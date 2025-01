Vineri, 24 Ianuarie 2025 (11:33:02)

Grupul de inițiativă „Tinerii Mărgineni” a lansat oficial proiectul „SportfiTU”, finanțat prin programul european Corpul European de Solidaritate, proiect ce urmărește promovarea sportului, inițiative pentru sănătate și educație, activități inovative și interactive în comunitate.

Bugetul proiectului este de peste 9.200 de euro.

Acesta a fost lansat pe 19 ianuarie 2025, într-o conferință organizată la Căminul Cultural Marginea, care a reunit peste 130 de participanți, printre care primarul Gheorghe Lazar, cadre didactice, reprezentanți ai comunității, precum și invitați din administrația locală și regională.

Un moment emblematic al evenimentului a fost semnarea Cartei de Sprijin de către primar, subliniind angajamentul administrației locale față de inițiativele tinerilor din comunitate.

„De la tineri putem învăța multe lucruri valoroase pentru localitate. Strategia noastră de dezvoltare locală va ține cont de propunerile lor, deoarece ei reprezintă viitorul comunei noastre”, a declarat primarul Gheorghe Lazăr.

· Tinerii din spatele proiectului: mărturii despre implicare, provocări și visuri comune

Evenimentul a fost o culminare a eforturilor grupului „Tinerii Mărgineni”, care au împărtășit cu emoție experiențele lor legate de organizare.

Adelina Hanțari, coordonatoarea de voluntari, a subliniat importanța colaborării în echipă: „Colaborarea din grup a fost esențială – ne-am susținut unii pe alții și am reușit să transformăm idei mici în rezultate concrete”.

Ștefan Balan, coordonatorul grupului, a evidențiat impactul pe termen lung al inițiativei: „Marginea va continua să crească prin implicarea noastră. În sfârșit, după jumătate de an, pot spune că am ajuns departe și că am lăsat un impact asupra comunității mărginene. Ceea ce a început din nimic a ajuns să ne schimbe viețile tuturor membrilor echipei și să readucă bucuria în viața tinerilor din Marginea”.

Denis Mihalescu, subcoordonatorul grupului, a vorbit despre visul lor comun: „Am visat să aducem schimbări reale în Marginea, iar astăzi visul nostru prinde contur. Suntem hotărâți să transformăm comunitatea într-un loc deschis și incluziv”.

Maria Balan, coordonatoarea responsabilă cu comunicarea, a reflectat asupra rolului conferinței în consolidarea echipei: „Acest eveniment ne-a apropiat mai mult ca echipă și ne-a oferit încredere pentru viitor.”

Irina Conașă, secretara grupului, a subliniat importanța muncii în echipă și a perseverenței: „Am demonstrat că putem face față oricărei dificultăți dacă lucrăm împreună”.

Alessia Curea, coordonatoarea de proiecte culturale, a adus un testimonial emoționant despre experiența organizării conferinței: „A fost o experiență valoroasă, care mi-a oferit ocazia să cresc atât personal, cât și profesional. Cel mai mult m-a motivat impactul pozitiv asupra participanților și colaborarea din echipă, bazată pe sprijin și idei diverse. Recomand celor interesați să organizeze astfel de evenimente, să o facă cu pași mici, să fie flexibili și să vadă orice obstacol ca o oportunitate de a învăța”.

Chiar și Alex Bodnărescu, coordonatorul de proiecte sportive, care a recunoscut oboseala ca o provocare, a transmis un mesaj motivațional: „Cel mai important lucru este să nu renunți. Energia grupului m-a inspirat, iar pentru mine, acesta este doar începutul.”

Adrian Maftean, mentorul grupului și președinte al organizației True Health, a subliniat importanța implicării tinerilor: „Munca lor este un exemplu pentru întreaga comunitate și sunt mândru să-i văd atât de dedicați și plini de idei inedite. Nu-mi rămâne decât să-i ajut să le pună pe hârtie și lă le transformăm împreună în viitoare proiecte de succes!”

· Mulțumiri speciale

Echipa dorește să aducă o serie de mulțumiri: „Succesul evenimentului a fost posibil datorită contribuției fotografului Gabriel Constantin Luța, responsabilului cu sunetul și logistica Daniel Derevlean și grupului Ceramik Art, care a încântat publicul cu dansuri tradiționale și internaționale, sub îndrumarea coordonatoarei Viviana Huțuleac. De asemenea, un loc special îi revine artistei locale Cristina Gabriela Adochiței pentru aportul cultural unic”.

“Grupul <Tinerii Mărgineni> a demonstrat că tinerii sunt motorul schimbării, iar semnarea Cartei de Sprijin marchează un angajament comun pentru viitorul Marginei. Prin proiecte inovatoare, cum este <SportfiTU>, aceștia sunt hotărâți să transforme Marginea într-o comunitate model, bazată pe colaborare, solidaritate și progres”, au conchis inițiatorii.