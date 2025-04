Joi, 3 Aprilie 2025 (21:26:16)

Liderii PNL și PSD Suceava au transmis că victoria lui Crin Antonescu în alegerile prezidențiale de anul acesta este singura soluție pentru ca România să își păstreze drumul european, pro-NATO, dar și pentru ca marile investiții din România, din fiecare localitate din țară să continue, iar nivelul de trai al oamenilor să crească. Acestea sunt doar o parte dintre mesajele de forță pe care liderii suceveni ai celor două partide le-au transmis joi seara, înainte de începerea campaniei electorale, la o întâlnire pe care au avut-o cu primari, consilieri locali și reprezentanții din secțiile de votare din partea celor două partide. La întâlnire au fost prezenți președintele Organizației Județene Suceava a PSD și al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, liderul interimar al PNL Suceava, secretarul de stat Angelica Fădor, președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, și prim-vicepreședintele Organizației Municipale Suceava a PSD, viceprimarul Dan Ioan Cușnir.

· Gheorghe Șoldan: „Crin Antonescu este omul de care România are nevoie”

În deschiderea evenimentului, Gheorghe Șoldan a subliniat importanța continuității proiectelor de infrastructură, precum autostrada Pașcani-Siret și modernizarea aeroportului din Suceava, în contextul unei Românii stabile și dezvoltate. „Este esențial ca aceste proiecte să continue, iar dacă vom ajunge să avem un președinte fără sprijin în Parlament, riscul este ca aceste proiecte să fie oprite”, a declarat Șoldan. El a făcut apel la unitatea între PNL și PSD, subliniind că nu contează culoarea politică atunci când este vorba despre interesul României. „La finalul alegerilor vom avea un președinte susținut de cele mai mari partide din România”, a adăugat acesta.

· Angelica Fădor consideră că „trebuie să lăsăm deoparte rivalitățile dintre PNL și PSD”

Gheorghe Șoldan a fost completat de liderul interimar al PNL Suceava, secretarul de stat Angelica Fădor, care a precizat că vrea să le vorbească cu speranță celor prezenți „și mă refer la faptul că fiecare dintre noi consider că am avut de învățat o lecție, având în vedere evenimentele care au avut loc la finalul anului trecut”. Angelica Fădor a spus că PSD și PNL nu mai trebuie să fie competitori și că certurile dintre cele două partide de anul trecut au făcut să piardă alegerile parlamentare și prezidențialele. „Oamenii au considerat că trebuie să ne dea o lecție și ne-au pedepsit pe noi toți cei care de-a lungul timpului am fost la guvernare. Și trebuie să amintesc aici faptul că noi am guvernat fie împreună, fie separat, cea mai mare parte a timpului. Și am avut și rezultate. Pentru că dacă suntem astăzi în Uniunea Europeană, în Schengen, dacă suntem membri NATO, în spate a fost o muncă titanică și a fost munca noastră, a celor din PNL, respectiv, din PSD. Iar acum este momentul să încercăm să reparăm ceea ce practic tot noi, de-a lungul timpului, am stricat prin faptul că la un moment dat am decis să mergem separat. Și nu avem nevoie de război între noi, nici acum și nici după alegeri”, a spus Angelica Fădor.

Ea a mai afirmat că pentru România, Crin Antonescu este soluția pentru stabilitatea economică și pentru stabilitate politică. „Este omul care este sprijinit de actuala coaliție guvernamentală, PSD, PNL, UDMR, și de minoritățile naționale. Și oricât de răutăcioși ar fi unii sau alții, România, trebuie să o recunoaștem, în momentul acesta este pe drumul bun. Lucrurile s-au schimbat în bine, iar rugămintea este ca și cu ajutorul dumneavoastră, prin votul pe care efectiv îl veți da alături de cei care vă sunt apropiați, să reușim în continuare”, a mai declarat președintele interimar al PNL Suceava.

· Dan Ioan Cușnir spune că faptele administrației Vasile Rîmbu împreună cu echipa PSD -PNL „vor vorbi pentru noi în această campanie”

În cuvântul său, prim-vicepreședintele Organizației Municipale Suceava a PSD, viceprimarul Dan Ioan Cușnir, a declarat că îl bucură faptul că vede că membrii PSD și PNL prezenți nu sunt împărțiți în sală în două tabere, ci stau împreună ca niște prieteni. „Dar acest lucru nu e nimic nou. Noi facem asta la Primăria Suceava începând cu data de 24 octombrie 2024. Poate că am avut intuiție, poate că am avut noroc. Dar am demonstrat că funcționează atunci când oameni din PNL lucrează împreună cu cei din PSD. Chiar dacă la început, ca să fiu sincer, am primit reproșuri, dar un om valorează exact cât faptele lui. Iar faptele administrației Vasile Rîmbu, împreună cu echipa din PNL și PSD, cred că sunt o foarte bună carte de vizită pentru aceste alegeri. Și faptele vor vorbi pentru noi. Este o vorbă, că dacă te angajezi într-o luptă, poți să pierzi sau poți să câștigi. Dacă nu te angajezi într-o luptă, deja ai pierdut. Haideți ca noi să ne angajăm în această luptă împreună și vor vorbi faptele noastre pentru noi”, a declarat Dan Ioan Cușnir.

· Ioan Balan susține că România nu își poate permite un alt președinte decât Crin Antonescu

Cuvântul de final i-a aparținut președintelui Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, care a subliniat faptul că două partide care, foarte mult timp, au fost antagonice acum colaborează pentru binele României și pentru ca viitorul președinte al țării să fie Crin Antonescu. Ioan Balan a făcut un apel la unitate între membrii PSD și PNL, astfel încât să nu se mai repete greșelile din trecut, când cele două partide au ascultat de tot felul de consultanți din străinătate care le-au sfătuit că cea mai bună cale e lupta între ele.

El a spus că dacă aceste alegeri nu vor fi câștigate de Crin Antonescu, România va ajunge o țară nefrecventabilă. „Ce s-ar întâmpla cu România? E ca și-o durere din măsea, când aproape nu mai ai ce să faci și trebuie să o scoți. Dar în cazul acesta, în cazul unui președinte, poți să îl scoți după cinci ani. Rezistăm noi cinci ani cu un alt președinte decât Crin Antonescu?”, a precizat Ioan Balan. El le-a transmis membrilor PSD și PNL să fie mult mai activi și pe rețelele de socializare, pentru a susține și aprecia postările și informațiile publicate de reprezentanții coaliției care îl susține pe Crin Antonescu și de către acesta.

„Dacă noi nu reușim să ne susținem și să ne strângem între noi, cei care suntem și din PNL și din PSD, cum vrem să ne fie bine ca țară?”.

Pe de altă parte, Ioan Balan a precizat că atât guvernarea centrală, cât și administrațiile locale au nevoie de o echipă politică puternică în spate, pentru că toate marile proiecte de dezvoltare au pentru început o decizie politică, după care urmează o susținere puternică, pentru ca în final sucevenii să se bucure de autostrăzi, de aeroport modern și noi zboruri sau de o infrastructură modernă și de un trai mai bun. În final, liderul PNL Suceava și-a exprimat convingerea că echipa care îl susține pe Crin Antonescu va fi cea câștigătoare și că acesta va fi viitorul președinte al României. „Am încredere că pe parcursul acestei luni de campanie electorală vom fi împreună și vom înțelege cu toții că pentru Suceava, pentru Bucovina, pentru România, cel mai bun candidat este Crin Antonescu”, a încheiat Ioan Balan.