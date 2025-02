TPL în pragul colapsului

Fosta conducere a municipalității sucevene este acuzată de către actualul viceprimar Dan Ioan Cușnir că a adus transportul public local în pragul colapsului oferind gratuități electorale, „încurajând” piratarea TPL de către microbuzele de maxi-taxi și „promovând nepricepuți în funcții de conducere”.

Într-un nou episod al dezvăluirilor promise în seria intitulată de el „Despre lăcomie și despre interese personale în detrimentul intereselor comunității”, viceprimarul Dan Cușnir afirmă:

„Lungu și Harşovschi au adus transportul public local în pragul colapsului promovând niște nepricepuți în funcții de conducere atât în Societatea de Transport Public Local, cât și în Serviciul Autoritatea Locală de Autorizare Transport. În momentul de față TPL are datorii eșalonate la Finanțe pentru taxe aferente salariilor de 4,5 milioane lei și preaviz de deconectare de la E.ON pentru neplata energiei electrice. Cum s-a ajuns în această situație? Piratare coordonată, curse nerentabile și gratuități electorale! Deși au trecut câțiva ani, trebuie să readucem aminte faptul că Lungu și Harşovschi sunt cei care au încurajat ani de zile piratarea TPL de către o rețea bine pusă la punct de microbuze de tip maxi-taxi care teoretic efectuau niște trasee intrajudetene, dar în realitate efectuau trasee doar pe raza municipiului Suceava. S-a ajuns până acolo încât în perioada 2017-2020 autobuzele primăriei erau sufocate de 87 de maxi-taxi coordonate direct și prin interpuși de către Harşovschi Lucian. Se ajungea până acolo încât patronii firmelor Manucu (Sorinel și Sorinica), Eurotransport și Eurotip le râdeau în nas angajaților din Primărie care voiau să îi controleze și să le dea amenzi pentru că opreau în stațiile din municipiu deși nu aveau voie să o facă. Sunt cunoscute în Primăria Suceava episoadele în care cei de la Autorizare Transport Public plecau pe teren să controleze, iar Harşovschi Lucian îi întorcea de la lift, înapoi în birouri. Le-a cerut tabelul cu programarea controalelor și i-a prevenit pe transportatori când și unde vor fi controlați. Pentru că nu puteau să îi stăpânească pe cei de la Autorizare Transport Public Local, Lungu și Harşovschi l-au schimbat pe șeful de serviciu, Gabriel Petruc, cu nimeni altcineva decât Marius Botârcă, cumnatul direct a lui Harșovschi Lucian. Piratarea sistemului public de transport era atât de bine organizată încât maxi-taxiurile erau coordonate de către un <dispecer> care știa când pleacă autobuzele din baza TPL astfel încât în stațiile de autobuz din oraș, 1 sau 2 maxi-taxi ajungeau înaintea autobuzului TPL. Astfel, Lungu și Harşovschi au reușit să tolereze și să încurajeze o stare care a dus la o pierdere cumulată de 4.347.425 lei, nerecuperata încă și rostogolită în fiecare an și la zeci de mii! de ore de muncă neplătite angajaților. Aceste practici au făcut ca, în fiecare an, TPL să plătească aproximativ 500.000 lei penalități și dobânzi către Finanțe în loc să aibă lichidități din care să plătească dividente către Primărie.

Botârcă a devenit un biet executant de-al lui Harșovschi și împreună cu Ion Lungu au promovat în Consiliul Local toate proiectele de hotărâre care au dus la actuala situație financiară a TPL: o sumedenie de scutiri și gratuități care nu aveau altă justificare decât interesul electoral. Au implementat trasee complet nerentabile chiar la limita legalității, ajungând până acolo încât traseul spre Moara să facă un ocol pe la Cartierul Primăverii unde locuiește întreaga familie a bugetarului milionar, cât și <mâna sa dreaptă> Andrei Agavriloaei.

Pentru a controla și societatea de TPL, Lungu și Harşovschi l-au numit pe Agavriloaei Andrei director adjunct la TPL. Pe vremea domnului Darie Romaniuc TPL avea doar 1 director, acum TPL are 1 director și 2 directori adjuncți, unul dintre ei fiind omul lui Lungu și celălalt omul lui Harşovschi. Cum își justifică cei 2 directori adjuncți salariul atâta timp cât TPL-ul se târâie de la o lună la alta?”

De altfel, reprezentantul Primăriei Suceava a și justificat preocuparea sa pentru subiectele prezentate în comunicat: „Îmi asum faptul că postacii nostalgici și conturile fără personalitate vor spune că sunt revanșard și că am ceva personal cu cei doi indivizi care au tratat Suceava ca pe o moșie de-a lor. În numele adevărului am obligația morală de a merge înainte pentru că obiectivul meu este ca NIMENI, NICIODATĂ să nu mai îndrăznească să subjuge orașul și instituțiile statului. Scopul meu nu este să adun aprecieri sau să îmi cresc numărul de <prieteni> pe rețelele de socializare. Scopul este ca sucevenii să afle, să știe ce s-a întâmplat astfel încât NIMENI, NICIODATĂ să nu își mai permită așa ceva”.