Marţi, 18 Februarie 2025 (17:10:38)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a găzduit zilele trecute prima întâlnire anuală în cadrul proiectului internațional de cercetare „Wildcard - Effects of rewilding in forests and agricultural lands on carbon sequestration and diversity” (https://wildcard-project.eu). La eveniment au participat 53 de cercetători și cadre didactice din cele 16 instituții partenere ale consorțiului constituit pentru derularea acestui important proiect.

Programul evenimentului a inclus două zile de discuții în grupurile de lucru ale proiectului și o vizită în teren, condusă de prof. univ. dr. ing. Laura Bouriaud, pentru prezentarea studiului de caz ales de echipa universității sucevene. În următorii trei ani de implementare a proiectului cercetători și doctoranzi din cadrul Facultății de Silvicultură din Suceava vor documenta care au fost provocările și beneficiile reintroducerii zimbrului în Parcul Natural Vânători Neamț, precum și care sunt compromisurile dintre conservarea biodiversității și funcția de stocare a carbonului în cazul pădurilor aflate în regim de strictă protecție.

Trebuie reamintit astfel că USV este o prezență activă în rețeaua europeană de cercetare din domeniul forestier, participând în ultimii cinci ani în opt consorții internaționale, ale căror teme de cercetare s-au axat pe studierea efectului schimbărilor climatice asupra pădurilor sau pe analiza biodiversității structurale sau floristice a pădurilor și pajiștilor naturale. Participarea în proiectul de cercetare „Wildcard - Effects of rewilding in forests and agricultural lands on carbon sequestration and diversity” va consolida poziția USV pe o direcție de cercetare reprezentată de analiza guvernanței forestiere, modelarea efectului schimbărilor climatice asupra arboretelor și analiza funcțională a biodiversității forestiere. Doctoranzii implicați în activități se vor bucura, în acest context, de o mai bună recunoaștere internațională a rezultatelor cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului.