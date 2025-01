Că Jaqueline Cristian a ajuns în turul 3 la AO nu e de mirare, căci italianca Bronzetti era din aceeași zonă a clasamentului, era care pe care. Problema e că urmează o jucătoare din Germania mult mai slab clasată, iar problema psihologică apare din postura de favorit. Toată lumea se așteaptă să confirmi, un spiriduș de sub frunte îți spune același lucru, astfel că se creează premisele unei crispări de rău augur. Ajută să nu te gândești prea mult, să te deconectezi de la universal online și să te concentrezi pe jocul tău. Vom vedea. Dezamăgirea zilei a fost înfrângerea Gabrielei Ruse în fața lui Madison Keys, pentru că meciul ne-a purtat prin toate sterile posibile, iar românca n-a fost deloc departe, aproape că nu poți spune ce i-a lipsit. Poate un dram de noroc, căci banda fileului a ajutat-o aproape obscene pe americancă, din primul până în ultimul game. Și totuși e ceva ce îi lipsește lui Gabi, în general: creativitatea. Ea este o jucătoare harnică, serioasă, dar uneori trebuie să vii cu ceva în plus, să surprinzi, să inventezi Interesant ca detaliu, în game-ul de la 4-5 din decisive, când servea să rămână în meci, Gabi și-a văzut două servicii prime irosite de… greșeli de picior! Astea sunt semnalate acum de sistemul automat, nu mai ai cu cine să te cerți, ca Serena, cândva. Parcă presimțind, regizorul de emisie prezentase înainte un cadru cu așezarea ei la serviciu, distanța față de tușă era milimetrică, chiar mă gândeam ce automatism se crease, doar că acesta s-a defectat taman pe final de meci. Din fericire, nu a fost cauza înfrângerii, căci Gabi a câștigat game-ul, ducând setul în prelungiri. Însă n-am avut parte de maxi-tie-break, pe care Gabi îl merita din plin, căci jucătoarea noastră și-a cedat serviciul la 5-6, într-un game pe care îl începuse atât de bine, cu as…

De un maxi-tie-break tot am avut parte, ba încă într-un meci în care surpriza a fost dusă până la capăt: Medvedev a fost eliminat de Tien, un american de origine asiatică, în vârstă de 19 ani! Calmul și răbdarea cu care acesta plasa reverul constant după teu mi-au amintit de omul aflat pe banca rusului, Gilles Simon, doar că partea de forehand nu semăna deloc, era dinamită! Acest Tien are doar 1,80 metri și e stângaci, iar în turul următor se va vedea cu unul de-al lui, francezul Moutet. Și un prim bilanț la masculin, după două tururi: 3 jucători de Top 10 scoși de adolescenți sub 20 de ani: Rubliov de Fonseca, Ruud de Mensik și Medvedev de Tien! Primul n-a confirmat la continuitate, fiind eliminat de Sonego în 5 seturi, ceilalți se bucură încă de moment.