Marţi, 11 Februarie 2025 (15:49:03)

Polițiștii au continuat cercetările în cazul unui accident cu final tragic produs pe 5 februarie, la Dolheștii Mici, unde un bărbat a murit după ce a căzut de pe scara unui TAF (tractor auto forestier) care se afla în mers.

Bărbatul care a condus TAF-ul a fost pus oficial sub acuzare pentru trei infracțiuni, iar pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere în arest, pentru 24 de ore.

Poliția municipiului Fălticeni a preluat un apel la 112 în dimineața zilei de 5 februarie, în jurul orei 9.30, prin care s-a anunțat că la Dolheștii Mici o persoană a căzut de pe scara unui tractor agricol forestier și nu mai respiră.

Din cercetările ulterioare a rezultat că un bărbat din comuna Tătăruși, județul Iași, conducea un tractor înregistrat la Dolhasca, pe un drum comunal din Dolheștii Mici, fiind însoțit de un bărbat de 51 de ani, consătean cu el, care se afla pe scara acestui utilaj.

La un moment dat acesta din urmă s-a dezechilibrat și a căzut, fără a mai da ulterior semne de viață.

Un echipaj medical a încercat manevre de resuscitare la fața locului, după care a constatat decesul.

Șoferul avea concentrația de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, a rezultat din verificarea cu etilotestul, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge la Spitalul Fălticeni.

Din verificările efectuate în baza de date a mai rezultat că respectivul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, deși avea nevoie de permis pe un drum public.

Inculpatul, Constantin C., a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

Luni după-amiază, în continuarea cercetărilor, bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Neamț.