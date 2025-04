Joi, 3 Aprilie 2025 (14:33:52)

Expoziția de grafică „Sensul din haos”, expoziție „profundă și provocatoare”, semnată de băcăuanul Andrei (Mino) Minovici, s-a bucurat de succes la Suceava. Vernisajul primei expoziții a graficianului Andrei Minovici a avut loc joi, 3 aprilie 2025, la Galeria de artă „Zamca”, în prezența unui public numeros.

Absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Iași, Andrei ne-a spus că a desenat când era mai mic, apoi nu s-a mai ocupat de artă, dar și-a redescoperit pasiune pentru desen în pandemie. A început să lucreze mai mult și, astfel, a devenit mai bun în domeniul său - grafică. O anumită notorietate a obținut pe TikTok, unde Andrei (Mino) Minovici a postat filmulețe cu lucrările sale și filmulețe în timp ce lucra la ele.

„Cam în ultimul an am lucrat cel mai mult, și bine, zic eu. Am trecut de fazele incipiente ale graficii, am căutat să-mi dezvolt, n-aș vrea să spun un stil, mai degrabă un drum propriu, un repertoriu al lucrărilor. Lucrările mele exprimă ce vrea privitorul să vadă. În general, eu ofer o problemă, nu dau și soluția. Prefer să descopere el dacă este sau nu o soluție”, spune Andrei. Când lucrează, de obicei trebuie să aibă o anumită stare, dar, spune el, „atunci când vreau să fac o lucrare, pentru că vreau să devin mai bun, trebuie să și trag de mine și să intru în starea aceea. Sunt superentuziasmat că am expus la Suceava, prima mea expoziție, și le sunt recunoscător tuturor organizatorilor”, a declarat Andrei Minovici.

· Emoție

În lucrările de grafică expuse pe simeze, artistul ne arată (sau privitorul observă) cum arată anxietatea, cum arată nostalgia, furtuna din interiorul nostru, armonia, suferința în doi, umilirea, neputința, paranoia, abandonul, gelozia, totul cu ajutorul unor linii subțiri. Fiecare linie contează.

Criticul de artă Delia Leizeriuc a povestit cum a ajuns Andrei (Mino) Minovici la Suceava, cu expoziția „Sensul din haos”. „L-am descoperit pe TikTok, am văzut lucrările, am văzut că are potențial și l-am invitat să facă o expoziție la Suceava. Este prima lui expoziție personală. Lucrările sale vorbesc despre condiția umană, despre stările mai tulburi ale omului. Andrei explorează complexitatea trăirilor umane și subtilitățile haosului interior, transformându-le în forme grafice expresive, încărcate de emoție”, a spus Delia, completând că ceea ce se vede pe simeze este o manifestare spontană și dezinvoltă a artistului.

· „Andrei Minovici are un talent deosebit, are o linie rafinată, o linie elegantă”

Publicul prezent la eveniment a avut prilejul să vadă pe simeze o colecție care aduce în prim-plan tensiunea dintre ordine și dezordine, dintre introspecție și expresie artistică pură. Vernisajul a fost completat de un moment special, un recital de poezie susținut de Adela Șulea, în timp ce Andrei Minovici a realizat live o lucrare de grafică, în fața publicului, pe care a lăsat-o gazdelor, Galeriei de Artă „Zamca”.

Prezent la eveniment, ca de fiecare dată, maestrul Mihai Pânzaru PIM, după ce a văzut lucrările de pe simeze, a spus că „Andrei Minovici are un talent deosebit, are o linie rafinată, o linie elegantă. Știe bine să lucreze în alb și negru, dar știe să lucreze și cu culoare. Vedem pe simeze și câteva lucrări cromatice, pentru a vedea și dimensiune de dincolo de alb și negru, de dincolo de griuri. Andrei este un om blagoslovit de muze, este autodidact, ca și mine. Dar cu perseverență, ajungi la performanță. Îi dorim să ajungă să poată trăi din artă. Când vinzi, devii profesionist. Să nu stai, să gândești, un grafician caută mereu teme, le abordează cu curaj”.

Neobositul artist fotograf Dimitrie Balint, în vârstă de 95 de ani, a ținut să fie alături de un tânăr artist, la început de drum, fiind prezent la vernisaj. Cu acest prilej, a anunțat că pregătește o expoziție ce va fi vernisată la redeschiderea Palatului Administrativ. „În viața mea mi-au plăcut muzica, dansul și fotografiile. Prin iulie, o să vernisez o expoziție cu vreo 200 de fotografii. Am adunat fotografii și vreau să le expun la Consiliul Județean, sunt fotografii pentru interior”, a spus Dimitrie Balint.

Expoziția „Sensul din haos” poate fi vizitată, în perioada 3-15 aprilie 2025, la Galeria de artă „Zamca”, str. Zamca, nr. 17, municipiul Suceava.