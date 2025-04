Joi, 10 Aprilie 2025 (16:40:07)

Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Vasile Mocanu, a ieșit la pensie după 21 de ani la conducerea acestei instituții. După o întâlnire festivă cu angajații, Vasile Mocanu a predat joi ștafeta noului director interimar al OCPI Suceava, inginerul-șef din cadrul instituției, Vasilică Sorinel Lucian.

Vasile Mocanu a ieșit la pensie după o carieră de 44 de ani în domeniul cadastrului, iar în cei 28 de existență a Oficiului de Cadastru, el a condus această instituție timp de 21 de ani. Acesta a subliniat că, în 1997, odată cu intrarea în vigoare a Legii 7, a avut onoarea de a înființa OCPI Suceava, pe care l-a condus în trei mandate distincte, traversând trei etape esențiale. „Am avut privilegiul să fiu directorul acestei instituții timp de 21 de ani. Și am avut trei etape importante. În 1997 am constituit Oficiul de Cadastru și Geodezie, care prelua evidențele din planurile cadastrale făcute cu ocazia Legii 18. Apoi am avut etapa de unificare a publicității imobiliare și cadastru cu fostul cadastru agricol, și după aceea în 2005 s-a constituit instituția care este și acum”, a precizat Vasile Mocanu.

El a ținut să transmită un mesaj atât pentru locuitorii județului, cât și angajaților instituției. „Mesajul cel mai important este ca cetățenii să aibă încredere în instituția cadastrului, să-și înscrie proprietățile în carte funciară. Proprietatea este garantată doar dacă este înscrisă în cartea funciară, prin titlu de proprietate sau acte notariale. În timp am format un colectiv frumos aici, la Oficiul de Cadastru, și colegii mei vor duce misiunea mai departe. Vor asigura buna desfășurare a activității și verificarea cu celeritate a lucrărilor la cerere, dar și a cadastrului sistematic, zis agricol, care se va introduce mai departe. Echipa este puternică și vor fi în continuare specialiști la conducere, din cadrul Oficiului”, a declarat fostul director al OCPI Suceava.

Noul director interimar, Vasilică Sorinel Lucian, lucrează în cadrul OCPI Suceava din anul 1999 și ocupă funcția de inginer-șef din 2005.