Grupul Tradițional Dor, din Moara,va aduce satul de altădată pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, prin „comori ascunse la rădăcini de stejar”. Concertul va avea loc joi, 22 mai 2025, la ora 19.00, prilej cu care Grupul Tradițional Dor va lansa primul album, ,,Îmblî doru' pi carari”, care marchează 20 de ani de activitate.

Protagoniștii acestui spectacol de muzică și joc tradițional din vatra satului bucovinean sunt membrii grupului coordonat de profesorul-învăţător Constantin Irimia. Toți componenții cântă vocal, cântă și la unu/două instrumente și participă la ,,gioc”. Concertul va cuprinde cele mai cunoscute piese ale grupului și va prilejui lansarea primului album, ,,Îmblî doru' pi carari”.

Organizatorii concertului spun că prof. Constantin Irimia este singurul autodidact șef de grup folcloric din România, care îi învaţă pe copii și tineri atât cântec și joc popular, cât și instrumente tradiționale (fluier, tilincă, contrabas, vioară, cobză, hang).

· Păstrarea cântecului și jocului din filonul străvechi, graiul, straiele

Grupul Tradițional Dor a fost înființat cu scopul de a păstra cântecul și jocul din filonul străvechi, graiul, straiele, instrumentele și jocurile tradiționale, precum și rânduiala satului de odinioară, din vatra etnofolclorică Bosanci – Moara, cu extensie în Bucovina.

Albumul ,,Îmblî doru' pi carari” va cuprinde cântece („Saracuța gura me”, „Ține roata neamu meu”, „Îmblî doru' pi carari” etc.), melodii instrumentale („Hangu”, „Ciufu”, „Șepti pași” etc.) și „giocuri” („Ciofu”, „Ursareasca”, „Crețișoara” etc.).

Spectacolul va fi înregistrat pe un DVD care va fi lansat în cursul verii 2025. Spectatorii din categoria I de bilete îl vor primi gratuit după concert.

„Noi, Grupul Tradițional Dor, încercăm, pe cât posibil, să nu ne abatem de la rânduiala satului de altădată, transmisă pe cale orală și chiar scrisă de părinți și bunici. Ne străduim să fim cât mai aproape de ceea ce se întâmpla pe timpuri la clacă, la hram, la bal, la giocul din ogradă, unde lumea se îmbrăca în straie de sărbătoare, iar cântările se făceau doar în grup. De aici vine și numele nostru de grup, nu ansamblu”, a spus profesorul-învățător Constantin Irimia. Tot el a adăugat că grupul are în repertoriu 30 de piese de taraf (instrumentale) și încă zece în pregătire, 20 de cântece și tot atâtea jocuri de prin partea locului. „Deoarece Bucovina are mai multe variante de grai, noi folosim doar graiul din vatra etnofolclorică Bosanci-Moara. Repertoriul este în continuă îmbogățire. Mai greu este să descoperim comori ascunse la rădăcini de stejar. Pot să mă laud că eu, badița Costan, mă dau după cum am apucat, mai cutreier prin sat, mai stau la sfat, ajung la hat și mă zbat, ca să răzbat“, susține profesorul-învățător Constantin Irimia.

· Angelica Flutur, Călin Brăteanu, Grigore Gherman, alături de Grupul Dor

Concertul Grupului Tradițional Dor va cuprinde piese de taraf tradițional (viori, fluiere, cobze, contrabas), grup vocal cu cântece și giocuri populare, toate într-un concept unic de show. Surprizele nu vor lipsi, printre acestea numărându-se colaborările inedite cu Angelica Flutur, Călin Brăteanu, Grigore Gherman, care vor fi acompaniați în spectacol de instrumentiștii „Dor-ului”. În spectacol vor fi prezenți și „ghioceii” grupului, precum și un tezaur uman viu din județul nostru.

Organizatorii transmit că mai sunt trei săptămâni în care puteți beneficia de prețuri promoționale și de oferta specială două bilete + un bilet gratuit la concertul ,,Îmblî doru' pi carari”: Grupul Tradițional Dor, Angelica Flutur, Călin Brăteanu și Grigore Gherman .

Perioada de pre-sales se va încheia a treia zi de Paște. Începând cu 23 aprilie 2025, prețul biletelor va crește și oferta 2+1 gratuit se va transforma în 3+1 gratuit. Biletele se pot achiziționa online (iabilet.ro) și de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Contact Grupul Tradițional Dor: 0774 433 576; e-mail: grupuldor@gmail.com; e-mail impresar: dedicatsuccesului@gmail.com.