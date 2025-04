Iubire. ”Iubeşti - când ulciorul de-aramă/se umple pe rând, de la sine/aproape, de flori şi de toamnă,/de foc, de-anotimpul din vine.//Iubeşti - când suavă icoana/ce-ţi faci în durere prin veac/o ţii înrămată ca-n rana/străvechiului verde copac.//Iubeşti - când sub timpuri prin sumbre/vâltori, unde nu ajung sorii,/te-avânţi să culegi printre umbre/bălaiul surâs al comorii.//Iubeşti - când simţiri se deşteaptă/că-n lume doar inima este,/că-n drumuri la capăt te-aşteaptă/nu moartea, ci altă poveste.//Iubeşti - când întreaga făptură,/cu schimbul, odihnă, furtună/îţi este-n aceeaşi măsură/şi lavă pătrunsă de lună.” (Lucian Blaga).

Măritată.O doamnă mai „coaptă” face dragoste cu un student. „Ai terminat?” întreabă femeia (oarecum nemulțumită). „Nu, sunt abia în anul IV, mai am masteratul”...

Macho.Un macho se urcă primul în barca de salvare a corabiei pe cale de a se scufunda. Avertizat de căpitanul indignat că la bord se află încă multe femei, bărbatul îl întreabă, candid: chiar crezi că ăsta e cel mai bun moment pentru sex!?

Nevoi.O femeie îşi pune picături în ochiul stâng, apoi în cel drept. Şi, la sfârşit, între picioare. - Eşti nebună?! Acolo de ce pui? o întreabă soţul, siderat de gestul ei. - Cum de ce? răspunde femeia. A trecut multă vreme de când nici ea n-a mai văzut nimic...

Nevroză.Doctorul: - Doamnă, aveţi nevroză, vă recomand mai multă distracţie. Doamna: - De ce gen? Doctorul: - De genul masculin...

News.- Ce mai e nou, Vasile? - Sunt supărat, nevastă-mea mă înşală. - Eu te-am întrebat ce mai e nou!

Neserios.Soţul se trezeşte surprinzător dintr-o comă profundă. Nevastă-sa îşi dă jos, cu vădit regret, hainele de doliu (îi veneau atât de bine!) şi spune: - Pe tine, bărbate, nu m-am putut baza niciodată. (Of, bărbaţii ăştia…).

Nesuferiţi.”Prietenii și rudele au privilegiul de a fi mai nesuferiți decât ceilalți oameni.” (Jerome. K. Jerome).

Madrigal de scris pe cal.”Cum se strecoar-un trandafir printre copaci!/Nici nu vedem că are sâni și craci,/Ci doar îi mirosim pe la petale/Parfumul ce-l dospește între șale/Și spinii ne înțepă pân'la sânge/Când încercăm rușinea a-i atinge,/Căci paradisul ei umed și drag/Este păzit de Dumnezeu cu un harag/Mic, dar băftos ce trebuie-mbunat/Cu cel mai lung și harnic dezmierdat...” (Emil Brumaru).

Amantă.Eram fericită și tristă în același timp. Viața mea paradoxală…Urma, ca după program, să mă văd cu el. El, idealul meu masculin: puternic, iubitor, atent. El, care mă făcea să tresar la fiecare mesaj sau apel. El, care îmi era Univers. El, care era căsătorit. Da, eram amantă. În zilele bune, mă simțeam specială. Eram fructul interzis, eram mai bună ca ea, căci altfel nu m-ar fi ales. În zilele mai puțin bune, eram a doua. Eram cea care lua ce mai rămânea. Duceam o luptă zilnică, însă nu mă puteam rupe de el. Îl iubeam. Am considerat că o amantă iubește cu mult mai mult decât o soție. Vorbesc de acele amante lipsite de interes, acele amante care au aflat prea târziu care le e rolul. Ce soție și-ar mai iubi soțul după ce află de amantă? Eu îl iubeam. Știam că nu va fi doar al meu niciodată. Eram atentă să nu plece cu fire de păr pe cămașă, să nu uite de cadoul pentru ziua soției sau pentru ziua copilului. Ce nebunie! Nu îl puteam suna oricând, nu îi puteam scrie, nu îl aveam alături când aveam nevoie. Doar când avea timp. Primeam dragoste cu ora. Sărbători? Nu. Amantele nu au sărbători pline de iubire, doar de dor.

Caleidoscop.Lectura unui „cocteil” de informaţii reale, inedite şi neviciate de senzaţionalul facil şi conjunctural promovat de media poate fi un demers nu doar distractiv, ci şi instructiv pentru văduvita „cultură generală” a omului contemporan. Motiv pentru care vă propun unele curiozităţi mai puţin cunoscute despre lumea înconjurătoare, istorie şi societate. *Timp de 3 ani, Suedia a fost condusă din…Moldova! Învins în război de Petru cel Mare, regele Carol al XII-lea s-a refugiat în 1709 la Tighina (Bender). Această victorie rusă s-a soldat, în cele din urmă, cu desprinderea Finlandei de regatul suedez şi transformarea ei într-un mare ducat rus. *Veveriţele „plantează” anual mii de arbori, deoarece uită unde au ascuns nucile şi ghindele. *10% dintre vulcanii din lume se află în Japonia. *Corbii ținuţi destul timp în captivitate reţin mai multe cuvinte decât papagalii. *Suma tuturor numerelor de pe o ruletă de cazinou este 666. *Căluţii de mare formează unele dintre cele mai fidele cupluri. Când se deplasează împreună, căluţii se ţin de coadă. * Supa de peşti piranha este considerată afrodiziac în Brazilia. *Cele mai citite cărţi din lume sînt Biblia, Cuvântările lui Mao Zedong şi…Harry Potter. *Durerea are şi ea, mai nou, iată, o unitate de măsură. Aceasta se numeşte „dol”, iar instrumentul menit să măsoare durerea se numeşte dolorimetru. E vorba de durerea fizică, trupească, evident. Durerea cea sufletească ar putea-o măsura – dacă ar avea timp şi plăcere – numai Dumnezeu! *Cine ştie să descifreze privirile femeilor nu mai are nimic de învăţat. (William Shakespeare) *Construcţia Titanicului a costat 7,5 milioane de dolari. Filmul despre faimoasa navă a costat 200 de milioane de dolari. *Înjurăturile au acelaşi efect asupra corpului ca şi calmantele. *Studiile arată că 7% dintre americanii religioşi se roagă la Dumnezeu ca să găsească un loc bun de parcare. * „Hippopotomonstrosesquippedaliofobia” este frica de cuvinte lungi. Cuvintele lungi îi fac pe bolnavi să îşi piardă respiraţia, trăgând aer sacadat sau transpirând abundent. Meniu. Pe vremea "dezghețului", din anii 60, când galantarele și rafturile restaurantelor nu mai erau goale, Păstorel Teodoreanu susținea în revista Magazin o "Cronică gastronomică", iar Maria Tănase cânta la redeschisul restaurantContinental de pe Calea Victoriei acompaniată de Fărămiță Lambru. În pauză, cântăreața mergea în bucătăria localului să fumeze cu sete două-trei țigări, una după alta, împreună cu instrumentistul, care tocmai își instalase telefon și se furlandisea față de personalul restaurantului, sunând acasă. Într-una din seri, întrebându-și în receptor nevasta ce îi gătise, după primirea răspunsului, o îndemna: "Da' să pui, fă, în tocană și-o foaie de dafin...și pune și nițel piper...". Plictisită, Maria Tănase îi recomandă între două fumuri de țigară: "Spune-i, mă, să pună și niște câcat!" Prompt, acordeonistul se execută: "Doamna Maria zice să pui și niște câcat, pentru că vine și dumneaei la masă.".

Sfat.Clint Eastwood, legendarul actor vegan în vârstă de 94 de ani, a formulat una dintre cele mai importante lecții din viața sa de până acum, pentru tânăra generație: "Nu căuta luxul în ceasuri sau brățări, nu căuta luxul în vile sau bărci cu pânze! Luxul este râsul și prietenii, luxul este ploaia pe fața ta, luxul este îmbrățișări și sărutări. Nu căuta luxul in magazine, nu-l căuta în cadouri, nu-l căuta în petreceri, nu-l căuta in evenimente! Luxul este iubirea de oameni, luxul este respectul, luxul este să ai părinții în viață, luxul este să te poți juca cu nepoții. Luxul este ceea ce banii nu pot cumpăra".

Flirt (adolescentin). „Tot în anul în care am făcut 17 ani, m-am îndrăgostit lulea de Tanda Caragea, de 14 ani. Fără a fi o frumusețe clasică, era subțire, înaltă, isteață – de avea un bâzdâc irezistibil. Amor nebun între noi doi, dar cum? La vârsta aia și la rudele la care eram amândoi, cum să îndrăznesc eu să mă aventurez dincolo de stadiul « flirt »? (Cunoașteți definiția flirtului? Chiar dacă o știați, să v-o mai spun pe englezește: Hand in hand; hand in it; it in hand; but never it in it!). Deci cu Tanda doar mă giugiuleam înghesuiți în spate, în mașina ce ne ducea zilnic la Ciulnița, la Budișteni, cântând cu foc, amândoi. Mariliza (fiica tantei Liselle, gazda vacanțelor lor – n.a.), care era lângă șofer, stătea tot drumul cu capul întors în spate, către noi. Nu-i plăcea! Iar eu socoteam: dacă nu pot face nimic cu ea (cu Tanda – n.a.) anul ăsta, apăi când m-oi întoarce în vacanță, la anul, e musai să o atac. Dar, cînd m-am întors, eu de 18 ani, ea de (deja! – n.a.) 15 ani împliniți, am aflat cu tristețe că ea era deja ” lansată pe piață ”. O ratasem și pe asta!”. (Neagu Djuvara).

Despărțire. "La început ai să-l urăști, ai să-l scoți din rândul oamenilor; pe urmă, are să-ti devină indiferent și n-ai să mai cheltuiești niciun sentiment pe el, și mai pe urmă, ai să te uiți la el cum de fapt trebuie să ne uităm la fiecare semen al nostru când începem să-l considerăm prin prisma unui singur sentiment: înțelegerea". (Ileana Vulpescu).