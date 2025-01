La o minge de meci…

…ca să avem la AO finale între numerele 1 și 2, atât la masculin, cât și la feminin! Swiatek servea pentru meci la 40-30 în semifinala cu Madison Keys, dar a pierdut 3 mingi la rând, ultima cu dublă, iar de aici Keys nu s-a mai oprit până la trofeu. Asta după o luptă epică împotriva Sabalenkăi, care și-a făcut praf racheta la bancă, imediat după ultima minge. Deloc onorant pentru o lideră mondială, dar acasă la ea are un lider care nu știe să (mai) piardă, ceva foarte molipsitor, se pare. Dar meritul e al jucătoarei americane, care și-a împlinit visul la 29 de ani. E foarte probabil să se înscrie în tipicul generației din State de după Serena, adică de câștigătoare a unui unic Grand Slam. Dar e bine și așa.

În schimb, la finala băieților am fost serviți, s-au întâlnit primii doi jucători. Sau... poate tocmai asta n-a fost propice spectacolului. Sinner și Zverev erau cumva în oglindă, cu acel plus pentru schiorul italian, care se poate lăsa foarte jos pe picioare, cu corpul înclinat, pentru a bloca lovituri lungi, în unghi, și a le trimite foarte rapid dincolo. Avantajul ăsta a fost vizibil în schimburile lungi de pe fundul terenului, de aceea Zverev a încercat să închidă în față, dar Sinner îl aștepta și l-a pasat cam în jumătate din cazuri, ceea ce e un procent imens. Ba chiar o dată l-a și lobat, în ceea ce a fost probabil punctul finalei. Totuși, Zverev ar fi meritat setul secund, așa am fi avut și noi meci cu adevărat, dar Sinner a câștigat aceea minge cu nețul la 4-4 în tie-break, a urmat la serviciu și asta a fost. În setul 3 acel Zverev cu jocul îmbunătățit, cu lovituri mai agresive în care avea încredere, nu a mai existat decât sporadic. Chiar dacă Sinner mai întredeschidea ușa, o închidea cu zgomot la loc. Imediat după meci, Zverev era imaginea dezolării însăși, cu capul în mâini, conștient că nu greșise neapărat ceva, doar că de peste fileu veneau mingi cu ceva în plus față de alți adversari. Ce ar urma să facă în viitor pentru a câștiga un GS și a-și încununa astfel cariera e chiar problematic, dar o cale se poate deschide în urma procesului lui Sinner. O suspendare a acestuia chiar și pe 6 luni l-ar transforma pe Zverev în favorit principal la Roland Garros și Wimbledon. Ceea ce oricum nu garantează nimic, dar ca imbold moral poate fi neprețuit.