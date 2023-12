Comunicat de presă

SC MAT CONSULTANTA FONDURI EUROPENE SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului „Cresterea competitivitatii SC MAT CONSULTANTA FONDURI EUROPENE SRL prin achizitii de active corporale si necorporale in vederea diversificarii activitatii operationale”, Cod SMIS 136561, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate în SNC”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o perioada de implementare este de 49 de luni, respectiv 01.12.2019 și 31.12.2023 și o valoare totală de 7.804.645,46 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este în valoare de 4.638.504,68 lei, din care 3.942.728,99 lei din FEDR, Contract de Finanțare Nr. 7260/22.11.2021.

Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii MAT CONSULTANTA FONDURI EUROPENE SRL prin crearea unei noi unitati de realizare/executie a lucrarilor de montare ferestre la inaltime pentru cladiri de birouri (subscrisa codului CAEN 4332).

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Crearea unei unitati noi pentru realizarea/executia lucrarilor de montare a ferestrelor la inaltime pe cladiri de birouri prin:

• Dotarea cu utilaje si echipamente tehnologice specifice activitatilor montare a ferestrelor la intaltime pe cladiri de birouri (respectiv: telehendler model 1- 1 buc, telehendler model 2- 1 buc, telehendler model 3- 1 buc, dispozitiv pe vacuum - 4 buc; nacela - 3 buc; rampe de lucru pentru persoane cu handicap - 2 buc; stalpi cu panouri fotovoltaice - 2 buc)

• Achizitionarea unui software ERP-CRM necesar derularii activitatii intreprinderii

2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a-si dezvolta si mentine avantajul competitiv:

• Certificarea lucrarilor ce urmeaza a fi executate in urma activitatii desfasurate in cadrul proiectului;

• Certificarea sistemelor de management al calitatii;

• Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil.

3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

• Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin achizitionarea echipamente noi, performante si mai eficiente energetic.

• Minimizarea la sursa a deseurilor. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor.

• Asigurarea accesului si operarii de catre persoane cu dizabilitati a unor utilaje prevazute in fluxul tehnologic. Echipamentele sunt echipamente moderne, de ultima generatie care asigura operarea de catre persoane cu dizabilitati. In acest sens, vor fi achizitionate rampe mobile pentru scaune cu rotile.

• Angajarea unei persoane din categoria defavorizate punctul b): persoane care au varsta cuprinsa intre 15 si 24 ani

Proiectul de investiții este implementat în Municipiul Falticeni, str. Topitoriei, nr. 2, Jud. Suceava.

Rezultatele proiectului sunt:

1. Au fost achizitionate active corporale (echipamente) noi, performante, precum si active necorporale (software ERP-CRM), care respecta ultimele cerinte in vederea gradului de tehnologizare, optimizare a procesului de executie, asistenta persoanelor cu dizabilitati si care asigura protectia mediului inconjurator in urma utilizarii unor echipamente eficiente energetic datorita diminuarii consumului de combustibil si reducerea emisiilor poluante.

2. Au fost create noi locuri de munca la locatia de implementare, dintre care un loc de munca a fost destinat unei persoane care are varsta pana in 24 de ani. Așadar, prin angajarea unei persoane care face parte dintr-o categorie defavorizată, a fost respectat princpiul egalității de șanse.

3. Investitia a fost operationalizata, astfel incat va putea fi utilizata capacitatea de executie in parametri optimi (in conditii certificate de calitate), in vederea indeplinirii obiectivelor cu privire la dezvoltarea activitatii operationale si atragerea de clienti noi. Operationalizarea investitiei a fost diseminata si la targul international de profil la care firma a participat.

Impactul investiției la nivelul comunității/regiunii:

1. Impactul investiției din punct de vedere social: crearea de noi locuri de muncă la locatia de implementare. Grupurile defavorizate reprezintă un beneficiar indirect deoarece prin implementarea proiectului 1 dintre angajați provine dintr-un grup defavorizat ("persoane care au vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani"). Asadar, prin implementarea proiectului a crescut gradul de ocupare în rândul persoanelor considerate vulenerabile.

2. Impactul investiției din punct de vedere economic: Prin plata unor taxe și a unor impozite mai mari la bugetul local din regiune, implementarea proiectului are un impact pozitiv asupra mediului contribuind la creșterea bunăstării regiunii de dezvoltare care vizează investiția. Un alt beneficiar indirect este reprezentat de economia națională deoarece taxele plătite de către solicitant participă la cresterea PIB-ului la nivel național și sunt redistribuite de către autorități.

3. Impactul investiției din punct de vedere al mediului înconjurător: Prin achiziționarea unor echipamente noi de ultimă generație, implementarea proiectului are un impact pozitiv asupra comunității locale prin faptul că acesta respectă ultimele cerințe în domeniul protecției mediului înconjurător prin reducerea consumului de combustibil, gestionarea deșeurilor, reducerea noxelor generate pe durata funcționarii sale.