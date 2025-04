Weekendul fotbalistic care tocmai s-a consumat a început în Giulești cu o distinsă prezență de la Monitorul de Suceava, care a purtat noroc oltenilor. După un intermezzo de handbal feminin, a continuat cu derby-ul dintre Dinamo și FCSB, la care am completat și eu distinsa prezență. Aici nu prea a fost vorba de noroc, căci norocul și-l mai face și fotbalistul cu piciorul lui. M-aș opri așadar la ultimul eveniment cu prezență bucovineană consistentă, adică primul tur al turneului Țiriac Open. Wildcard-ul pentru Filip Jianu a fost dublat, din fericire, cu o tragere favorabilă, acestuia fiindu-i hărăzit un jucător de origine indiană, deci cu apetență pentru iarbă, dar crescut în SUA, deci pe hard. În plus, foarte tânăr – 19 ani, deși unii își trăiesc anii ăștia la cel mai înalt nivel, vezi cehul Mensik, care efectiv i-a furat șunca din fasole lui Djokovic la Miami, negându-i cea de-a o suta ”aniversare”! Una peste alta, această victorie a lui Jianu, vizitat și de medic în timpul partidei, trebuie apreciată cum se cuvine, mai ales pentru că este prima din circuitul ATP! Știu că poate fi dureroasă afirmația următoare, dar probabilitatea de maturizare târzie, ca în cazul altor jucători, este destul de redusă pentru Filip, care va împlini anul acesta 24 de ani. Nu are nici vreun fizic impozant care să-i asigure confort pe serviciu, iar frecvența cu care apar jucători precoce este descurajantă.

Fizic impozant are însă Luca Preda, 2 metri și 1 centimetru, care tocmai ce a împlinit luna aceasta 19 ani. Nu i-a venit rândul la wildcard, de aceea a intrat în calificări la simplu, însă nu a răzbit. Vestea bună este alta. Față de ultima trecere în revistă a prezențelor românești la Țiriac Open, a apărut la dublu perechea Copil-Preda! Vasăzică veteranul cu nume de Copil, câștigător deja al trofeului la dublu, oferă unui copil șansa de a se afirma. Vor debuta astăzi, împotriva unei perechi de polonezi. Spre deosebire de altă dăți, generozitatea organizatorului cu wildcard-uri pentru români a fost remarcabilă, alți doi tenismeni beneficiind de acest lucru. Este vorba despre Cezar Crețu și Bogdan Pavel, care îi vor înfrunta pe principalii favoriți, Granollers&Zeballos. Ar trebui să vadă partea bună și să se bucure din plin de această oportunitate.