Marţi, 18 Februarie 2025 (14:40:14)

Un individ prins de două ori beat la volan, în aceeași noapte, a ajuns în arest în urma continuării anchetei și completării probatoriului de către polițiști și procurori.

Florin Slabu, din satul Rotunda, orașul Liteni, a fost pus sub acuzare pentru două infracțiuni de conducere sub influența alcoolului, plus o infracțiune de conducere fără permis, la a doua oprire șoferul pericol public având deja permisul retras.

Inculpatul a fost transportat în cursul zilei de luni în Centrul de Reținere și Arest de la Piatra Neamț, iar un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni a formulat propunere de arestare preventivă.

În ședința de marți, 18 februarie, Judecătoria Fălticeni a admis propunerea și a dispus ca inculpatul, Florin Slabu, să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru comiterea infracțiunilor mai sus amintite.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, un echipaj de poliție de la Secția Rurală Preutești a avut surpriza să dea în trafic, în aceeași noapte, din nou, de șoferul căruia tocmai îi întocmise dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Pe 14 februarie, pe la 1.50 din noapte, polițiștii de la Secția Rurală Preutești, care se aflau în control trafic pe drumul comuna Bahna Arini, au oprit în trafic un BMW, la volan fiind Florin Slabu, în vârstă de 46 de ani, din Rotunda - Liteni. La acea oră, șoferul avea concentrația de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Același bărbat semnase cu aproximativ trei ore înainte un proces-verbal prin care lua cunoștință că nu mai are dreptul de a conduce autovehicule în urma întocmirii unui dosar penal pentru... conducere sub influența alcoolului. Asta după ce, în jurul orei 23.00, același echipaj îl oprise pentru control pe drumul din satul Basarabi, comuna Preutești, având, la acea oră, concentrația de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul beat cu repetiție a ajuns de două ori în aceeași noapte și la Spitalul Fălticeni, pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

La a doua oprire, individul a comis o dublă infracțiune, respectiv conducere sub influența alcoolului și fără permis de conducere.