii participanţi în sistemul de învăţământ propriu.

A fost o săptămână foarte provocatoare pentru noi și ceilalți participanți, folosind orice ocazie pentru a ne crește motivația de a merge mai departe și de a gândi pozitiv. Ne-am îmbunătățit abilitățile și competențele legate de predare, abilitățile de viață precum și abilitățile de team building, comunicare verbală / nonverbală și interpersonală.

Competențele și experiența dobândită va fi valorificată în cadrul strategiilor viitoare de dezvoltare a școlii astfel încât să ducă la satisfacerea nevoilor identificate, precum: formarea profesorilor în direcția metodelor noi, activ-participative, în centrul atenției fiind elevul; apropierea elevilor prin comunicare, cunoaștere interpersonală; integrarea elevilor proveniți din medii socioculturale și economice diferite; creșterea cooperării în școală.

Prof. Rogoz Elena și prof. dr. Nistor Bogdan, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava