Datele statistice arată că, anul trecut, în județul Suceava s-a înregistrat o ușoară scădere a numărului de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. În evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava erau înregistrați, la început de octombrie 2024, 4.824 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, copii proveniţi din 3.684 de familii din tot județul.

Din totalul copiilor care, de cele mai multe ori, se simt abandonați și nu înțeleg de ce trebuie să fie departe de părinți, să fie crescuți de bunici sau de terțe persoane, 430 au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 4.108 copii au un părinte plecat la muncă în străinătate și 286 de copii au părinte unic susţinător, care, din păcate, este plecat peste hotare.

În 2023, au fost înregistrați la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava 4.868 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate (354 de copii vulnerabili aveau ambii părinți plecați la muncă în străinătate).

Statisticile arată că, în anul 2017, la nivelul județului Suceava erau în evidență 9.097 de copii din 6.351 de familii care aveau părinții plecați la muncă peste hotare, ceea ce înseamnă că în ultimii ani numărul acestora a scăzut aproape la jumătate. Cel mai important aspect al acestei problematici, spun specialiștii, îl reprezintă sentimentul abandonului pe care îl resimt acești copii, dar și faptul că, de cele mai multe ori, copiii rămân fără reprezentare legală, în grija unor persoane care nu le sunt nici măcar rude.

Un rol important în gestionarea problematicii acestor copii îl are serviciul public local de asistență socială din cadrul primăriilor, dar și școlile din fiecare localitate, atât pentru oferirea de servicii adaptate nevoilor acestor copii, cât și pentru a avea o evidență cât mai clară a numărului de copii cu părinți plecați în străinătate, evidență pe care DGASPC Suceava o realizează și o transmite trimestrial către Autoritatea Națională de Protecție a Drepturilor Copilului și Adopție.

Și cele trei echipe mobile ale DGASPC Suceava, cu puncte de lucru la Fălticeni, Gura Humorului și Siret, oferă servicii de consiliere, îndrumare și sprijin copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Un rol important în sprijinirea acestor copii o are și Organizația Salvați Copiii. Să nu uităm de psihologul școlar, care ar trebui să le acorde mai multă atenție copiilor vulnerabili, copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

· Consecințe

Sunt familii în care unul dintre părinți sau ambii își găsesc un loc/locuri de muncă bine plătit în străinătate și le promit copiilor că vor sta departe de ei o perioadă scurtă de timp, până ce adună niște bani și se vor întoarce acasă. De cele mai multe ori trec ani după ani și părinții nu văd un viitor în România, așa că își păstrează locurile de muncă în străinătate. Copiii lor cresc cu bunici, cu mătuși, unii mai mărișori chiar singuri, vizitați din când în când de câte o rudă, cu speranța reîntregirii familiei.

Vorbesc la telefon, se văd doar pe camera web, în timp ce tristețea și anxietatea se adâncesc în sufletele copiilor. Chiar dacă acești părinți încearcă să le asigure un trai decent copiilor lor, uneori oferindu-le mai mult decât au majoritatea copiilor dintr-o clasă, aceștia duc dorul unei îmbrățișări, dorul unei discuții față în față, simt lipsa afecțiunii.

Unii dintre acești copii au obosit să tot asculte motivele pe care le invocă părinții: „pentru tine am plecat în străinătate”, „îți ofer tot ce nu am avut eu”, „mai stau puțin și mă întorc”, „nu am cum să te iau cu mine, aici e greu” etc.

Sunt și cazuri fericite, în care părinții au revenit în țară, au investit banii câștigați „afară” sau și-au găsit locuri de muncă plătite suficient de bine încât să își întrețină familia și să fie alături de copii sau cazuri în care părinții (părintele) au ales să rămână în străinătate și și-au luat copiii (copilul) cu ei în țara în care locuiau deja cu acte în regulă.

Reprezentanții DGASPC Suceava ne-au spus că mulți dintre copiii care rămân singuri acasă au stări de anxietate care duc la depresie determinate de deficit de afectivitate, sentimentul de abandon, scăderea încrederii în sine etc.; de la o anumită vârstă (poate apărea și de la vârsta de 14 ani), există la acești copii o incidență mai mare a consumului de alcool, tutun, abuz de substanțe, droguri; manifestări agresive față de unul sau ambii părinți sau față de persoana care îl are în creștere și îngrijire; tulburare de atenție și a stimei de sine, lipsă de motivație, apatie, sentiment de autoînvinovățire etc.

· Cereți ajutor!



Pentru situațiile de urgență sau orice alte informații, întrebări, propuneri și sugestii puteți să consultați site-ul DGASPC Suceava http://www.dgaspcsv.ro și să apelați la serviciile instituției în cazul în care aveți nevoie de sprijin în legătură cu copilul, pe adresa de e-mail: office@dpcsv.ro sau la telefonul copilului: 119.

Printre localitățile cu număr mare de copii rămași acasă fără părinți (unul sau ambii părinții plecați peste hotare) se numără Suceava, Gura Humorului, Vatra Dornei, Siret, Fălticeni, Marginea, Bălăceana, Păltinoasa, Baia, Câmpulung Moldovenesc etc. Copiii rămași singuri acasă pot să consulte și site-ul www.copiisinguriacasa.ro, care reprezintă o sursă de informare și consiliere psihologică și juridică, atât pentru copii și părinți, dar și pentru specialiști.