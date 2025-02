Asociația Magic

Marţi, 4 Februarie 2025 (13:32:48)

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” va fi „îmbrăcat” în portocaliu, în această seară, între orele 19:00-22:00, de Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului. World Cancer Day este o inițiativă a The Union for International Cancer Control (UICC) și mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituții și organizații din întreaga lume.

Una dintre modalitățile de a transmite publicului larg mesajul de luptă împotriva cancerului este iluminarea în portocaliu a clădirilor simbol din întreaga lume. Asociația Magic, din 2021 partener al UICC (The Union for International Cancer Control – inițiatoarea World Cancer Day), pune și ea umărul la această mobilizare mondială, astfel că marți seară, 4 februarie 2025, între orele 19:00 – 22:00, va lumina în portocaliu 42 de obiective importante din București și alte 14 localități din țară, printre care și Suceava.

„Dacă marți seara, 4 februarie 2025, vă iese-n cale în drumurile voastre vreo clădire îmbrăcată Magic în lumină portocalie - culoarea răsăritului și-a apusului, a spiritualității și a bărcilor de salvare – faceți-i o fotografie și postați-o pe conturile voastre de socializare, cu haștagurile #ImpreunaPentruFiecare #WorldCancerDay și #AsociațiaMagic, pentru a aduna laolaltă toată susținerea și speranța pentru familiile care se luptă cu cancerul”, transmit reprezentanții Asociația Magic. Mai multe despre proiectele Asociației Magic: www.asociatiamagic.ro

Îngrijorător

Cancerul este a doua cauză majoră de deces din lume și cauza principală de deces în rândul copiilor și adolescenților. 10 milioane de oameni mor, anual, de cancer – mai mult decât de HIV/SIDA, malarie și tuberculoză, la un loc. În întreaga lume, se înregistrează anual aproximativ 300.000 de cazuri noi în rândul copiilor cu vârsta între 0 - 19 ani.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2035, numărul mondial de cazuri de cancer s-ar putea dubla și aproximativ 40% din populația globului se va confrunta cu această boală, la un moment dat în viață.

Prin prevenţie, detectarea cancerului în fază incipientă şi tratament, ar putea fi salvate în fiecare an 3,7 milioane de vieţi - adulți și copii.