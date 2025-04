Saxofon. Instrumentul de suflat, din alamă, azi nelipsit din orice orchestră, a fost născocit de meșterul belgian A. Sach (1814-1894), un respectat constructor de instrumente muzicale.

Rețetă.Un neamţ a venit în România la nişte cunoştinţe şi au mers împreună la un restaurant. Ca să testeze bucătăria autohtonă, au mâncat ciorbă de burtă, iar neamţul a fost de-a dreptul extaziat de gustul ei. A cerut reţeta, iar ospătarul i-a dat-o. A plecat neamţul acasă, şi-a făcut ciorba după reţetă, a mâncat... şi, apoi, a dat telefon în România. Conversaţia a decurs astfel: - Bună ziua. Eu am făcut ciorbă de burtă, exact după reţeta dată de dumneavoastră, dar nu a ieşit la fel de bună precum cea pe care am mâncat-o prima dată la voi! - Aţi pus toate ingredientele? - Da! – Păi, tocmai de-asta! Noi, aici... improvizăm... inventăm...

Scriitori.Prin anii 30, s-a desfășurat în măreața URSS un congres al scriitorilor, despre mersul, progresul literaturii sovietice. Dintre vorbitori, unul spune: -Tovarăși, acum în gubernia Tula sunt 400 de scriitori, pe când în 1900 era doar unul singur. Vedeți ce progres este în socialism? - Cine era ăla, tovarășe?, întreabă alt participant. - Păi, răspunde oratorul, era unul... Lev Nikolaievici Tolstoi...

Haram.”De-al tău suflet, motănime, nepostind postul cel mare”, zice Eminescu în ”Cugetările sărmanului Dionis”, dând turcescului haram (ilicit, prohibit) sensul „vai”, vai de-al tău suflet! Odată intrat în vorbarul românesc, haram își multiplică tâlcurile spre a deveni și mai grăitor. Creangă îi dă înțelesul de vită slabă, prăpădită, mârțoagă: „În oaste am fost numai de zbucium: hăis haram, cea haram!” Rebreanu îi schimbă noima, în ”Răscoala”, în pradă, jaf: „Conacul… încă n-a fost atins, dar încolo e haram și oamenii cară fără sfială cu sacii și cu târnele…” În locuțiuni, dobândește noi valențe semantice (lăsat la voia întâmplării), după cum scrie Galaction: „Vrei să dau de haram și ce bruma am putut să sui în car?” La Anton Pann îl întâlnim într-o expresie populară: „Banii câți cu nedreptate câștigați carii i-am pus, / După cum haram veniră, astfel și haram s-au dus”, iar la Alecsandri înseamnă minciună, vorbă fără rost: „Mănânci haram, Ioane... N-am luat nicio leafă.” (C. Voinescu)

Don Juan.1. „Când o dragoste / La care lucram mai demult / Mi-a reuşit, / Atunci o trec pe curat, / Pe inima altei femei. / Natura a fost înţeleaptă / Creând mai multe femei / Decât bărbaţi, / Pentru că ne putem desăvârşi / Sentimentul, / Folosind un mare număr / De ciorne.” (Marin Sorescu, Don Juan) 2. „Din atâtea femei, să mă limitez numai la una? Ar trebui ca aceea să fie în fiecare moment alta, să-mi apară veşnic nouă şi nebănuită. Îţi trebuie o pasiune mare până la imbecilitate pentru a putea iubi o singură femeie. Schimbând multe, este imposibil să nu te farmece jocul de fizionomii. Farmecul absurd al iubirii adevărate, al iubirii intense, este de a găsi mister într-o singură fiinţă. Iubesc mai multe femei acei care nu pot iubi. Donjuanismul este avantajul şi defectul celor certaţi cu Eros.” (Emil Cioran, Pe culmile disperării)

Compensație.„Femeile (cele mai) frumoase, au încă din timpuri imemoriale privilegiul de a fi proaste.” (Bahn)

Miezo-noptica. ”Soare negru al miezului nopţii / Nerv prigonit şi Tată inorog / Stau şi te-aştept într-o neagră corabie / În deznădejde Ţie să mă rog / Iată Ea zace şi nicio lumină / Nu văd să-nvie pe chipul cel blând / Soare-al mâhnirii Soare-al speranţei / Celor pierduţi vino tu pe pământ / Şi dă tu dacă poţi alinare / Acestui suflet nevinovat / Neagră mi-e inima şi mi se pare / Că Dumnezeu a fost decapitat / Şi capul mi-e greu de parcă o sută / De catedrale în car ar cânta / O, de-ai putea să-mi treci mie durerea / Ce-o frânge, acum când mă rog pentru Ea / Acum când la miezul de noapte / Din pulbere încerc să m-adun / Nemântuită privighetoare / Ce-şi face cuib în ţeava de tun” (Dan Verona, absolvent al Facultăţii de Filologie şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, ambele la Universitatea din Bucureşti, poet, prozator, traducător şi realizator de emisiuni literare la Radiodifuziunea Română, n. 1947, România – din volumul „Dan Verona, Viaţa la treizeci şi trei de ani”, Editura Cartea Românească, 1981) Meloterapie. • pentru calmarea sistemului nervos: Concertul nr. 5 pentru pian şi orchestră de Beethoven şi Uvertura operei Parsifal de Wagner. • pentru destindere psihică şi relaxare: Sonata pentru flaut, alto şi harpă şi Clar de lună de Debussy, Nocturnele lui Chopin şi Apocalipsa animalelor de Vanghelis. • pentru combaterea oboselii şi surmenajului: Poemul simfonic Vltava de Smetana şi Dimineaţa de Grieg. • pentru tratarea stărilor depresive: Carnavalul de Dvorak. • pentru calmarea stărilor de agitaţie: Oda bucuriei de Beethoven şi Corul pelerinilor de Wagner. • pentru tratarea nevrozei astenice şi a tulburărilor vegetative: Mica serenadă şi Simfonia nr. 41 de Mozart. • pentru calmarea marilor suferinţe care apar în urma unor întâmplări tragice: Concertul pentru violoncel de Dvorak şiPatetica de Ceaikovski. • pentru relaxare: Claude Debussy - Sonata pentru pian şi harpă, Nicolo Paganini - Concertul nr. 4 în Re Minor, Piotr Ilici Ceaikovsky - Uvertura operei “Frumoasa din pădurea adormită”. • pentru linişte interioară: Ludwig van Beethoven - Concertul imperial nr. 5 (Adagio din sonata pentru violoncel şi orchestra în sol minor), Franz Schubert – Rosamunda şi Ave Maria, Piotr Ilici Ceaikovsky – Lacul lebedelor, Robert Schumann – Reverie, Wolfgang Amadeus Mozart - Concert nr. 21 pentru pian şi orchestră. • pentru reglarea nivelului tensiunii arteriale: Wolfgang Amadeus Mozart – Don Juan, Franz Lizst – Rapsodia maghiară. • pentru surmenaj intelectual: Johann Sebastian Bach – Fugile. • pentru ameliorarea durerilor fizice: Ludwig van Beethoven – Pastorala, Maurice Ravel – Bolero, Frederick Chopin - Concert nr. 1 în Mi Minor. • pentru stimularea şi energizarea organismului: Giuseppe Verdi - Marşul din opera „Aida”, Johann Sebastian Bach - Brandenburgicele.

69.Soixante-neuf, numit în mod uzual „poziția 69”, este actul sexual oral care oferă plăcere simultană ambilor parteneri. Este actul sexual suprem: tu-mi produci plăcere, eu îți produc plăcere. Executarea lui corectă necesită totuși un grad de abilitate și un anumit nivel de concentrare. (...) O problemă asociată cu poziția 69 este faptul că, în timp ce este scufundat în plăcere, unul dintre parteneri poate să uite că are și el de „lucrat” pe partea lui. Nu este ușor să te concentrezi să oferi plăcere de calitate, în timp ce o primești tu însăți. În timp ce corpul se contractă de extaz, mintea tinde într-adevăr să uite de sine... (Eve Marx, 101 lucruri inedite despre sex”)

Mofturi.„În genere, femeile cari fac cele mai multe mofturi spre a intra în patul unui bărbat, fac şi cele mai multe mofturi spre a ieşi.” (E. Rey)

Cocoși.„În timp ce ţăranii cresc un cocoș pentru zece găini, zece bărbaţi sunt rareori suficienți pentru a mulțumi o femeie.” (Boccacio)

Sfadă.„Nu te sfădi cu prostu’, că veci nu te uită şi pe tăti căile a căta să se răzbune. Sfădeşte-te cu omu’ deştept: zice el, zici şi tu, învaţă fiecare ce are de învăţat, până-n sară bei ş-un pahar cu dânsu’!” (via Doina Lavric Parghel)

Happy-end.”Acum câteva zile, o tânără din Porstorth (Northumberland) a fost victima unui accident de automobil. O bucată de geam spart i-a făcut o tăietură în obrazul drept. După operaţie, tânăra în chestiune, miss Goyce Peart, a cerut mari daune, pentru că din cauza cicatricei, nu va putea să surâdă decât strâmb de aici înainte. Avocatul ei a explicat că miss Peart era manechin într’o mare casă de croitorie. Desfigurată, ea își va pierde slujba, și probabil că nu se va mai putea nici mărita convenabil. Judecătorul, luând în consideraţie aceste motive, a acordat d-rei Peart o mare despăgubire în dolari echivalentă cu 600.000 lei (cam cât trei apartamente centrale, la noi, în București – n.a.). Acum două săptămâni, aflăm că miss Peart a întâlnit un tânăr arhitect, d. Juce, care a găsit surâsul ei, așa strâmb, foarte încântător, şi a cerut-o în căsătorie.” (Ilustrațiunea română, 1938). P.S. Cred - scuze! - că junele arhitect era nu atât îndrăgostit, cât nițel... falit.

Alexandru.”Sunt bărbați energici, îndrăzneți și de ajutor. Sunt creiere fertile. Le place ordinea și totuși nu acceptă ideile gata făcute, pe care le discută pentru că nu renunță ușor la personalitatea lor. Este mai bine să le fii prieten decât dușman. Calmi și serioși în aparență, totuşi se înfierbântă ușor. Ei duc adesea o existență dezordonată, care se datorează senzualității lor arzătoare. Origine: din grecescul alexein care înseamnă a proteja și andros care înseamnă bărbat, războinic. Talismane (culoare, plante, minerale): roșu, amaryllis, porfir.Motto: Măreție și bunătate! Oameni celebri: Alexandru cel Mare, regele Macedoniei, cei doi Dumas. (france-pittoresque.com)