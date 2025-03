„Femei de succes - Performanță la superlativ”

Duminică, 2 Martie 2025 (14:09:53)

În cadrul celei de-a XIV-a ediții a galei „Femei de succes - Performanță la superlativ”, acțiune desfășurată în ultima zi din februarie, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, au fost premiate cinci tinere de succes din județ.

Moderatoarele evenimentului, Angela Zarojanu, managerul Teatrului „Matei Vișniec”, și Cătălina Biholar, editor coordonator programe TV la Televiziunea Intermedia, au prezentat în fața publicului poveștile celor cinci tinere care fac performanță în domeniile în care activează.

Daria Măriuca Silișteanu, 15 ani, înot de performanță

La numai 15 ani, Daria Măriuca Silișteanu, din Fălticeni, este campioană europeană, după ce a fost medaliată cu aur la Campionatul European de Natație pentru Juniori, găzduit anul trecut de Vilnius, capitala Lituaniei.

Sportiva pregătită de Andrei Pinticanu și Luis Lăcătuș a câștigat cursa de 100 de metri spate cu un timp excelent, un minut, zero secunde și 72 de sutimi, ceea ce reprezintă un nou record național.

Legitimată la Clubul Dinamo, înotătoarea se antrenează la București, de aceea nu a putut fi prezentă la gală pentru a-și ridica distincția. Însă pe scenă a urcat mama sportivei, Paula-Alina Silișteanu, care a adus mulțumiri din partea Dariei pentru că a fost selectată în acest Top 5.

Ea a povestit că nu se gândea că Daria o să ajungă la această performanță. „Toți părinții trebuie să îți susțină copiii necondiționat. Noi am dat-o la înot de mică, dar nu ne așteptam să ajungă la acest nivel”, a spus mama Dariei, care mai are o fiică mai mică, care face și ea performanță în același domeniu, fiind de asemenea legitimată la Clubul Dinamo.

Mădălina Andrada Miron, învățătoare la sat, cu licență și două masterate, toate terminate ca șefă de promoție

Pe podium s-a aflat la această ediție a evenimentului „Femei de succes - Performanță la superlativ” și Mădălina Andrada Miron, care provine dintr-un sat mic de lângă Suceava, fapt ce nu a împiedicat-o să urmeze Liceul pedagogic, obținând cea mai mare medie la bacalaureat din județul Suceava, la nivelul generației sale, și apoi să parcurgă cu succes, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, studii în domeniul Științe ale Educației. Studenta Mădălina Andrada Miron a fost un model de excelență academică, devenind șefa de promoție atât la programul de licență, cât și la cele două masterate urmate. A avut oportunitatea de a-și continua cariera oriunde în țară sau chiar în străinătate, însă a ales să se întoarcă în comunitatea sa natală, la Văratec, pentru a contribui la educația copiilor de acolo. Mădălina Andrada Miron lucrează ca învățătoare la Școala Gimnazială din Văratec și este studentă la al doilea program de licență, Psihologie.

„Sunt onorată să primesc această distincție”, a spus Mădălina Andrada Miron, mulțumindu-i și conf. univ. dr. Otilia Clipa de la USV pentru tot sprijinul.

Mădălina a spus că cei care au motivat-o să predea la școala din Văratec au fost copiii. „Aceștia merită un cadru didactic potrivit, calificat, care să nu țină cont că ei sunt din mediul rural. Acum sunt învățătoare. Visez ca în viitor să lucrez tot cu copiii, chiar și în domeniul psihologiei, domeniu pe care îl studiez acum”, a afirmat tânăra.

Mădălina Ștefania Amăistroaie, una dintre cele mai talentate sportive tricolore de la tir cu arcul

Sucevenii se mândresc și cu Mădălina Ștefania Amăistroaie, tânăra din Rădăuți care a reprezentat România la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, unde s-a clasat pe locul 9, fiind cel mai bun rezultat al României la acest sport, la Jocurile Olimpice. Mădălina este antrenată de Ioana Covaliu și Andrei Dănilă, fiind considerată una dintre cele mai talentate sportive tricolore la tir cu arcul. Ea continua să performeze. A început anul 2025 cu un rezultat remarcabil. Sportiva cu dublă legitimare CSM Suceava – Universitatea Cluj a câștigat medalia de aur la Campionatul Național Indoor de Tir cu Arcul. Suceveanca Mădălina Amăistroaie este studentă la Facultatea de Matematică-Informatică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. „Mulțumesc! Sunt onorată să fiu aici. Mulțumesc familiei și prietenilor, mulțumesc tuturor celor care mă încurajează să continui pe acest drum al performanței. Tinerilor aș vrea să le spun să-și urmeze visurile, pentru că acestea se pot împlini!”, a spus campioana din Rădăuți.

Andreea Oroșanu, educatoarea care și-a depășit condiția, care oferă speranță și curaj altor tineri

În Top 5 tinere de succes a urcat și Andreea Oroșanu, profesor pentru învățământ preșcolar la Grădinița „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, o tânără care a crezut mereu în puterea educației și în puterea oamenilor de a-și împlini visurile. Deși a crescut fără părinți, la Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” din Rădăuți, a primit mereu dragostea celor din jur și nu a abandonat educația. A urmat cursurile programului de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, la USV, s-a implicat în multe campanii de voluntariat derulate pe perioada facultății, a scris poezii (are chiar un mic volum de poezii publicat), a apreciat și este recunoscătoare pentru tot sprijinul primit de la profesorii pe care i-a avut. În prezent, continuă studiile prin programul de masterat de la Managementul Instituțiilor Educaționale și este expert în educație în proiectul Ped@USV. Tânăra a demonstrat că succesul nu se măsoară doar prin excelență academică, ci și prin impactul pe care îl ai asupra fiecărui copil, prin sprijinul oferit celorlalți, ea fiind apreciată „pentru reziliență, creștere, dezvoltare, considerând că succesul înseamnă să fii bun într-o lume care nu a fost bună cu tine”. Foarte emoționată, Andreea Oroșanu a spus că este recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă, mulțumind organizatorilor, conf. univ. dr. Otilia Clipa de la USV, dar și „familiei” de la Așezământul „Sf. Ierarh Leontie” din Rădăuți, care mereu a ajutat-o și încurajat-o să devină educatoare.

Rafaela Barac-Bologa, admisă la Harvard, cu o bursă de 90.000 de dolari. După finalizarea studiilor vrea să revină în România

Rafaela Barac-Bologa, elevă în clasa a XII-a la Colegiul „Național Ștefan cel Mare” Suceava, a fost admisăla prestigioasa universitate Harvard din Statele Unite ale Americii, cu o bursă de 90.000 de dolari. Ea a explicat deja că nu doar rezultatele academice au contat, ci dedicarea sa în diverse activități civice a fost factorul principal în atingerea succesului. Rafaela este și vicepreședintă a Consiliului Național al Elevilor (CNE), membră a Clubului Interact Suceava Bucovina, în Boardul Național al Copiilor UNICEF. O elevă-model, care merită din plin distincția de „Femei de succes - Performanță la superlativ”.

După ce a mulțumit pentru invitație organizatorilor, tânăra i-amulțumit mamei sale, care o susține necondiționat. „Întotdeauna, în familia mea a existat această înclinație și dorință pentru educație, indiferent de dificultăți, întotdeauna am avut speranța că se poate mai mult, și, din acest motiv, mi-am dorit să dau tot ce am eu mai bun în fiecare lucru pe care l-am făcut. Sper să fiu o inspirație pentru alți tineri din Suceava”, a spus Rafaela, completând că un vis al ei este ca după terminarea studiilor în străinătate să se întoarcă în România.

„Mi-ar plăcea să fiu eu cea care aduce cercetarea la mine în țară, să contribui la educație, așa că, după ce termin universitatea și poate continui și masteratul, mă voi întoarce aici, pentru a mă asigura că, la nivel național, tineri ca mine, au oportunitatea să continue cariera în cercetare”, a completat suceveanca.

Act caritabil pentru o elevă de la „Spiru Haret”

Ca de fiecare dată, Gala „Femei de succes - Performanță la superlativ” are și o componentă caritabilă. Anul acesta, a fost prezentat cazul unei eleve de la Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”. Cristina Elena Florea are 15 ani, excelează constant în domeniul limbii franceze, participă la olimpiade și concursuri, iar la examenul de Evaluare Națională a avut media 9,90. Cristina trăiește de zece ani într-o familie monoparentală, face naveta Verești-Suceava, în fiecare zi, dar asta nu o împiedică să fie mereu pe primul loc la școală.

Pentru a-i răsplăti într-un fel eforturileși pentru a o încuraja să continue pe această cale - a educației și a performanței - Cristina Elena a fost invitată pe scenă pentru a primi câteva daruri din partea organizatorilor, împreună cu binemeritatele aplauze din partea publicului.

Spectatorii au avut posibilitatea să facă donații în urnele puse la dispoziție de voluntari, banii strânși fiindu-i oferiți elevei CristinaElena Florea. „Vă mulțumesc frumos. Aprecierile dumneavoastră măîncurajează să continui să muncesc și mai mult și să reușesc în tot ce mi-am propus”, a spus eleva.

Tangoul și folclorul argentinian au răsunat în sala Teatrului „Matei Vișniec”

Pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, după premierea celor cinci femei de succes, au urcat artistaAnalia Selis și doi invitați speciali, născuți în aceeași țară sud-americană, Argentina: chitaristul Julio Santillán și pianistul Mariano Castro – dublu nominalizat la Latin Grammy Awards.

Cei doi muzicieni au semnat și aranjamentele muzicale pentru piesele pe care publicul sucevean a avut ocazia să le asculte, în cadrul concertului „Argentinissimo – Rădăcini”, cu care artiștii se află în turneu prin țară.

Julio este un muzician de folclor latino-american și Mariano este muzician de tango.În această formulă de trio, tangoul și folclorul argentinian au răsunat în sala Teatrului „Matei Vișniec”, spre bucuria publicului, care a apreciat și aplaudat fiecare piesă.

Artista Analia Selis, fire deschisă, cu mult bun simț și foarte apropiată de spectatori, a rostit o mică poveste/legendă înainte de a interpreta fiecare piesă, pentru ca publicului să-i fie mai ușor să intre în universul ei.

Cei trei artiști argentinieni au produs multă emoţie în rândul sucevenilor, care au rezonat cu ei la fiecare interpretare, lăsându-se purtați de o muzică care vorbește despre dragoste, despre familie, despre locurile natale, despre natură. De fapt asta și-a dorit Analia Selis cu acest concert, „o reîntoarcere spre origini, spre locurile din care venim, care constituie o sursă continuă de inspirație”.

Organizatori

Organizat de Asociația SEVA, NOVAOPTIC Clinica Oftalmologică, Asociația Multicare, Televiziunea Intermedia și Monitorul de Suceava, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, EDU MAX Centru de Dezvoltare Personală și Profesională și DreamBoutique - Visuri plăcute, „Femei de Succes - Performanță la superlativ” s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu eveniment, este o ocazie deosebită de a sărbători reușitele, forța și înțelepciunea femeilor din comunitate.

Sponsori evenimentului: Parfums de Sofia, Farmacia Arsene, Fetcom, Taco Loco, Băcănia Boierească, Liliana Vîntur – Muse The Bar, Noma Flowers Boutique, Lavande by Maria, Fundația social culturală Victoria, Carmen Style, Sweets by Pale.

Parteneri media: Televiziunea Intermedia, Monitorul de Suceava, Viva Fm, Impact Fm, Bucovina Tv, Bucowina Plus, Radio Top, Antena 3 Suceava, Suceava News, Suceava.Online, Radio As.