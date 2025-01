Luni, 27 Ianuarie 2025 (15:34:06)

Activitatea celor două cinematografe din subordinea Primăriei Suceava a fost luată la verificat de către viceprimarul Dan Ioan Cușnir, care le dă ca exemplu de risipă a banului public, în condițiile în care în 2024 cheltuielile totale au fost de 973.132 lei și veniturile de numai 54.424 lei.

”Nu înțelegeam de ce nu ajung banii din taxele și impozitele sucevenilor pentru proiectele de infrastructură și pentru dezvoltarea reală a orașului nostru. Am căutat, am început să găsim, vă prezentăm faptele”, a spus viceprimarul Sucevei, care a prezentat un nou episod al foiletonului ”Despre lăcomie și despre interese personale în detrimentul intereselor comunității”.

În urma verificării contractelor, acesta a constatat că ”pentru difuzarea în medie a 6 filme/lună la Cinematograful Arta și a mai puțin de 1 film/lună la Cinematograful Modern au fost întocmite de către administrația Harșovschi/Lungu nu mai puțin de 9 contracte de externalizare a unor servicii. Jumătate din sumele încasate pe bilete pleacă la societatea care distribuie filmul. După care apare risipa revoltătoare a contractelor externalizate.

La o medie de 33 spectatori/film în anul 2024 s-au cheltuit din banii publici 24.510 lei/lună pentru externalizarea unor servicii cum ar fi: mentenanță și service echipamente, mentenanță sistem ticketing, mentenanță sistem acces spectatori, mentenanță sistem case de marcat și, „cireașa de pe tort”, servicii de proiecție filme și asistență tehnică!

Serviciile de proiecție filme și asistență tehnică sunt contractate cu SC Hastag One SRL Suceava, care primește lunar din banii sucevenilor 22.000 lei fără TVA, lună de lună; 264.000 lei fără TVA pe an! Administratorul Hastag One SRL este Andrei Aparaschivei, apropiat de fostul viceprimar Lucian Harșovschi.

Dacă nu ar fi pe banii sucevenilor, contractul și caietul de sarcini întocmite pentru prietenul bugetarului milionar ar fi chiar comice”, concluzionează viceprimarul Dan Ioan Cușnir.

El a dat ca exemplu câteva din serviciile contractate, precum „Pregătire sală pentru rulare film”, „Pregătire ecran pentru starea de repaus și de proiecție”, „Exploatarea în bune condiții a aparaturii existente”, „Urmărirea bunei desfășurări a proiecției”.

O altă ”mirare” a viceprimarului este în privința a două contracte separate, care vizează sistemul de ticketing al cinematografului, unul de 600 lei lunar și altul de 1.000 lei lunar, în condițiile în care există și casier care vinde fizic bilete la filme.

”În timp ce taximetriștii din Suceava lucrează câte o noapte întreagă pentru câteva zeci de lei / vânzătorii din Bazar îngheață pentru câteva sute de lei/lună / profesorii și învățătorii câștigă spre final de carieră 5.000-6.000 lei/lună, iar un arheolog de la Muzeul de Istorie, cu doctorat, câștigă 5.000 lei/lună, prietenul lui Harșovschi și Lungu primește din bani publici 22.000 lei/lună pentru câteva ore”, a răbufnit Dan Cușnir, care afirmă că noua administrație închide ”robinetele prin care camarila foștilor administratori ai Sucevei era mufată la banul public”.

Dan Cușnir a precizat că în anul 2024 pentru activitățile cinematografelor Modern și Arta Ițcani cheltuielile totale au fost de 973.132 lei și veniturile de 54.424 lei, iar colaborarea Primăriei Suceava cu Hastag One a început în 2018.

”În anul 2019, Hastag One a realizat o cifră de afaceri de 154.371 lei, un profit de 75.551 lei cu 0 angajați. În Pandemie, Hastag One a realizat o cifra de afaceri de 97.960 lei și un profit de 37.607 lei cu 0 angajați. Performanțele cresc de la an la an, astfel încât în anul 2023 realizează o cifra de afaceri de 270.494 lei cu un profit de 215.379 lei cu un singur angajat care reușește să acopere și <stufoasele> cerințe din contractul cu cele 2 cinematografe”, a concluzionat viceprimarul Cușnir, care îl acuză pe administratorul firmei că și-a rezervat un loc de parcare exclusiv și a amplasat fără autorizație și o cameră de luat vederi și o stație de încărcare electrică pe domeniul public.