Luni, 12 August 2019 (13:49:55)

Deputatul PMP Petru Movilă a declarat, luni, că în urmă cu un an a depus un proiect de lege pentru interzicerea live-urilor la volan, care a fost însă avizat negativ de Guvern. Acesta critică reacția târzie a Executivului în privința modificării cadrului legislativ."Guvernul nu-și face treaba decât împins de la spate de tragedii. Acum un an am depus o propunere legislativă privind interzicerea live-urilor în timpul condusului, un proiect pe care Guvernul l-a avizat negativ, cu... Integral pe Mediafax.ro