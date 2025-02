Suceveanul Sebastian Burlacu a luat un prim contact cu vedetele de la echipa de seniori a lui Como

Sebastian Burlacu in echipamentul noii sale echipe, Como

Marţi, 11 Februarie 2025 (18:02:49)

Transferat la începutul acestui an de la LPS Suceava la formația de Serie A Como, tânărul fotbalist Sebastian Burlacu, în vârstă de 17 ani, dă semne că se acomodează foarte bine la clubul italian. Dacă în urmă cu o săptămână a debutat pentru echipa Under 17 a celor de la Como, zilele trecute Sebastian a bifat primele minute în campionat și pentru formația de juniori Under 19.

Mai mult, mijlocașul sucevean a fost chemat de Cesc Fabregas, fostul star al Barcelonei, în prezent antrenor principal la Como, la o ședință de pregătire a echipei de seniori, unde a avut onoarea să se antreneze alături de fotbaliști cunoscuți precum Pepe Reina, ex-Liverpool, AC Milan, Napoli, Sergi Roberto, ex-Barcelona, Alberto Moreno, ex-Liverpool, sau Jonathan Ikone, ex-PSG.

În schimbul lui Sebastian Burlacu, Liceul cu Program Sportiv Suceava va încasa 15.000 de euro, plus bonusuri etapizate care pot urca până la suma de 250.000 de euro, dacă suceveanul ajunge să debuteze în Serie A.