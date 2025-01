Vineri, 17 Ianuarie 2025 (15:22:22)

20 de compoziții digitale semnate de profesorul I. C. Corjan, reunite într-o expoziție ce poartă denumirea de „Evocări, fantasme, reverii”, au fost expuse, vineri, 17 ianuarie 2025, pe simezele Muzeului de Istorie Suceava, Sala Parter.

În deschiderea evenimentului, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, dr. Constantin Emil Ursu, a precizat că expoziția realizată de profesorul I. C. Corjan este o premieră pentru Suceava. „O expoziție de artă digitală nu cred că s-a mai făcut în Suceava. Am aflat de la autorul acesteia că aceste lucrări expuse sunt realizate în fotoshop. Este o muncă de sisif. Sunt lucrări care se bazează pe niște biblioteci cu imagini, care au un concept etc., deci sunt cu atât mai valoroase”, a completat dr. Constantin Emil Ursu, mulțumindu-i profesorului I. C. Corjan pentru că a ales Muzeul Nașional al Bucovinei ca prim loc de deschidere a unei expoziții de artă digitală și că a fost atât de amabil încât să se plieze, pe de o parte, pe programul muzeului, pe de altă parte pe spațiile muzeului, care sunt, la rândul lor, neconvenționale.

· „Expoziția este inedită prin coordonatele sale vizuale și intelectuale”

Prof. dr. Camelia Sadovei, președinta Uniunii Artiștilor Plastici din România - Filiala Suceava, a fost invitată să vorbească despre artist și expoziție. În opinia artistei Camelia Sadovei, evenimentul de vineri de la Muzeul de Istorie este „o premieră pentru comunitatea suceveană și în același timp o mult cizelată și perfecționată declarație de credință semnată de autor. Rod al unei pasiuni constante, dezvoltată pe parcursul întregii cariere profesionale academice, expoziția este inedită prin coordonatele sale vizuale și intelectuale”.

· „Dau câștig de cauză virtuților formale, expresivității figurative, imagismului sofisticat, baroc și parnasian”

Reperele prof. I. C. Corjan din pictura suprarealistă au fost, încă de la începutul creațiilor sale, René Magritte, Salvador Dali, Max Ernst, Paul Delvaux, Remedios Varo, Yves Tanguy, Kay Sage, Jean-Paul Cleren. Autorul expoziției „Evocări, fantasme, reverii” explică faptul că „inspiraţia pentru modelarea decorului şi fastuozitatea drapajului, preferinţa pentru arhitectura antică, pentru figurile clasice sau cu rezonanţă mitologică precum şi predilecţia pentru eclerajul frapant sau enigmatic vin de la marii maeştri ai Renaşterii, cărora li se adaugă pictorii prerafaeliţi englezi, din secolul 19, şi pictorii francezi neoclasici şi academişti, sub influența cărora dau câștig de cauză virtuților formale, expresivității figurative, imagismului sofisticat, baroc și parnasian, chiar dacă risc calificative de <manierist> și <calofil>”.

· „Rafinamentul modelajului formelor digitale, perfecționismul cu care detaliul este cizelat cu atenția unui bijutier”

Prof. dr. Camelia Sadovei a adăugat că, tehnic, compozițiile prezente pe simeze se definesc a fi procesate digital prin tehnici specifice colajului de imagine. „Dispunând de o bază de date vizuale selectate cu tenacitate în timp, domnul I. C. Corjan a construit o adevărată bibliotecă virtuală cu care instrumentează într-o sintaxă aparte, o mitologie personală ideală. Lucrările domniei sale se așază sistematic, atent elaborat, într-un spațiu distopic dedicat suprarealismului oniric, cu toate valențele senzoriale ale acestuia. Inspirat de marile curente artistice istorice, de opera marilor artiști ai acestora, reconstruiește și modelează spații și personaje într-un dialog inedit. Tehnic, procedeul adoptat în arta modernă a secolului XX, cel al colajului, dobândește în contextul digital al lucrărilor sale, valențe noi prin recurgerea la transparențe, suprapuneri, alăturări, contextualizări cu ajutorul unor mijloace de prelucrare a imaginii”.

Publicul a aflat tot de la Camelia Sadovei că performanța admirabilă a compozițiilor profesorului Corjan „constă, pe de o parte, în rafinamentul modelajului formelor digitale, perfecționismul cu care detaliul este cizelat cu atenția unui bijutier și, pe de altă parte, în modalitatea prin care vocabularul vizual construiește mesajul”.

· „Astăzi, arta este orice în afară de ceea ce vă așteptați dumneavoastră”

Tehnica colajului digital, spun specialiștii, asemeni colajului clasic, se bazează pe potriviri, alăturări, suprapuneri şi coincidenţe, la care se adaugă transparenţa straturilor succesive, graţie programelor performante de editare pe calculator.

Profesorului I. C. Corjan a alcătuit, pentru compozițiile digitale, în ultimii 25 de ani, o consistentă bibliotecă cu imagini de lucru (fotografii proprii, pagini scanate, capturi de pe internet etc.), fișiere pentru decupaje, clasificate pe categorii de conținut.

Autorul expoziției a mulțumit publicului care a fost prezent în număr mare la vernisaj, organizatorilor expoziției, reprezentanților Muzeului Național al Bucovinei, care au avut încredere în el și l-au găzduit cu expoziția, ceva nou pentru Suceava.

„Arta este una singură. Celelalte sunt genuri. Unde există sugestie, emoție, capacitate de interpretare, simboluri, niște sentimente pe care le trezești, niște atitudini, acolo există artă. Fie muzică, fie poezie, fie proză, fie dramă, fie artă vizuală. Nu există granițe”, a mai spus prof. I. C. Corjan, la vernisaj. (...). Astăzi, arta este orice în afară de ceea ce vă așteptați dumneavoastră”.

· „O complexă, inedită și foarte curajos asumată formă de manifestare artistică”

Artista Camelia Sadovei mai amintește în prezentarea sa și despre câteva obiecte-simbol, obsesiv utilizate de autor, cum ar fi „ochiul și sfera, potirul, piedestalul și coloanele clasice, trandafirul, corbul și pasărea în zbor”. Ca o concluzie, prof. dr. Camelia Sadovei spune că „amplul eseu imagistic pe care domnul I. C. Corjan îl propune publicului este o complexă, inedită și foarte curajos asumată formă de manifestare artistică, susținută de un concept plastic personal și original”.

Puteți vizita, gratuit, creațiilor prof. I. C. Corjan, prezente pe simezele muzeului sucevean, până la sfârșitul lunii ianuarie.