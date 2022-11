Balul Bobocilor

La Colegiul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc învață, în acest an școlar, 168 de boboci gata să îmbrățișeze cu avânt o carieră militară.

„Pentru a-i sărbători, dar și pentru a relua tradiția lăsată în așteptare de o vreme încoace, elevi, cadre didactice, instructori, părinți s-au întâlnit, la finele săptămânii trecute, la Balul bobocilor militari, unul dintre cele mai așteptate momente din viața de adolescent”, a transmis Francesca Șindilar, purtătoarea de cuvânt a instituției.

Potrivit acesteia, 12 perechi de tineri proaspăt intrați în familia ștefănistă s-au întrecut într-o competiție de Oscar, evenimentul având ca temă „Seara de Hollywood”.

Balul a îmbrăcat forma unui festival de film care a adus pe scena colegiului secvențe din producții cinematografice celebre, atât românești, cât și străine. „Cenușăreasa”, „Mulan”, „Titanic”, „Frumoasa și Bestia” au fost câteva dintre titlurile de interes, bobocii interpretând mici dialoguri, făcându-și astfel cunoscută echipa.

Pasiunile micilor concurenți, talentul, creativitatea și dragostea pentru ceea ce fac au prins viață în timpul probelor de concurs:talentul muzical (voce, chitară, orgă, trompetă și tobe), aptitudinile pentru dans, arte marțiale, cultura generală, toate au concurat la câștigarea marelui premiu de „Miss” și „Mister” Boboc. Nici organizatorii, elevii de clasa a XII-a, nu s-au lăsat mai prejos: au cântat și dansat pentru cei prezenți.

Publicul a ales câștigătorii titlurilor de „Miss” și „Mister Popularitate” prin vot secret, elevii Matei Sandu și Letisia Chiriac fiind favoriții publicului.

Adina Ardeleanu și Dragoș Bereș – Miss și Mister Boboc

După lungi deliberări, elevii Adina Ardeleanu și Dragoș Bereș au fost aleși câștigătorii balului.

Adina Ardeleanu, Miss Boboc 2022: „Pot afirma cu inima deschisă că, începând cu prima repetiție și până la ultima, tot ce s-a întâmplat a fost cu adevărat excepțional, ajungând să fim mai mult decât o echipă. Am legat prietenii și m-am simțit ca într-o familie alături de coordonatorii mei, Bianca Rădășanu și Răzvan Hreniuc, cărora le mulțumesc atât pentru susținea și răbdarea de care au dat dovadă, cât și pentru creativitate și implicare. De asemenea, le mulțumesc și dansatorilor, care m-au ajutat în realizarea momentului meu artistic. Balul Bobocilor reprezintă un moment unic al anilor de liceu. Resimt o bucurie imensă legată de clipele trăite alături de colegii mei. Titlul de <<Miss Boboc>> mă bucură nespus, pentru că am cântat din suflet pentru suflet și simt că muzica ne-a unit. Cu siguranță amintirea momentului de bal va dăinui veșnic în inima mea”.

Dragoș Bereș povestește plin de emoții cum a fost tot parcursul până la obținerea titlului de „Mister Boboc”: „Când am auzit că se fac preselecții pentru balul bobocilor, m-am înscris, fără să mă gândesc prea mult. Prima dată am zis să cânt normal. Apoi m-am gândit să impresionez lumea şi să ridic toată sala în picioare, așa că am cântat legat la ochi. Coordonatoarele mele au fost excepționale, mi-au inspirat încredere şi m-au încurajat foarte mult. La fel și partenera mea. Aş mai repeta balul de sute de ori. Este o experiență foarte frumoasă. Cântând la orgă legat la ochi, am reușit să impresionez juriul şi să câştig titlul de <<Mister Boboc>>.

După decernarea premiilor, invitații au avut parte de un moment susținut de Doddy, care a adus un plus de strălucire Balului Bobocilor.