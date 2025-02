Invitatul podcastului „Interviurile Monitorul” din această săptămână este Ionică Andronic, patronul firmei SC STIL BIJU SRL Suceava. Și-a început afacerea în 2001, fără a avea un plan clar. A fost, după cum ne-a spus, un impuls, pe care l-a avut după ce un prieten i-a explicat că acest domeniu, al bijuteriilor, este „o activitate curată, frumoasă, o artă până la urmă”. O artă, pentru că SC STIL BIJU SRL nu s-a rezumat doar la comercializarea bijuteriilor, ci a deschis, la puțin timp după înființare, și un atelier de reparații, unde lucrează doi bijutieri cu o experiență de aproape 40 de ani în domeniu. La acest atelier am realizat și un material video, cu procesul de reapariție a unei verighete, de la topire și până la finisare, proces realizat de către unul dintre cei doi bijutieri, Ovidiu Pușcaș, căruia prietenii îi spun, de ani de zile, „Biju”. De la el am aflat faptul că această profesie are un viitor sumbru, pentru că nimeni nu mai este dispus să stea ani de zile ca ucenic și să o învețe.

